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Новости Агрессия России против Украины
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Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев

Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, -

"Слуга народа" Егор Чернев предлагает создать межфракционное объединение вокруг 20 красных линий, которые никому не дозволено переступать.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Новый политический сезон, который только что начался, скорее всего, станет для нашего государства определяющим. Уже этой осенью пророссийскими силами, в том числе и в органах власти, могут быть совершены попытки сдать национальные интересы Украины и дестабилизировать ситуацию в стране. Прежде всего это касается вопроса урегулирования ситуации на Донбассе, и отдельные откровенно антигосударственные мысли некоторых таких деятелей мы уже услышали.

Кроме того, одним из возможных сценариев может стать провоцирование внутреннего гражданского конфликта для реализации плана Кремля по повторению "русской весны" в юго-восточных регионах страны.

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Считаю, что ни один украинский патриот, к какой бы политической силе он не принадлежал, сегодня не может стоять в стороне. Мы должны объединить свои усилия и дать решительный отпор любым попыткам агентов российского влияния подорвать наш суверенитет, территориальную целостность и независимость.

Предлагаю своим коллегам по парламенту объединиться вокруг 20 красных линий, которые мы не должны позволить перейти никому. Считаю, что в такое межфракционное объединение могут войти представители всех проукраинских фракций Верховной Рады. Также прошу гражданское общество о поддержке.

Красные линии:

1. Территориальные уступки другим странам (в частности отказ от возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

2. Частичный или полный отказ от суверенитета в пользу РФ или любой другой страны.

3. Отказ от евроатлантического и европейского вектора интеграции и цивилизационного выбора.

4. Любые выборы на территории ОРДЛО до получения Украиной контроля над государственной границей и демилитаризации временно оккупированной территории.

5. Прямые переговоры с террористами т.н. Л/ДНР.

6. Изменения в Конституцию об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей или Донбасса в целом.

7. Полная амнистия для участников незаконных вооруженных формирований т.н. Л/ДНР и коллаборационистов,  которые совершали военные преступления.

8. Компенсации и пенсии коллаборационистами и боевикам, получившим инвалидность вследствие боевых действий против ВСУ, Нацгвардии и украинских добровольческих формирований или при работе на оккупанта.

9. Назначение на официальные должности лиц, которые оправдывают оккупацию Крыма и Донбасса, а также благосклонно относятся к властям страны-агрессора.

10. Действия или бездействие органов государственной власти, которое способствует созданию, развитию и функционированию в Украине пророссийских политических, общественных и медийных структур.

11. Участие в приватизации украинских предприятий российского капитала и аффилированных с ним компаний.

12. Отказ от диверсификации источников энергоносителей в пользу РФ.

13. Внедрение русского языка как второго государственного.

14. Назначение на официальные должности лиц, которые были активными функционерами режима Януковича.

15. Назначение на официальные должности лиц, которые не соответствуют критериям доброчестности и известны, как системные коррупционеры, участники теневых схем и / или подпадают под люстрацию.

16. Принятие органами власти решений, подрывающих национальную безопасность Украины и несущих вред народу Украины в экономической, гуманитарной, социальной сфере.

17. Отказ от декоммунизации.

18. Наступление на свободу слова, совести, волеизъявления, введение цензуры в СМИ кроме случаев, когда путем злоупотребления этими правами прямо или косвенно ведется деструктивная деятельность или пропаганда в интересах государства-агрессора.

19. Политически мотивированные преследования активистов Революции Достоинства, добровольцев и ветеранов.

20. Отказ от деолигархизации и назначения на государственные должности лоббистов олигархических группировок и финансово-промышленных групп", - заявил Чернев.

Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - слуга народа Чернев 01
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - слуга народа Чернев 02
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - слуга народа Чернев 03

Автор: 

россия (95418) Донбасс (26955) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+30
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4566
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02.09.2020 16:43
+21
https://ibigdan.livejournal.com/25530199.html Лайфхак

Як прибирати намети «ОПЗЖ» з вулиць Запоріжжя законно:

- підходите до намету, берете агітаційну продукцію;
- викликаєте поліцію через «102», повідомляете про ведення незаконної агітаційної діяльності;
- після прибуття поліції демонструєте агіт.матеріал та вимагаєте складання протоколу за ст.212-10 КУАП, яка передбачає адмін.відповідальність за проведення агітації поза межами виборчого процесу;
- наполягаєте на вилученні агіт.намету та агіт.матеріалів за ст.265 КУАП.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2033

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7560

https://www.facebook.com/maxnczp/posts/155840602810140 Максим Зайченко

Стоим возле палатки ОПЗЖ,оформляем протокол,разговариваем с полицией.

Старший отводит меня в сторону,и немного снимая маску спрашивает.

-Сколько вы их планируете гонять? Мы все в мыле,я командир роты
...по городу уже 25 палатку оформляем.
Тут @х@еваю я... мы только к 3 палатке полицию вызвали...
Хз говорю
-2 вагона бандеровцев со Львова приехали,гонять ОПЗЖ.....

Начинаем оба ржать))))

Читаю ленту фб. Там знакомая девочка вызвала и оформила... пост выложила. Побратим в одиночку 3 палатки в полицию отправил... ещё женщина пишет.

Призыв Козацька столица услышала!!! Запорожье это Украина!! Рузький мир нах

И на душе приятно стало))))

да, я знаю что сепары и бл..и дадут ОПЗЖ голоса, но земля будет гореть у них под ногами... ибо нам не пох.

Слава Украине!!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049772945131532&set=a.915722648536583&type=3 Александр Ермаков
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02.09.2020 16:54
+16
Зедент скачет через эти красные линии, как чрез скакалки
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02.09.2020 16:41
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Ермак там например, ага, знаем
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02.09.2020 16:41 Ответить
Зедент скачет через эти красные линии, как чрез скакалки
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02.09.2020 16:41 Ответить
А эти тавагищи знают, как обьединять пролетариат перед выборами!
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02.09.2020 16:42 Ответить
Межфракционное объединение вокруг 20 красных линий... 😮 Ну @б твою мать,ну неужели не осталось способов попиариться? Ну реально трэшак.
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02.09.2020 16:42 Ответить
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4566
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02.09.2020 16:43 Ответить
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8869
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02.09.2020 20:46 Ответить
Агентура России. Зе не хочет закрыть рупоры кремля??!
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7293
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02.09.2020 20:49 Ответить
"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". - янелох. Так что Вам не повезло, зЕбилы будут мстить!!!
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02.09.2020 16:45 Ответить
Для запровадження таких червоних ліній потрібно дочекатися першої провокації на фронті, або відмовитися в черговий раз продовжувти Мінські договоряки.
Особливо у випадку програшу Трампа на виборах тому що, санкції всерівно почнуть урізати. Меркель он вже на США бочку котить за санкції на ПП2.
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02.09.2020 16:47 Ответить
До речі, ні Молдова, ні Грузія не опустилися до чогось подібного Мінським договорнякам: "хай ви окупували території але ми вам не дамо втручатися в наші справи".
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02.09.2020 16:51 Ответить
Не будет Байден урезать санкции.
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02.09.2020 17:00 Ответить
Вау! Это вам сам Байден сказал?
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02.09.2020 19:59 Ответить
Это говорит политика демократической партии. Они долго раскачиваются, но и так же долго зубы не разжимают.
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02.09.2020 20:38 Ответить
Ааа, ну да, ну да!
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02.09.2020 22:15 Ответить
Про "красную кнопку Клинтон" ви вже забули? А це ж вона благословила окупацію грцзинських територій.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4388
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03.09.2020 08:46 Ответить
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3700
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02.09.2020 16:50 Ответить
Хіба рік? Які там перемоги з 2015-го?
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02.09.2020 16:52 Ответить
Не могут. Уже.
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02.09.2020 16:50 Ответить
Здають і не соромляться.
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02.09.2020 16:51 Ответить
Одно радует, если на самом деле еще один Слуга прозрел.
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02.09.2020 17:02 Ответить
Опять сплошные лозунги! Дело не в событиях, а в ЛЮДЯХ, которые эти события инициируют. И еще неизвестно, кто больший враг Украины: "функционеры времен Януковича" или новые зеленые лица.
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02.09.2020 16:53 Ответить
Так зеленский, дерьмак - это и есть проросийские силы, которые сдают национальные интересы
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02.09.2020 16:54 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25530199.html Лайфхак

Як прибирати намети «ОПЗЖ» з вулиць Запоріжжя законно:

- підходите до намету, берете агітаційну продукцію;
- викликаєте поліцію через «102», повідомляете про ведення незаконної агітаційної діяльності;
- після прибуття поліції демонструєте агіт.матеріал та вимагаєте складання протоколу за ст.212-10 КУАП, яка передбачає адмін.відповідальність за проведення агітації поза межами виборчого процесу;
- наполягаєте на вилученні агіт.намету та агіт.матеріалів за ст.265 КУАП.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2033

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7560

https://www.facebook.com/maxnczp/posts/155840602810140 Максим Зайченко

Стоим возле палатки ОПЗЖ,оформляем протокол,разговариваем с полицией.

Старший отводит меня в сторону,и немного снимая маску спрашивает.

-Сколько вы их планируете гонять? Мы все в мыле,я командир роты
...по городу уже 25 палатку оформляем.
Тут @х@еваю я... мы только к 3 палатке полицию вызвали...
Хз говорю
-2 вагона бандеровцев со Львова приехали,гонять ОПЗЖ.....

Начинаем оба ржать))))

Читаю ленту фб. Там знакомая девочка вызвала и оформила... пост выложила. Побратим в одиночку 3 палатки в полицию отправил... ещё женщина пишет.

Призыв Козацька столица услышала!!! Запорожье это Украина!! Рузький мир нах

И на душе приятно стало))))

да, я знаю что сепары и бл..и дадут ОПЗЖ голоса, но земля будет гореть у них под ногами... ибо нам не пох.

Слава Украине!!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049772945131532&set=a.915722648536583&type=3 Александр Ермаков
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02.09.2020 16:54 Ответить
А что делает ОПЗЖ Верховчук в Раде Мертвегек?
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02.09.2020 16:57 Ответить
"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". - янелох.
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02.09.2020 17:01 Ответить
Цілком правильні і вмотивовані доцільністю червоні лінії, за які не повинна переходити влада і державні чиновники. Підтримую!
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02.09.2020 17:01 Ответить
"Кто за список правления, прошу голосовать!

Возмутительно!

Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека.

А вы-то сами? -А я не претендую.

Кто воздержался? -Я воздержалась!

Нашелся хоть один, полупорядочный...

Я не желаю участвовать в этом безобразии.

Ну что, слава Богу. На этом собрание закончено.

Надо было и мне голосовать против. Я бы не чувствовал себя так мерзко.

Испугался. Два гаража на одну семью.

Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде.

Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, а потом долго-долго себя терзать".
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02.09.2020 17:06 Ответить
"Гараж"
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02.09.2020 20:04 Ответить
Народ давно забув що цей слуга тільки взнав. Чергове тріпло. Як би вони так працювали як язиками чешуть.
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02.09.2020 17:10 Ответить
Основные пророссийские силы сидят - один в кресле президента, остальные рядом в офисе и парламенте.
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02.09.2020 17:56 Ответить
а не проще ли просто выгнать пророссийские силы из органов власти, чем допускать их вл власть, а затем неустанно их контролировать и следить за ними.
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02.09.2020 17:56 Ответить
ВТОРАЯ ДОМИНОШКА ПОШЛА!
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02.09.2020 17:59 Ответить
А как оказались пророссийские силы в органах власти?Не ваш ли лидер педоставил им зеленую улицу?
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02.09.2020 18:00 Ответить
Чего скулить? имея мандат "народного депутата" инициируйте применение Закона Украины " Очистка госорганов от агентуры РФии" - в законе пропишите критерии кого относить к таковым, вносите изменения в процессуальное законодательство и изменения в закон о СБУ, обязательно меру наказания (конкретно по каждому типу выявленных признаком, однозначные формулировки, чтобы вороватым судьям перекрыть "кислород"...). И сама процедура регистрации и прохождения такого законопроекта проявит очень многих агентов влияния и коллаборантов.
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02.09.2020 18:19 Ответить
... а что... осталось ещё что сдавать?! Так патриот зеля с хозяином своим каломоем быстро сориентируются что-куда кому на офшор пристроить. Им не в первой уже
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02.09.2020 18:29 Ответить
... как Порох всё в офшоры пристраивал? да в рашку... заводики прибылишку то дают.
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02.09.2020 19:07 Ответить
Это надо было создать вчера, цель сверхважная, пора остановить блазня от сдачи Украины бесу путлеру.
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02.09.2020 19:13 Ответить
Так это же программа-задание гауляйтера Украины Ермака-Козыря!
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02.09.2020 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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02.09.2020 20:06 Ответить
Цікаво, йому ще про "червоні лінії" Арахамія не казав як Леросу?
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02.09.2020 20:21 Ответить
И все 20 линий как раз подпадают под то, что делает ЗЕ-зидент с Ермаком. Как же так? На ЗЕлю решили бочку катить?
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02.09.2020 22:38 Ответить
 
 