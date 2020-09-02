Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев

"Слуга народа" Егор Чернев предлагает создать межфракционное объединение вокруг 20 красных линий, которые никому не дозволено переступать.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Новый политический сезон, который только что начался, скорее всего, станет для нашего государства определяющим. Уже этой осенью пророссийскими силами, в том числе и в органах власти, могут быть совершены попытки сдать национальные интересы Украины и дестабилизировать ситуацию в стране. Прежде всего это касается вопроса урегулирования ситуации на Донбассе, и отдельные откровенно антигосударственные мысли некоторых таких деятелей мы уже услышали.

Кроме того, одним из возможных сценариев может стать провоцирование внутреннего гражданского конфликта для реализации плана Кремля по повторению "русской весны" в юго-восточных регионах страны.

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Считаю, что ни один украинский патриот, к какой бы политической силе он не принадлежал, сегодня не может стоять в стороне. Мы должны объединить свои усилия и дать решительный отпор любым попыткам агентов российского влияния подорвать наш суверенитет, территориальную целостность и независимость.

Предлагаю своим коллегам по парламенту объединиться вокруг 20 красных линий, которые мы не должны позволить перейти никому. Считаю, что в такое межфракционное объединение могут войти представители всех проукраинских фракций Верховной Рады. Также прошу гражданское общество о поддержке.

Красные линии:

1. Территориальные уступки другим странам (в частности отказ от возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

2. Частичный или полный отказ от суверенитета в пользу РФ или любой другой страны.

3. Отказ от евроатлантического и европейского вектора интеграции и цивилизационного выбора.

4. Любые выборы на территории ОРДЛО до получения Украиной контроля над государственной границей и демилитаризации временно оккупированной территории.

5. Прямые переговоры с террористами т.н. Л/ДНР.

6. Изменения в Конституцию об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей или Донбасса в целом.

7. Полная амнистия для участников незаконных вооруженных формирований т.н. Л/ДНР и коллаборационистов, которые совершали военные преступления.

8. Компенсации и пенсии коллаборационистами и боевикам, получившим инвалидность вследствие боевых действий против ВСУ, Нацгвардии и украинских добровольческих формирований или при работе на оккупанта.

9. Назначение на официальные должности лиц, которые оправдывают оккупацию Крыма и Донбасса, а также благосклонно относятся к властям страны-агрессора.

10. Действия или бездействие органов государственной власти, которое способствует созданию, развитию и функционированию в Украине пророссийских политических, общественных и медийных структур.

11. Участие в приватизации украинских предприятий российского капитала и аффилированных с ним компаний.

12. Отказ от диверсификации источников энергоносителей в пользу РФ.

13. Внедрение русского языка как второго государственного.

14. Назначение на официальные должности лиц, которые были активными функционерами режима Януковича.

15. Назначение на официальные должности лиц, которые не соответствуют критериям доброчестности и известны, как системные коррупционеры, участники теневых схем и / или подпадают под люстрацию.

16. Принятие органами власти решений, подрывающих национальную безопасность Украины и несущих вред народу Украины в экономической, гуманитарной, социальной сфере.

17. Отказ от декоммунизации.

18. Наступление на свободу слова, совести, волеизъявления, введение цензуры в СМИ кроме случаев, когда путем злоупотребления этими правами прямо или косвенно ведется деструктивная деятельность или пропаганда в интересах государства-агрессора.

19. Политически мотивированные преследования активистов Революции Достоинства, добровольцев и ветеранов.

20. Отказ от деолигархизации и назначения на государственные должности лоббистов олигархических группировок и финансово-промышленных групп", - заявил Чернев.





