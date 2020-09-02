Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Миссия МВФ возмущена нарушением меморандума, попыткой Офиса президента уволить директора НАБУ и отказом от ликвидации Окружного админсуда.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский нарушил свои собственные обязательства, которые он дал руководству миссии МВФ. Кредитная программа МВФ, которая должна помочь перекрыть бюджетный дефицит этого года предполагает выполнение обязательств Украиной по... передаче функций Окружного админсуда в Верховный суд! Вместо этого Офис президента и Конституционный суд собираются уволить директора НАБУ Артема Сытника", - написал журналист.

Он процитировал действующий меморандум с МВФ, подписанный "слугами народа" и согласованный лично с президентом Зеленским, который содержит обязательства Украины по реформированию судебной системы: "Внесем изменения в процессуальные кодексы для передачи судебного пересмотра образцовых административных дел против общегосударственных органов в Верховный Суд, в качестве суда первой инстанции и Большую Палату Верховного Суда, как апелляционный суд. После дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами и согласования со специалистами МВФ, критерии определения образцовых административных дел, которые должны быть переданы в Верховный Суд, будут подготовлены до конца августа 2020 года. Критерии включат такие факторы как дела общегосударственного значения, дела, превышающие установленный порог, или имеющие значительное влияние или вред для страны и касающиеся решения, действия или бездействия конкретных общегосударственных органов (например, Кабинета Министров, министерств, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета, ВСП, НАБУ, НАПК, ВАКС)".

"То есть вместо передачи дел административной юрисдикции, которые сейчас рассматривает полностью коррумпированный Окружной админсуд, Офис президента пытается наоборот, сохранить ОАСК и поменять руководство НАБУ, которое открыло против судей ОАСК уголовное дело!" - подчеркивает Бутусов.

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"Увольнение Сытника и сохранение ОАСК с Вовком будет означать удар по международным обязательствам Украины, дискредитацию нашей страны, откат антикоррупционных реформ на шесть лет назад, усилит судейскую мафию, которая продает государство "именем Украины" не боясь закона.

Все это делает Зеленский вполне осознанно, по договоренности с олигархами, которым мешает НАБУ и нужен Вовк, и которые финансируют "слуг народа" и показывают Зеленского по своим телеканалам исключительно в позитивном виде. Разумеется, атаки на НАБУ, на Артема Сытника, сохранение Вовка, нарушение меморандума МВФ - все это показывает слабость нашего государства, которое Москва успешно разваливает, подрывая влияние США, подрывая наши независимые институты, действуя через агентов влияния в руководстве страны.

Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.