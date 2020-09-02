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Новости Политика Украины
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Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Миссия МВФ возмущена нарушением меморандума, попыткой Офиса президента уволить директора НАБУ и отказом от ликвидации Окружного админсуда.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский нарушил свои собственные обязательства, которые он дал руководству миссии МВФ. Кредитная программа МВФ, которая должна помочь перекрыть бюджетный дефицит этого года предполагает выполнение обязательств Украиной по... передаче функций Окружного админсуда в Верховный суд! Вместо этого Офис президента и Конституционный суд собираются уволить директора НАБУ Артема Сытника", - написал журналист.

Он процитировал действующий меморандум с МВФ, подписанный "слугами народа" и согласованный лично с президентом Зеленским, который содержит обязательства Украины по реформированию судебной системы: "Внесем изменения в процессуальные кодексы для передачи судебного пересмотра образцовых административных дел против общегосударственных органов в Верховный Суд, в качестве суда первой инстанции и Большую Палату Верховного Суда, как апелляционный суд. После дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами и согласования со специалистами МВФ, критерии определения образцовых административных дел, которые должны быть переданы в Верховный Суд, будут подготовлены до конца августа 2020 года. Критерии включат такие факторы как дела общегосударственного значения, дела, превышающие установленный порог, или имеющие значительное влияние или вред для страны и касающиеся решения, действия или бездействия конкретных общегосударственных органов (например, Кабинета Министров, министерств, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета, ВСП, НАБУ, НАПК, ВАКС)".

Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов 01

"То есть вместо передачи дел административной юрисдикции, которые сейчас рассматривает полностью коррумпированный Окружной админсуд, Офис президента пытается наоборот, сохранить ОАСК и поменять руководство НАБУ, которое открыло против судей ОАСК уголовное дело!" - подчеркивает Бутусов.

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"Увольнение Сытника и сохранение ОАСК с Вовком будет означать удар по международным обязательствам Украины, дискредитацию нашей страны, откат антикоррупционных реформ на шесть лет назад, усилит судейскую мафию, которая продает государство "именем Украины" не боясь закона.

Все это делает Зеленский вполне осознанно, по договоренности с олигархами, которым мешает НАБУ и нужен Вовк, и которые финансируют "слуг народа" и показывают Зеленского по своим телеканалам исключительно в позитивном виде. Разумеется, атаки на НАБУ, на Артема Сытника, сохранение Вовка, нарушение меморандума МВФ - все это показывает слабость нашего государства, которое Москва успешно разваливает, подрывая влияние США, подрывая наши независимые институты, действуя через агентов влияния в руководстве страны.

Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+20
Вот сами скоты приближают Третий Майдан. Так не хочется этого ,но если Ермак с Портновым откровенно сдают государственные интересы, работают против Украину на победу РФ, что остается делать всем к тем кто оставил частичку души на Майдане? Наверное, готовится к тяжелой осени.
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02.09.2020 16:43
+17
Зелёненькое ничтожество хочет пропетлять между струйками, а штатные жополизы нашёптывают ему - "нужно попробовать, вдруг получится".
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02.09.2020 16:44
+12
Не тільки ліквідувати, а і розслідувати діяльність кожного судді, що призвели до позовів до оаск за протиправні дії та бездіяльність
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02.09.2020 16:42
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Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8294
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02.09.2020 17:35 Ответить
Не тільки ліквідувати, а і розслідувати діяльність кожного судді, що призвели до позовів до оаск за протиправні дії та бездіяльність
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02.09.2020 16:42 Ответить
Вот сами скоты приближают Третий Майдан. Так не хочется этого ,но если Ермак с Портновым откровенно сдают государственные интересы, работают против Украину на победу РФ, что остается делать всем к тем кто оставил частичку души на Майдане? Наверное, готовится к тяжелой осени.
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02.09.2020 16:43 Ответить
Зелёненькое ничтожество хочет пропетлять между струйками, а штатные жополизы нашёптывают ему - "нужно попробовать, вдруг получится".
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02.09.2020 16:44 Ответить
Не мешай-ТЕ Вовочке балаболочке!
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02.09.2020 16:45 Ответить
у зеленского голова со смещенным центром тяжести. куда ни попадет - все в клочья разносит.
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02.09.2020 16:45 Ответить
Зе-чмо... таке брехливе склизьке Зе-чмо та квартальна малоросська шобла...тьфу.
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02.09.2020 16:46 Ответить
Слабенькие условия!
Где требования о ликвидации КС, ОП ???
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02.09.2020 16:46 Ответить
Якраз буде чим залатати діру в бюджеті..
А це щонайменше 300 млрд гривень Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5722
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02.09.2020 16:47 Ответить
Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3217237

"Гражданское общество", говорите?
До выборов местных совсем немного осталось, посмотрим, созрело ли гражданское общество...
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02.09.2020 16:48 Ответить
Громадянського суспільства немає. Вірніше, воно так і не стало дорослим. Тому спротив буде здійснювати в основному порошенківська ЄґС, яка наразі пробує об'єднати навколо себе патріотичний елемент. Заберіть зполітичного тіла України Європейську Солідарність - і отримаєте другу Білорусь. Думаю, це пора вже визнати всім.
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02.09.2020 17:30 Ответить
100500
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02.09.2020 21:32 Ответить
Вчора в коментар Юрій пообіцяв не давати спуску зевладі, сьогодні тримає обіцянку. Крапля за краплею. У цієї бидлоти стільки зальотів і зашквар, що зєля просто впаде під їх вагою. Правильний шлях Юрій.
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02.09.2020 16:48 Ответить
Кто, Зеленский? Не может быть!!!
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02.09.2020 16:49 Ответить
То Голобородько підсирає.
Завидує.
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02.09.2020 16:52 Ответить
Чем дольше клован числится президентом Украины,тем хуже Украине. ДумайТЕ.
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02.09.2020 16:51 Ответить
Зато, як сдєлалі Порошенка, і 24,45% порохоботів 21.04.2019 !
Да?
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02.09.2020 16:51 Ответить
А шо такого? Зе-скот'с. По-другому они просто не умеют. Это такой тип скота. Другой вопрос, на кой ляд этот скот надо было приводить во власть.
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02.09.2020 16:53 Ответить
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8700
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02.09.2020 16:59 Ответить
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4877
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02.09.2020 17:00 Ответить
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6725
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02.09.2020 17:04 Ответить
«........действующий меморандум с МВФ, подписанный «слугами народа» и согласованный лично с президентом Зеленским........»(с)
-----------------
Я так понимаю, здесь (подписание этого меморандума) главная «фишка» от преЗедента и ко - подписанный(!!!) «партией»=>выходит так, что ДА - согласовали с преЗедентом, НО его подписи нет.......короче - манипуляция действующей «власти».......
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02.09.2020 17:19 Ответить
30% всё ещё очарованы Голобородько, беда для страны.
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02.09.2020 17:42 Ответить
Зе! Ты становишься все глупее. (Смотри название статьи).
Ну нельзя так делать. Кто тебе такое советует?
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02.09.2020 17:46 Ответить
а блазень,зкацаплене,безграмотне криворізьке чмо-малоросс колись було розумним?

Ви ідіот? З ЗеБілів? Мабуть голосували за це лайно?
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02.09.2020 23:14 Ответить
Бенин петрушка отважился со своими кредиторами в напёрстки сыграть? )))
Как бы уже к началу этой зимы с лукашенкой не пришлось ему драться в приемной хйла за право попросить лярдик-другой милостыни в кредит...
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02.09.2020 17:55 Ответить
А шо такого. Слуги народа они такие. Олигархи тоже народ. А кто говорил, что зе слуга ВСЕГО народа. Слуга ж. Слуга он такой, что скажут, то и сделает. Слуга - лидер государства. БРЕД!
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02.09.2020 18:52 Ответить
спасибо Бутусову, чётко, ясно, аргументированно и обоснованно ...
про шмарклю писать нечего, кроме - это враг, предатель, иуда, случайный во власти человек, не способный, за отсутствием мозга, подняться выше циркового скомороха ...
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02.09.2020 19:40 Ответить
Всю судейскую банду нужно ликвидировать, а не только ОАСК, они друг дружу покрывают и мазаны одним миром.
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02.09.2020 19:57 Ответить
слуга олигархии
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02.09.2020 21:17 Ответить
Первый президент Украины, который даже не понимает, что он подписывает. Какой то "меморандум", "немцы", "взять и поделить"! Реального президента в стране нет! Есть Коломойский, Ахметов, Медведчук и Аваков и комедийный актер, нанятый ими исполнять роль президента....
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02.09.2020 21:45 Ответить
неужели у кого-то были иллюзии насчет того, зачем комик зеленский идет в президенты?, вернее зачем его туда послали.... у меня их не было ни одной, ни разу...
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02.09.2020 23:04 Ответить
всё верно написано. только каждое слово наоборот.
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03.09.2020 06:15 Ответить
 
 