Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки"

В четверг, 3 сентября, в 12:00 под Офисом президента (г.. Киев, ул. Банковая 11) активисты изобразят, как президент Владимир Зеленский покрывает скандальных судей Окружного административного суда Киева.

"Активисты, переодетые в судей с масками волков, обмотают Зеленского пленками. Ведь президент игнорирует скандал в судебной системе и, в частности, пленки, обнародованные НАБУ на которых судьи ОАСК договариваются о "захвате власти" и фактически обсуждают свое влияние на высшие судебные органы", - говорится в анонсе акции, передает Цензор.НЕТ.



"Доказательством такого влияния стало то, что вчера Высший совет правосудия отказалась временно отстранить от работы судей ОАСК. НАБУ подозревает в посягательстве на государственную власть, создании преступной организации и препятствовании работе Высшей квалификационной судей. Среди них, в частности, председатель суда Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и судьи Владимир Келеберда, Игорь Качур, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Богдан Санин", - отмечают организаторы акции.

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Организаторами акции заявлены Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".