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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева Правосудие
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Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева:

В четверг, 3 сентября, в 12:00 под Офисом президента (г.. Киев, ул. Банковая 11) активисты изобразят, как президент Владимир Зеленский покрывает скандальных судей Окружного административного суда Киева.

"Активисты, переодетые в судей с масками волков, обмотают Зеленского пленками. Ведь президент игнорирует скандал в судебной системе и, в частности, пленки, обнародованные НАБУ на которых судьи ОАСК договариваются о "захвате власти" и фактически обсуждают свое влияние на высшие судебные органы", - говорится в анонсе акции, передает Цензор.НЕТ.

"Доказательством такого влияния стало то, что вчера Высший совет правосудия отказалась временно отстранить от работы судей ОАСК. НАБУ подозревает в посягательстве на государственную власть, создании преступной организации и препятствовании работе Высшей квалификационной судей. Среди них, в частности, председатель суда Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и судьи Владимир Келеберда, Игорь Качур, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Богдан Санин", - отмечают организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП. АУДИО

Организаторами акции заявлены Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: Та послушай ты уже те пленки 01
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Топ комментарии
+11
ну позвольте, в сценарии такого не было!!!
там же написано черным по белому, я все ворую, а меня за это любят!!!
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02.09.2020 16:58
+10
Та ему пофиг...
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02.09.2020 16:56
+9
Царь-то, типа не в курсе? Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 2952
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02.09.2020 16:59
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Та ему пофиг...
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02.09.2020 16:56 Ответить
ну позвольте, в сценарии такого не было!!!
там же написано черным по белому, я все ворую, а меня за это любят!!!
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02.09.2020 16:58 Ответить
Царь-то, типа не в курсе? Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 2952
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02.09.2020 16:59 Ответить
Ищите его завтра в Луцкой области.
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02.09.2020 17:00 Ответить
Отвечаешь за свои прогнозы?
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02.09.2020 17:05 Ответить
Про Луцкую область? Да. Но это в общем к гнусавому, это он специалист по этой области. Про Волынь он не слышал. В натуре.
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02.09.2020 17:07 Ответить
Посмотрим. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 5862
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02.09.2020 17:08 Ответить
А ось синьооку Волинь чіпати не треба! Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 9104
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02.09.2020 17:05 Ответить
Ну что Вы. И в мыслях не было
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02.09.2020 17:08 Ответить
Ок. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 5089
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02.09.2020 17:20 Ответить
Послушать нужно все плёнки. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 246
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02.09.2020 17:03 Ответить
если они обмотают пленками и подожгут, то будет интересно.
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02.09.2020 17:28 Ответить
Та він ті плівки чув і навіть дав поради, що робити щоб судді залишилися. Бо то його опора.
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02.09.2020 17:35 Ответить
100%
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02.09.2020 18:28 Ответить
Какие-то непонятливые эти активисты:Зеленский сегодня прямым текстом сказал ,что у него никакой реакции на предателей и корупционеров нет,так чего вы к нему пристаете?
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02.09.2020 17:49 Ответить
Да и активистов там не будет, все ушли на фронт (в Беларусь). Сам Лавров сказал, что они там, а он врать не будет. Ну разве только как Ермак Волкеру за "убиенного" брата.
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02.09.2020 18:06 Ответить
Зеленский - российский агент и предатель. Неужели спустя год этого никто не понял? Ещё год его пребывания на посту президента Украина просто не переживёт, а скорее всего он окончательно сдаст страну к новому году. Хорошо, если без крови. ОЧНИТЕСЬ!!!
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02.09.2020 18:59 Ответить
У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. В.А.Зеленский,
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02.09.2020 19:05 Ответить
Он уже их слышал, как соучастник.
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02.09.2020 19:44 Ответить
Зловживання в ОАСК: зв'язки з ВРП
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02.09.2020 19:51 Ответить
 
 