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Новости Общество
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Кабмин (13804) контракт (389) постановление (115) курсанты (151) обучение (466)

Курсантов военных вузов стали чаще отчислять, Кабмин принял решение, что они будут возвращать деньги за обучение

Новости Цензор.НЕТ Общество

Курсантов военных вузов стали чаще отчислять, Кабмин принял решение, что они будут возвращать деньги за обучение

Кабинет Министров внес изменения в правительственное постановление №964 от 12 июля 2006 года, согласно которому предусмотрено возмещение государству стоимости обучения курсантов военных вузов в случае их отчисления за ненадлежащее обучение.

Такое решение правительство приняло на заседании 2 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления обусловлено увеличением случаев отчисления курсантов из учреждений высшего образования из-за систематического невыполнения условий контракта и невыполнения образовательной программы без возмещения финансовых затрат государству.

"Возмещение курсантами расходов государству на их содержание во время обучения предусмотрено не было, вследствие чего государством впустую расходовались средства после нескольких лет подготовки. Учитывая указанное, эти основания для отчисления курсантов из учреждений высшего образования включены в те, которые подлежат возмещению государству расходов на их содержание во время учебы", - отмечается в документе.

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Согласно тексту принятого постановления, сумма возмещенных расходов будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и использоваться в соответствии со сметой Минобороны, МВД, Администрации Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, СБУ и Службы внешней разведки.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Вопрос: Где Украина будет брать военные военные кадры для замещения катастрофического дефицита подготовленных командиров младшего офицерского звена, если перед "небогатой" аудиторией выпускников школ заранее поставят условие - " Рыпнишся - хату заберем!". ЗЕвласть усердно работает над уничтожением Вооруженных Сил Украины, выполняя волю путина.
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02.09.2020 17:09
+6
Главнокомандующий в виде миротворицы Бубочки со звездой Сердючки на голове очень мотивирует стать военнослужащим.
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02.09.2020 17:07
+4
Мотивации стать военным все больше и больше..
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02.09.2020 17:04
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Контракт -- особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
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02.09.2020 17:01 Ответить
Контракт касается человека и государства, заключившие между административно- правовые соглашения и обусловленные правовые последствия на определенный период. Завершение срока контракта освобождает стороны от обязательств. В данным случае, нормы определяют условия подготовки ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ кадров для выполнения воинской службы (офицеров). То-есть, правительство и преЗЕдент, заранее разрушают базу комплектации офицерского состава вооруженных сил, в открытую работая на агрессора. Для деморализации и уничтожения войскового соединения, зачастую, достаточно лишить его управления. Ребята, на кого работаете?
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02.09.2020 17:21 Ответить
Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання - Цензор.НЕТ 7133
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02.09.2020 19:24 Ответить
а лучше их всех нахрен разогнать ! армия нам больше не нужна .. нас руский мир теперь будет защищать !
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02.09.2020 17:02 Ответить
Мотивации стать военным все больше и больше..
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02.09.2020 17:04 Ответить
1. Норма запроваджена ще на початку 2000-х.
2. Постанова стосується не тих, які хочуть служити, а тих, які НЕ хочуть учитися або служити після закінчення ВВНЗ.
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03.09.2020 09:44 Ответить
А "НЕ хочуть учитися", это не из формата, что курсанта "валят" на учёбе и подают как нарушителя контракта, или хуже... курсанта "валят" и предлагают за такую то сумму, в виде 30-50% от годового обеспечения учиться дальше.... новый схемотоз
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03.09.2020 11:48 Ответить
Главнокомандующий в виде миротворицы Бубочки со звездой Сердючки на голове очень мотивирует стать военнослужащим.
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02.09.2020 17:07 Ответить
Вопрос: Где Украина будет брать военные военные кадры для замещения катастрофического дефицита подготовленных командиров младшего офицерского звена, если перед "небогатой" аудиторией выпускников школ заранее поставят условие - " Рыпнишся - хату заберем!". ЗЕвласть усердно работает над уничтожением Вооруженных Сил Украины, выполняя волю путина.
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02.09.2020 17:09 Ответить
***... Я мож чего то недопонял... Ну если курсант бухает, тупит по страшному, ещё как то "некурсантствует" отчислять его теперь не захотят? Баблосы то мимо кассы... Интересненько...
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02.09.2020 17:14 Ответить
недопонял
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02.09.2020 17:18 Ответить
Так а как? Кого отчислять будут... или не будут?
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02.09.2020 17:20 Ответить
"Кого отчислять будут" - да кого захотят. Вот не понравился человек, не хочет за бубуочку голосовать - его отчислили. Будь добр - верни деньги за обучение, обмундирование, питание, коммунальные услуги (интересно, амортизацию зданий и учебного оборудования будут считать? А стоимость солярки для танков и самолетов?).
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02.09.2020 17:58 Ответить
А они что разве за пару лет не смогут получить никакой воинской специальности?Сколько лет учился,такого класса и специалист,при чем тут деньги зря?Да и кроме "учебы"они ж исполняют ещё и воинскую службу.
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02.09.2020 17:22 Ответить
Та не, ну я так понял, что забивающий на все курсант просто пойдет и... просто пойдет. То есть- линяют либо государство, либо ВУЗ. А лабудовый курсант так, пятерней по ширинке мотнет- пихуй...
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02.09.2020 17:27 Ответить
Тут вся освіта безплатна і обов'язкова до 16-ти років. Вступних екзаменів немає зовсім, треба мати сертифікат про середню освіту і записатись в університет, ходити на лекції, але в кінці кожного семестру треба здавати екзамени. Не здані екзамени = вилітай, не залежно від курсу. На перший курс записується купа студентів, але після курсу залишаються тільки ті хто хоче і може вчитись. Для того щоб вчитись студент бере в банку кредит, який буде віддавати після навчання, коли буде працювати. Кредит бере не на оплату навчання і щоб було за що жити - знімати житло і т.л. До навчання підходять серйозно, про купівлю дипломів навіть мови нема.
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02.09.2020 17:17 Ответить
видимо, хорошее обучение, раз все бросают.))))))
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02.09.2020 17:22 Ответить
Не в условиях обучения проблема. После выпуска молодой командир взвода зарабатывает как районный врач в поликлинике, абсолютно освобожденный от перспективы жилья для молодой семьи. А условия пребывания "на рабочем месте" сильно разнятся, от банального недовольства клиентов (абсолютно поддерживаю в их требованиях медиков) до прилета в голову осколка у военных. Согласитесь, разные категории. А объявленная властью компания "небоевых потерь" ставит крест на компенсации гибели военнослужащего при исполнении воинского долга.
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02.09.2020 18:10 Ответить
Еще чуть-чуть и знаменитая харьковская песня будет изменена. Фамилия основного героя данной песни будет начинаться на "Зе".
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02.09.2020 17:32 Ответить
закосили от армии
а война продлилась дольше ожидаемого
начали спрыгивать
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02.09.2020 17:40 Ответить
Это ты о себе, неизвестный.
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02.09.2020 18:24 Ответить
я уверен, шо большинство, подавляющее большинство - порядочные и достойные
но в любом процессе есть шлак
шлак начал откалываться
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03.09.2020 09:35 Ответить
А те, що трьох курсанток покалічили -- теж вписується до звільнення курсантів?
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02.09.2020 17:59 Ответить
Кто инициировал этот идиотизм? ФИО ... это агент РФии.... это решегие увеличит отток желающих поступать в военные ВУЗы...
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02.09.2020 18:00 Ответить
Такое было, и когда я учился, и решения принимались, и заседания какие-то были, никто не заплатил ни копейки. То, что там кабмин что-то в который раз принял, легко отсуживается, даже при яныке отсуживалось. А вообще, какая там подготовка до 3-го курса? Армейка обыкновенная, приучают воина быть военным вдоску. Из реального "обучения" там только полевые выходы и стрельбы. С 3-го курса начинается подготовка, но так как человек уже 2 года как военный, всё сводится к отмазываниям, ремонтам и прочим сдачам сессий
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02.09.2020 18:34 Ответить
А,что есть какой-то стимул учиться военному делу? Военные малооплачиваемые, мыкаются без квартиры, база ещё осталась совковая. Создайте условия, что они будут защищать!!!
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02.09.2020 19:56 Ответить
скажу крамолу, страной правят зеленые дегенераты.
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02.09.2020 21:10 Ответить
Вони вступали на одних умовах. Вони бачили одну перспективу своєї служби і планували своє майбутнє. Під час їх навчання умови проходження служби змінились, вони бачать інші перспективи своєї служби і як не дурні люди, роблять висновки. Які до них претензії? Зараз я не маю на увазі не дисциплінованість. Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання - Цензор.НЕТ 4226
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02.09.2020 23:14 Ответить
Які дебіли ці воші коломойші, це не потреба індивідуально громадянина бути військовим, це потреба держави, як спецодяг робітника, мало того курсантів навіть не закінчивших ВУЗ можуть кинути на фронт чи подавляти заколоти ворогів. Тому це рішення є мало того, що тупориле, а і антидержавне і не законне.
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03.09.2020 06:06 Ответить
 
 