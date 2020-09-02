Курсантов военных вузов стали чаще отчислять, Кабмин принял решение, что они будут возвращать деньги за обучение

Кабинет Министров внес изменения в правительственное постановление №964 от 12 июля 2006 года, согласно которому предусмотрено возмещение государству стоимости обучения курсантов военных вузов в случае их отчисления за ненадлежащее обучение.

Такое решение правительство приняло на заседании 2 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления обусловлено увеличением случаев отчисления курсантов из учреждений высшего образования из-за систематического невыполнения условий контракта и невыполнения образовательной программы без возмещения финансовых затрат государству.

"Возмещение курсантами расходов государству на их содержание во время обучения предусмотрено не было, вследствие чего государством впустую расходовались средства после нескольких лет подготовки. Учитывая указанное, эти основания для отчисления курсантов из учреждений высшего образования включены в те, которые подлежат возмещению государству расходов на их содержание во время учебы", - отмечается в документе.

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Согласно тексту принятого постановления, сумма возмещенных расходов будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и использоваться в соответствии со сметой Минобороны, МВД, Администрации Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, СБУ и Службы внешней разведки.