Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Гео Лерос, которого "Слуга народа" исключила из фракции, ответил президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его "предателем и взяточником". Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и нардеп направит заявление о преступлении президента.
Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом у олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку", - заявил Лерос.
Он также ответил на обвинения в "предательстве": "Запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
Пожалуйста, подождите...
Такие следы в унитазе называют "черкаши".
Зеленые ублюдки максимум что могут-спалить машину
На большее ни ума ни смелости
...
ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.
Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.
Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.
http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну-
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
А у вас шо день сурка у вересні?
"У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. ...........Чи не вперше вовчик сказав правду.
сам иди, унтерменьш ****
Шёл бы, например, к ляшко - тот тоже правдолюб, каких поискать, или в партию ПЕС.
Но нет, он пристроился в самую рейтинговую партию, чтоб уж точно пролезть в Раду, хотя знал, кем до этого был Зеленский.
И вдруг прям такой стал критик, такой борец с коррупцией. А кто- нибудь слышал о нем раньше, как о антикоррупционере?
Противно все это, мерзопакостно.
Уверен, что никакого громкого дела не будет, пока что это лишь публичная ругань, без конкретики.
Зеля, Ермак, Демченко и Ко. реально натворили на несколько Уголовных, и на гос.измену но похоже не понимают этого.
в Україні з ТРАВНЯ 2014р НЕМА ОЛІГАРХІВ ПО ОЗНАЧЕННЮ богатії залишилися.. і вони намагаються впливати і на суди і на ВР.., АЛЕ ВЖЕ НЕ ЗДАТНІ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ які їм вигодні для пограбування України..
але Ж таке красиве слово.. "оліҐарх".. і так звучить"по-умному", що бидлота і досі використовує його, не розуміючи сенса..
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Надоело ждать того времени !!!
Оказывается армяшку используют и богдан и парашенка....это новый союз???
кадровый голод?