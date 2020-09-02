Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

Народный депутат Гео Лерос, которого "Слуга народа" исключила из фракции, ответил президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его "предателем и взяточником". Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и нардеп направит заявление о преступлении президента.

Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом у олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку", - заявил Лерос.

Он также ответил на обвинения в "предательстве": "Запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.