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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Лерос Гео (375)

Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку
Фото: Facebook

Народный депутат Гео Лерос, которого "Слуга народа" исключила из фракции, ответил президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его "предателем и взяточником". Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и нардеп направит заявление о преступлении президента.

Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом у олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку", - заявил Лерос.

Он также ответил на обвинения в "предательстве": "Запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".

Смотрите также: Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку 01
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Топ комментарии
+106
А мальчик не плох.. Хорошо он ишака оманского мокает
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02.09.2020 17:06
+93
Треба змити в унітаз зелене лайно
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02.09.2020 17:05
+65
Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователем, где и у кого я взял взятку - Цензор.НЕТ 4830
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02.09.2020 17:06
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Страница 2 из 2
А где был бубонька? Концерты в Донецке давал.
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02.09.2020 19:06 Ответить
За усіма ознаками Зеля залишить в історії не слід, а лише послід Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8846.
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02.09.2020 17:58 Ответить
І нас в цьому посліді...
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02.09.2020 18:18 Ответить
коричневый след.
Такие следы в унитазе называют "черкаши".
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02.09.2020 18:43 Ответить
вкусно сидя в германии? или айпишку меняешь, чтоб никто не понял что ты бот?
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02.09.2020 19:40 Ответить
Лерос молодец. Ему конечно не место в этой партии "слуг олигархов".
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02.09.2020 18:18 Ответить
а там же й з Портніковим заодне подивитись та подумати...
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03.09.2020 11:06 Ответить
Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3236
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02.09.2020 18:22 Ответить
Держись парень!
Зеленые ублюдки максимум что могут-спалить машину
На большее ни ума ни смелости
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02.09.2020 18:23 Ответить
Белорусы тоже так думали вначале о Лукашенко...
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03.09.2020 10:14 Ответить
Хороший зашКвар)). Мені подобається)) Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8340
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02.09.2020 18:23 Ответить
давай , подавай, поржём с тебя.
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02.09.2020 18:31 Ответить
Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8417

...
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02.09.2020 19:08 Ответить
це точно злочинець повинен сидіти... І це класика з "Место встречи изменить нельзя".
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02.09.2020 19:45 Ответить
Хто злочинець і повинен сидіти, уточніть
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03.09.2020 14:48 Ответить
Зеленський, Кучма, Кравчук, Медведчук, Рабінович, Кернес тощо
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03.09.2020 18:02 Ответить
как легко детектить вату и всю порохню, вначале обсырают с ног до головы этого же Лероса.но как только парень переоделся, сразу переобувочная..жалкие
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02.09.2020 19:39 Ответить
Вату в дзеркалі дивись лайно зелене, Лерос довбодятел, і зробив те усе разом із тобою критине. Ти кінчена бидлота іржуща над сватими, і заглядающа Могилевській під спідницю, слово вата від тебе сприймається дико.
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02.09.2020 20:29 Ответить
Тю, то ти тупа москальска троляка. Гайда до білорусів, якого хера тут забув?
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03.09.2020 02:20 Ответить
Жалок и ничтожен ты убогое раб своих двух извилин Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 4200
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02.09.2020 20:58 Ответить
как Зеленский раздает награды сепарам попам РПЦ на Закарпатье.
ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.

Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.

Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.

http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
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02.09.2020 20:29 Ответить
прикольно, давай лерос посади эту зеленую мразь и его завхоза дерьмака. реально уж поддостали народ эти латентные 3.14 дары Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 103.членограю и дерьмаку по личной камере повышеной комфортности молюск уже приготовил Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 103 .
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02.09.2020 20:30 Ответить
Хороший хлопчик, продовжуй у тому ж темпі та стилі.
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02.09.2020 20:46 Ответить
Я календарь переверну-
и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну-
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
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03.09.2020 07:14 Ответить
Почему-почему... Ось така вона лайф, маза фака.

А у вас шо день сурка у вересні?
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03.09.2020 10:02 Ответить
Гео, конечно, молодец - приятно видеть, что один из "Слуг народа" оказался действительно слугой народа, а не "найвеличнiшого". И не побоялся публично высказать всю правду о клоуне и его прихлебателях. (представляю себе, как Зе с его распухшим самомнением корчит). Но теперь Леросу не худо бы обзавестись охраной - не удивлюсь, если Оманский или шевалье д'Ермак съедут с катушек от злости, и Гео покалечат или убьют.
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02.09.2020 21:02 Ответить
от я бы не торопился прям так с фразой "слуга народа". Прошлые обличители и борцы вырисовывались потом кто в типа арендованных двухэтажных домах, кто в квартире у жены - великого диджея. Нужно еще посмотреть что за господин у этого парня.
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02.09.2020 23:32 Ответить
Нужно судить Зеленского и Ермака за госизмену.
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02.09.2020 21:04 Ответить
Ну я більш ніж впевненний,що Лерос не сам,бо він з групи Богдана і машини палили обом,мабуть будуть клоуна крутити по повній-----це ВІЙНА!!! Зебобіки!!! Вперед на підтримку ЦАРЯ!!!!!
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02.09.2020 21:25 Ответить
"Оговараете людей как бабка..." Зебилы именно эту бабку и избирали! Шоб велесила и по приколу было.
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02.09.2020 21:27 Ответить
Повесят Зельку или расстреляют? - вот в чем вопрос
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02.09.2020 21:36 Ответить
сбежит в хайфу
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02.09.2020 23:31 Ответить
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7025 там і бєня не всидів - збіг в Україну Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7570
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03.09.2020 09:13 Ответить
Зеленського чекає Ростов!
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02.09.2020 21:39 Ответить
Не зрозумів Гео сказаного преЗЕдентом..там і натяку на Лероса нема.

"У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. ...........Чи не вперше вовчик сказав правду.
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02.09.2020 21:52 Ответить
хахаха! А део ланос, що думав, що з кривавими чекістами можна легко обійтись? це ще добре, що його машину тільки спалили, а не якась там аварія, як з Чорноволом! це ще добре, що його тільки виключили з ЗекоМанди, а могли і взагалі випхати з депутатів і відрити липову кримінальну справу! чекісти, вони такі чекістські.....
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02.09.2020 22:03 Ответить
Лучше подайте в суд за предательство ОП!!! И собирайте голоса или зарегте петицию, народа найдёт Ся поставить подписи
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02.09.2020 22:06 Ответить
Не нужно так сильно обижаться на зельку,он просто глупыш,которым мастерски манипулируют аферисты-хитрунишки типа ермачка и гетьмановича.
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02.09.2020 22:17 Ответить
бояре плохие, сцарь хороший, ага. Наша сказка хороша, начинай с начала.
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02.09.2020 23:30 Ответить
Иди нах мразь путинская.
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02.09.2020 23:49 Ответить
ахахах зебилу что-то не понравилось
сам иди, унтерменьш ****
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03.09.2020 00:21 Ответить
Теперь Зеленский должен назначить ему охрану, потому что этого правдолюбца могут пришить недоброжелатели Зеленского, а потом поднять визг, что это все "зеля поджигает машины и убивает несогласных с ним"
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02.09.2020 22:20 Ответить
Вот на хрена этот Лерос попёрся в партию Зеленского, если уже тогда ненавидел его за то, что тот был клоуном 95 квартала?
Шёл бы, например, к ляшко - тот тоже правдолюб, каких поискать, или в партию ПЕС.
Но нет, он пристроился в самую рейтинговую партию, чтоб уж точно пролезть в Раду, хотя знал, кем до этого был Зеленский.
И вдруг прям такой стал критик, такой борец с коррупцией. А кто- нибудь слышал о нем раньше, как о антикоррупционере?
Противно все это, мерзопакостно.
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02.09.2020 22:31 Ответить
странно, я думал у меня одного такие вопросы возникли. Этот Део Ланос похож на ручного такого оппозиционера, к которому будут липнуть сочувствующие, а сам же Геу будет сдавать сочувствующих в зеленую "партию", то бишь мафию.
Уверен, что никакого громкого дела не будет, пока что это лишь публичная ругань, без конкретики.
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02.09.2020 23:28 Ответить
Умница Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3646 Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3646
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02.09.2020 22:38 Ответить
Леросу надо регистрировать общественную организацию, партию, открывать счёт для финансовой поддержки, нанимать охрану, юристов. Тысячи людей разного социального уровня готовы дать деньги тому, кто реально противостоит зепредателям. Таким людям как Лерос нужна массированная поддержка.
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02.09.2020 23:15 Ответить
Все это выглядит неплохо...Если, конечно, Лерос в итоге не создаст партию и оттянет на себя голоса тех, кто не любит клоуна.
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02.09.2020 23:34 Ответить
Зеленский слуга олигархов...марионетка ахметова, коломойского. Развел еще больше рассадник коррупции.

Зеля, Ермак, Демченко и Ко. реально натворили на несколько Уголовных, и на гос.измену но похоже не понимают этого.
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03.09.2020 02:00 Ответить
думаю понимают, но хотят успеть свалить в рф или Израиль....не зря же зесопля сказал "ЭТОЙ страны" а не Украины президентом какой он является. Он себя с Украиной рядом не видит.
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03.09.2020 08:18 Ответить
і що цікаво... риторика бидла такіЖда панує в социумі... Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 1311
в Україні з ТРАВНЯ 2014р НЕМА ОЛІГАРХІВ ПО ОЗНАЧЕННЮ Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7542 богатії залишилися.. і вони намагаються впливати і на суди і на ВР.., АЛЕ ВЖЕ НЕ ЗДАТНІ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ які їм вигодні для пограбування України.. Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8693
але Ж таке красиве слово.. "оліҐарх".. і так звучить"по-умному", що бидлота і досі використовує його, не розуміючи сенса..
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03.09.2020 09:20 Ответить
Лерос повинен підтвердити свої обвинувачення на адресу президента. Так, так. Він хоче, щоб Зеленський підповів за свої слова, а він? А машину його підпалили провокаційно, щоб він краще виконував наказ і замовлення хазяїна. Та він шавка.
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03.09.2020 05:20 Ответить
Не преплутали- а мо ЗЕ, як на всю голову потерпілий, повинен подати на нього до суду?
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03.09.2020 05:36 Ответить
В нашей стране президент не подсуден. С не декларированием уже было. Практически импичмент возможен? Делать это надо, в противном случае будем иметь сценарий Беларуси. Потому что большинство стран просто отвернется от нашего дурдома
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03.09.2020 05:23 Ответить
Слуги підписали не усі, а що тепер Потрепілому робити з тими хто цього не зробив? Бідолага!
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03.09.2020 05:38 Ответить
неужели террариум единомышленников-единочленцев ожил? вдруг вспомнили слова вовки-сифилитика о единоначалии в партии...
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03.09.2020 06:29 Ответить
МОЛОДЕЦ!!!!
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03.09.2020 08:16 Ответить
"Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку" - уже пора рассказать с кем и о чём он договорился в Омане потому, что Оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались наглой брехнёй. Так долго скрывать, в надежде что забудется, можно только преступление. Если бы было что-то хорошее, уже бы давно рассказали для поднятия стремительно падающего рейтинга.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Надоело ждать того времени !!!
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03.09.2020 08:35 Ответить
Неужели никто не может закрыть ему его зловонный рот? Эта мерзость явно не видит разницы между собой и Президентом страны. Чтобы он не сделал, но он избран народом и до каких пор Зеленский будет позволять вякать всяким Звиробиям и Леросам? Мрак.
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03.09.2020 09:22 Ответить
ермак, ты что ль? )
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03.09.2020 10:16 Ответить
Мандель защищает своего дурачка. Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 5328
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03.09.2020 10:40 Ответить
Череп рабиновича ,нам рассказывает о фашистах, националистах,пугает ими весь мир.АУ!Фашисты!Националисты!Вы где?Белецкий,Ярош,заступитесь хотябы за Гео Лероса,если вы не хотите останавливать геноцид украинского народа от евротатар.
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03.09.2020 10:45 Ответить
У армяшки осеннее обострение, а псих больной и НЕадекватный может быть нардепой????
Оказывается армяшку используют и богдан и парашенка....это новый союз???
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03.09.2020 10:48 Ответить
так це ж круто - обоє розумні та проукраїнські! Так вже повелось в Україні що моральними стають в процесі сходження в політику розумні, а не ті щоза гроші олігархів стають їхніми тільки! відданими псами...
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03.09.2020 11:02 Ответить
І якщо до Героса підтягнуться ті Лєроси , що не підписали серед слуг йому підсрачник - то вже плюс, а ЗЕленому срака
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03.09.2020 11:05 Ответить
и как он попал в эту команду?
кадровый голод?
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03.09.2020 11:52 Ответить
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