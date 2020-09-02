Сегодня мы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь -" Мостицкая "и" Проспект Правды ". Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил Виталий Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена ​​новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Виталий Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района, - сообщил мэр. - О сроках построения станций - представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 две новые станции метро на Виноградарь мы открыли ".

Виталий Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 000 пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.