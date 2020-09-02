РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5036 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
3 330 10
Киев (24542) Кличко (4517) Метрополитен (966)

Сегодня мы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сегодня мы запустили комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь -" Мостицкая "и" Проспект Правды ". Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил Виталий Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена ​​новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Виталий Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района, - сообщил мэр. - О сроках построения станций - представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 две новые станции метро на Виноградарь мы открыли ".

Виталий Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 000 пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо, надо голосовать за Кличка.

Вопросы есть, но... абы не очередное пархатое.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:16 Ответить
Мэр, как и глава кмда из Кличко - никакущий: распилы, схемы, откаты, решалово. Все его «мэрство» - это политика умения вовремя денюжку занести и лизнуть очередному хозяину поглубже. ..
Но те, кого выставляют ему в противовес - вообще за гранью абсолютного зла и идиотизма. Так что пока ещё придётся витале «погреть» это место для следующего действительно заслуживающей этой должности выдающейся личности
показать весь комментарий
02.09.2020 17:44 Ответить
а как же баб-мер-лошадиное ипало?) чем немила вам?))
показать весь комментарий
02.09.2020 17:47 Ответить
Выборы-выборы...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:58 Ответить
"Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев)" - интересна история такой традиции. И что на это сказал бы дедушка Зигмунд?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:01 Ответить
Винаградарь - оппа Киева...проживал там)))..
показать весь комментарий
02.09.2020 19:09 Ответить
Ну не знаю, Троещина, вот где треш 😄
показать весь комментарий
02.09.2020 23:36 Ответить
Києву повезло з Кличком
показать весь комментарий
02.09.2020 19:36 Ответить
Просто частіше проводити вибори, як мерів. так і преза... тоді й результати будуть ряснішими
показать весь комментарий
02.09.2020 22:15 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
03.09.2020 06:17 Ответить
 
 