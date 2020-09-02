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80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС

На территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области горит хвойный лес.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Кроме того, для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. От ГУ ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействован пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Стоило бедоносцу только заикнуться о "спасении" лесов Харьковщины. Хотя о чём я! После его посещения Омана там умер султан и случилось наводнение в пустыне!
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02.09.2020 17:26
+5
"Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены"

"80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС"
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02.09.2020 17:14
+5
Кстати одна из схем вырубки леса поджигают допустим сгорело 50 гектар а пишут что 500 остальное вырубывают!
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02.09.2020 17:14
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Зеленский сказазал что не вырубывают. Мы так и поверили! 80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1710
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02.09.2020 17:13 Ответить
зеленский: вырубки нет, пожар есть, а вырубки нет.
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02.09.2020 17:14 Ответить
"Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены"

"80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС"
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02.09.2020 17:14 Ответить
Таки рубают...
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02.09.2020 17:14 Ответить
Кстати одна из схем вырубки леса поджигают допустим сгорело 50 гектар а пишут что 500 остальное вырубывают!
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02.09.2020 17:14 Ответить
100%! Сгорел лес и всё тут, ну шо скажешь.
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02.09.2020 17:16 Ответить
теперь сначала жгут,а потом рубят...

Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены
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02.09.2020 17:18 Ответить
бубачка - 100 несчастий приехал на Харьковщину....
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02.09.2020 17:26 Ответить
Стоило бедоносцу только заикнуться о "спасении" лесов Харьковщины. Хотя о чём я! После его посещения Омана там умер султан и случилось наводнение в пустыне!
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02.09.2020 17:26 Ответить
час назад горело 10 Га.... аппетиты растут
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02.09.2020 17:29 Ответить
Это последствия визита зеленского. Оно же обещало, что вырубать будет нечего - вот... держите
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02.09.2020 17:39 Ответить
Куда не приедет - сразу ЧП !
Мурчащая катастрофа...
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02.09.2020 17:44 Ответить
"Шо опять?", там случайно Бедоносец не посещал Харьковскую область? 80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3697
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02.09.2020 17:52 Ответить
Мало того,что вирус разгулялся,так еще и его принесло,и как то неожиданно.Ходили слухи по городу,что должен был приехать 5 числа. Пусть теперь надевает каску и на пожар. Зато какой видосик получится.
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02.09.2020 18:06 Ответить
Зелений дурандон приїхав в Харків, а тут бац пожежа, совподеніе?
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02.09.2020 18:07 Ответить
А хернес к приезду зе-бедоносца пеньки красил, асфальт укладывал... А получилось, как всегда(((. Когда уберут зелю, пуйло сдохнет, ковид исчезнет и все будут счастливы!)
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02.09.2020 22:30 Ответить
 
 