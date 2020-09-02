В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление сделал представитель правительства Германии.

Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

"Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального "Новичком", у России нет таких данных", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

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В МВД России утверждают, что не нашли признаков умышленного отравления Алексея Навального. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Доследственная проверка проводится по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Собеседник агентства напомнил, что срок проверки продлен на 30 дней - до 20 сентября.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

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24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.