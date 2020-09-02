В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление сделал представитель правительства Германии.
Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.
"Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального "Новичком", у России нет таких данных", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
В МВД России утверждают, что не нашли признаков умышленного отравления Алексея Навального. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Доследственная проверка проводится по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Собеседник агентства напомнил, что срок проверки продлен на 30 дней - до 20 сентября.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Пожалуйста, подождите...
Поэтому мнение разработчиков идет лесом.
и что в раше ничего не нашли - тоже
и что письков пургу понес - аще обыденность...
Надеюсь
*********новые санкции будут ещё полезнее чем все предыдущие.
Политковская,Немцов,Скрипали,Литвиненко,Березовский и др.
Вот гады.Хуйлофобы какие-то
.
Если бы Путлер, то он подослал бы к нему очередного чечена с выстрелом в спину и наповал как Немцова
🎖👨🏻⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации."