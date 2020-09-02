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Новости За рубежом
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Германия (6047) отравление (1572) Навальный (823)

В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В организме Навального обнаружили следы яда из группы

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление сделал представитель правительства Германии.

Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

"Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального "Новичком", у России нет таких данных", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

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В МВД России утверждают, что не нашли признаков умышленного отравления Алексея Навального. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Доследственная проверка проводится по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Собеседник агентства напомнил, что срок проверки продлен на 30 дней - до 20 сентября.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Читайте также: Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Наблюдаем во всей красе нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Надеюсь ********* новые санкции будут ещё полезнее чем все предыдущие.
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02.09.2020 17:23
+29
Хто б сумнівався.
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02.09.2020 17:18
+15
Пару дней назад США уже ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ, видно специалистам сразу было всё ясно.
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02.09.2020 17:31
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Хто б сумнівався.
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02.09.2020 17:18 Ответить
Разработчик препарата Мирзаянов, уверен, что оппозиционер был отравлен другим веществом.
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02.09.2020 18:06 Ответить
Производитель Бука, уверен что Боинг сбили не Буком.
Поэтому мнение разработчиков идет лесом.
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02.09.2020 18:22 Ответить
даже почему-то и не удивительно!
и что в раше ничего не нашли - тоже
и что письков пургу понес - аще обыденность...
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02.09.2020 17:19 Ответить
новачком орудує ГРУ, а навальний проект ФСБ - кремлівські башні буденно гризуться між собою
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02.09.2020 19:32 Ответить
чем сильнее они грызутся между собой (как Вы утверждаете) тем спокойнее соседям
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02.09.2020 19:39 Ответить
А в ответ крёмлёвские-"И чё?". Или стандартное Этонемы. Как обычно словом.
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02.09.2020 17:19 Ответить
було б добре щоб частину дози яка призначена Навальному хтось заникав і )(уйлу в щі підлив. В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН - Цензор.НЕТ 5844
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02.09.2020 18:12 Ответить
Наблюдаем во всей красе нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Надеюсь ********* новые санкции будут ещё полезнее чем все предыдущие.
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02.09.2020 17:23 Ответить
Пару дней назад США уже ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ, видно специалистам сразу было всё ясно.
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02.09.2020 17:31 Ответить
Хотелося бы надеятся, но что-то гложут смутные сомнения. Дело отравления Скрыпалей тому пример. Пошумели и затихли. И это в ведущей европейской стране траванули, не в каком-то Мухосранске.
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02.09.2020 18:37 Ответить
ща хабаровск обвинят и одним ударом прихлопнут и навального и митинги.
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02.09.2020 17:25 Ответить
Так там уже и нет никаких митингов
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02.09.2020 18:04 Ответить
А в паралельній Європі будують ПП-2. Для того, щоби було за що розробляти Новічок.
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02.09.2020 17:27 Ответить
Пора уже переименовывать "новичок" в "традицию".
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02.09.2020 17:29 Ответить
В "бывалого" Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 9034
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02.09.2020 17:41 Ответить
*****, підставляй торбу для солодких пряніків.)))
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02.09.2020 17:31 Ответить
Так санкции против эр-эфии теперь "померкнут" уже наконец или снова все в пшик выйдет?
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02.09.2020 17:33 Ответить
Навальный отравился прокисшим чаем! Потом просто осложнение вперло и все. Мамой клянемся и слово чести офицеров НКВД!
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02.09.2020 17:37 Ответить
'путенахотятподставить','емуэтоневыгодно'
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02.09.2020 17:37 Ответить
*************
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02.09.2020 18:32 Ответить
Этож какой раз валодю ***** "подставляют"?!
Политковская,Немцов,Скрипали,Литвиненко,Березовский и др.
Вот гады.Хуйлофобы какие-то
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02.09.2020 18:36 Ответить
Новодворскую забыл
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02.09.2020 19:39 Ответить
Кремлёвского посла уже вызвали в МИД Германии. Запасаемся попкорном.
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02.09.2020 17:38 Ответить
Он там в МИДе просто нахамит или в лучшем случае сыграет в дурочку..Мол,будете приставать - можем повторить...
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02.09.2020 19:09 Ответить
Такое поведение не исключено. Но если всё это оставить без жесткой мировой реакции, то где гарантии того, что преступник, войдя в раж, не начнёт травить всех подряд, включая видных западных политиков.
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02.09.2020 19:42 Ответить
А вот когда и если он войдя в раж начнет их таки травить, не оставляя им никаких гарантий, то может хоть тогда видные западные политики наконец поймут, что жесткую мировую реакцию нужно было проявлять не после, а задолго до того как.....
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02.09.2020 20:37 Ответить
Новичок-ихтамнет Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 4403
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02.09.2020 17:40 Ответить
С кого-то погоны полетят, которые обещали заказчику, что 'никто ничего не найдет '. Недооценили немцев .
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02.09.2020 17:41 Ответить
Просто Хутин дал верхушке немцев сигнал: не достроим Северный поток-2 - с вами будет, будет как с Навальным...
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02.09.2020 17:47 Ответить
Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 4130
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02.09.2020 17:50 Ответить
Думаю фрау Меркель сильно обеспокоится и ускорит строительство Северного потока.
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02.09.2020 17:52 Ответить
Было бы чем думать
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02.09.2020 17:53 Ответить
Йа, йа... но...вови... Чек... Йа! ПлЬохо, йа! Отшень плЬохо!! Но!!! Северній поток-2 достроить НАДО! Йа! А то фрау может на пенсион не хватить!
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02.09.2020 17:56 Ответить
Тогда Навального явно отравили по наводке Интиллидженс Сервис. У них Новичка навалом
.
Если бы Путлер, то он подослал бы к нему очередного чечена с выстрелом в спину и наповал как Немцова
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02.09.2020 17:57 Ответить
Если Новичок, то фторорганика. Однако и крысиный яд тоже может быть фторорганическим
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02.09.2020 18:00 Ответить
мля какаяразница человек всё.
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02.09.2020 18:50 Ответить
Фосфорорганика. Надеемся, что идентифицируют конкретное соединение. Хотя что бы ни идентифицировали аналитики, кацапы скажут "их там нет".
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02.09.2020 23:00 Ответить
Просто Лёшка стал очередным подопытным "кроликом" для определения оптимальной человеческой дозы: чтобы летальный исход, а в организме следов не оставалось. На то яд и получил название "новичок" и с ним еще проводят эксперименты на людях.
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02.09.2020 18:00 Ответить
Что бы не оставалось следов, исходное отравляющее вещество должно в организме образовать метаболиты естественного химического состава для человека. И такие яды есть. Здесь же иной случай. Отравители руководствовались иными соображениями. Как с отравлением Литвиненко радиоактивным полонием, который просто не могли после отравления не обнаружить. Или с Ющенко отравлением диоксином, которое больше похоже на изощренную пытку, чем попытку убийства. Но умом россию не понять...
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02.09.2020 23:09 Ответить
Меркель и Макрон уже выразили свое глубокое беспокойство, на фуршете с ******, или еще впереди?
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02.09.2020 18:01 Ответить
А сколько нужно времени, чтобы "Novichok" яд сработал (отравили в самолете после взлета?), и сколько было пассажиров рядом дышащим ядом?
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02.09.2020 19:44 Ответить
Налицо нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, теперь Германии надо юридически правильно всё задокументировать и выходить самой или кому то другому в Международный Суд о процедуре исключения РФ из состава ООН ( Международный Суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Международный Суд находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Это единственный из шести главных органов ООН, который находится не в Нью-Йорке. Суд выполняет две основные задачи: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом на то уполномоченными органами и специализированными учреждениями ООН.)
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02.09.2020 18:10 Ответить
Это может быть пестицид, а не боевое ОВ. Сначала должны эксперты конкретно определить состав, а не класс химсоединений по их действию на человеческий организм.
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02.09.2020 23:14 Ответить
У россиян что бы они не делали получается либо "калашников" либо "новичок". Либо агрессия, либо убийства, либо отравления, либо подложные анализы мочи.. А вообще конечно полный капец. Недавнее отравление Скрипалей, потом еще ряд отравлений в Европе и в РФ ( не столь громких), я уж молчу об убийстве Немцова, и вот опять.. Путин как бы говорит миру " Ну нет у вас методов против Кости Сапрыкина" ( из фильма " Место встречи изменить нельзя") И правда нет.. Потому что на этом фоне Меркель опять сказала что " Северный поток 2" нужно обязательно достроить..
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02.09.2020 18:21 Ответить
Во многих случаях ***** выгоднее не убить подитического противника, а сильно подорвать его здоровье. Если убить - на смену ему придет другой, умный и энергичный. А так возглавлять оппозицию будет человек с подорванным здоровьем. Да и статья, если дело дойдет до суда, помягче.
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02.09.2020 20:59 Ответить
А Литвиненко?
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02.09.2020 23:15 Ответить
Меркель наверное в замешательстве, нужно отреагировать, но как-же друг Вольдемар?
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02.09.2020 18:54 Ответить
Погано мураховскій полоскав навального,сліди трутки таки лишились.Може і посмертно хєроя раши отримати.---------" Кремлёвский мамковед5 дней назад

🎖👨🏻‍⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации."
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02.09.2020 19:15 Ответить
Зеленський бачить, що путіну все сходить з рук і ''мотає на ус'' Поки б'ють і підпалюють, але не побояться пійти далі. Про що думають українці, яі досі дівіряютъ і довіряютъ?
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02.09.2020 19:24 Ответить
Новічок можна купіть в каждай аптєкє і вообще єго формула на вікіпедії! шах і мат!
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02.09.2020 19:51 Ответить
Невже є ще дурники які вірять в цю маячню?. В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН - Цензор.НЕТ 4866
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02.09.2020 20:25 Ответить
Ооооо на севере сегодня вечером будет зарево!)))))
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02.09.2020 21:18 Ответить
 
 