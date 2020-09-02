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Новости Политика Украины
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Профильный комитет Рады требует от Нацсовета ТРВ обеспечить присутствие представителей "Прямого" для защиты на заседании регулятора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады требует от Нацсовета ТРВ обеспечить присутствие представителей

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием обеспечить представителей для защиты на завтрашнем заседании по лишению вещания радиостанции "Прямой FM" в шести населенных пунктах.

Об этом заявила генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская, передает Цензор.НЕТ.

"Профильный парламентский Комитет направил просьбу по обеспечению более широкого представительства телеканала "Прямой" на завтрашнем рассмотрении вопроса Нацсоветом, где нас будут пытаться лишить вещания "Прямого FM" в шести населенных пунктах. Как видим, даже COVID-19 этому не мешает", - сказала Орловская.

Очень возмущает, что это определяют как насущный вопрос - дважды не удалось лишить лицензии, пытаются лишить третий раз. Но почему-то они не рассматривают просьбу "Прямого" о переоформлении лицензии, которая была подана еще в декабре прошлого года", - добавила продюсер телеканала.

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Топ комментарии
+22
А чому не трясуть медвечуківські змі, які рясніють антиукраїнською пропагандою ?
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02.09.2020 17:40
+14
зеленый дегенерат роет себе политическую могилу. ведь те, кто не воспринимает медведчуковско-шарийскую фашистскую пропагаду окажутся на противоположной стороне от зеленого говна - на стороне "прямого".
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02.09.2020 17:43
+11
Зеленый кондом прорашистские каналы не трогает
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02.09.2020 17:44
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А чому не трясуть медвечуківські змі, які рясніють антиукраїнською пропагандою ?
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02.09.2020 17:40 Ответить
А вгадайте!))
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02.09.2020 17:44 Ответить
Зеленый кондом прорашистские каналы не трогает
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02.09.2020 17:44 Ответить
Как не трясут? Недавно на 112 истерика была недельная. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 2724
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02.09.2020 18:13 Ответить
Звідки людям знати щось про 112 та іншу гидоту ньозван, зік, ваш...
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02.09.2020 18:26 Ответить
Есть такое устройство - телевизор называется. Включи и посмотри. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 6267
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02.09.2020 18:31 Ответить
тупой свинорус
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02.09.2020 18:36 Ответить
А ты - брат *****. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 9472
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02.09.2020 19:12 Ответить
зеленый дегенерат роет себе политическую могилу. ведь те, кто не воспринимает медведчуковско-шарийскую фашистскую пропагаду окажутся на противоположной стороне от зеленого говна - на стороне "прямого".
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02.09.2020 17:43 Ответить
А теперь ЗЕбанда получит гемор по свободе слова. Это у зебыдло проглотит любые объяснения от власти, прикрывая Мертветчука и Самого Кошерного. А реакция международных журналистских агентств - не забариться.
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02.09.2020 17:49 Ответить
Надо было зеленую гниду сажать за дезертирство
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02.09.2020 17:55 Ответить
Неужели кто-то думал, что недотепа-утырок из КРИВОГО(!) Рога
потерпит что-то ПРЯМОЕ, сказанное ему в глаза ?..
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02.09.2020 18:15 Ответить
А що офіційно інкримінують?Я не знайшов.
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02.09.2020 18:56 Ответить
ЗеБанда зачищает проукраинские СМИ, ради роSSийских мозгомоек мертветчука: 112, zik, news one, а так же "наш" и "нтер".
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02.09.2020 19:36 Ответить
Еще продажные г+г их "мова не кормить" только ворованные в приватбанке бабломойки.
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02.09.2020 20:17 Ответить
Назріває коліївщина, кошерні вже дістали.
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02.09.2020 20:21 Ответить
Этот Нацсовет допрыгается Гагарин ------------------ Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 4526
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02.09.2020 20:42 Ответить
 
 