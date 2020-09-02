РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5115 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 415 17
пожар (5572) Харьковщина (4162) ГСЧС (4490)

Площадь пожара на Харьковщине увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Площадь пожара на Харьковщине увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село, - ГСЧС

Площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с.Горобьевка Харьковской области увеличилась с 80 до 400 га, из-за порывов ветра огонь начал перекидываться на жилые дома в селе и может распространиться на соседнее село Гряниковку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка", - 

По информации ведомства, организована эвакуация жителей Гряниковки.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Как сообщалось, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в среду, 2 сентября, в 12:55.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
может его в москву отправить в кремль ?
показать весь комментарий
02.09.2020 17:57
+4
Только самоубийцы могут приглашать преЗедента посетить свой город!
Шо там с тёткой, которой Зеля вручал посылку? Хата еще стоит?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:05
+3
фартовому нелоху осталось заскочить на оружейный арсенал и война сама собой закончится - воевать нечем будет...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фартовому нелоху осталось заскочить на оружейный арсенал и война сама собой закончится - воевать нечем будет...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:54 Ответить
может его в москву отправить в кремль ?
показать весь комментарий
02.09.2020 17:57 Ответить
Бедоносец!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 20:04 Ответить
Только самоубийцы могут приглашать преЗедента посетить свой город!
Шо там с тёткой, которой Зеля вручал посылку? Хата еще стоит?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:05 Ответить
Библейский ИОВА приехал в Харьковскую область....
показать весь комментарий
02.09.2020 18:10 Ответить
Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3640
показать весь комментарий
02.09.2020 18:11 Ответить
та тут полная жопа... Запах гари в Ольховке, моем селе, угнетает. Жаль леса. Я туда как раз по грибы езжу (Мохнач, Башкировка) - белые, польский, лисички, моховички, опятки, желтобрюшки... Как-то всё через жопу с приходом зебильной труппы. Вот надо было юноше обрезанному в Харьков соваться?
показать весь комментарий
02.09.2020 19:54 Ответить
тільки сьогодні пройшов рядок з новиною, що у Харківській обл. розібрались із вирубкою лісу рік тому... Виявляється, ось як?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:14 Ответить



#ЄвроМайдан #Харків

@eurokharkiv

·39 минЛіс порубали, вивезли, сліди замітають вогнем.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:19 Ответить
так и есть. Корабельные сосны, причем... Там сосновые леса
показать весь комментарий
02.09.2020 19:55 Ответить



Hellis

@13Hellis_13

·23 мин

Зеленский сегодня в Харькове? Млеать, лучше бы он просто еще один кабель в щитовой перерезал. В работающей щитовой
показать весь комментарий
02.09.2020 18:20 Ответить
Зеленський випадково на Харківщину не приїжджав?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:20 Ответить
Это что получаеться 1 человек на 5 гектар? Не много ли?! Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4025
показать весь комментарий
02.09.2020 18:50 Ответить
*********** потрібно терміново виселити з Києва..... На всяк випадок, подалі від гріха..
показать весь комментарий
02.09.2020 20:10 Ответить
Только бы бубочка под личный контроль тот пожар не брал. Только бы не под личный контроль Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4665
показать весь комментарий
02.09.2020 20:26 Ответить
Огнем их, огнем.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:23 Ответить
 
 