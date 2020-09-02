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Новости Политика Украины
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жилье (877) Кабмин (13804) компенсации (468) Донбасс (26927)

Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн

Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены "в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств", - отметил вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська

Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Отмечается, что пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной ЧС.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

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Правительство также поручило Донецкой и Луганской обладминистрации в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Оккупанты разрушили, а компенсировать будут украинцы?
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02.09.2020 17:59
+14
П..дить народные гроши будут по-крупному.
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02.09.2020 17:58
+8
Зебилы, если бы вы в детстве читали сказки, а не курили траву и не нюхали клей, то знали бы, что можно построить на ваши 300 тыс. грн.
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9250
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02.09.2020 18:00
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П..дить народные гроши будут по-крупному.
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02.09.2020 17:58 Ответить
как бы у нас на востоке а-ля Чечня не появилась.
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02.09.2020 18:00 Ответить
пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Источник: https://censor.net/ru/n3217262
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02.09.2020 18:19 Ответить
как-бы к тому времени, когда пойдет распил денежек, они законами всю ту и черную, и серую зону к нам не засунули. Инфоудочки каждый день закидают.
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02.09.2020 18:31 Ответить
Та как-то так.
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02.09.2020 20:25 Ответить
Головне - башляти за парашу пропонують українським платниками податків.
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02.09.2020 18:11 Ответить
о чем и пишу.
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02.09.2020 18:16 Ответить
Спасибі.
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02.09.2020 18:31 Ответить
Оккупанты разрушили, а компенсировать будут украинцы?
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02.09.2020 17:59 Ответить
Нет, но что-то лохторату надо хотя бы соврать. И упаси Вас Боже подумать, что это подкуп перед выборами. Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8772 Ни в коем разе. И пофиг, что денег на это в бюджете даже не предвидится. Главное - громко пообещать.
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02.09.2020 18:10 Ответить
Этот механизм, включая сумму, ещё Гройсман принял
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02.09.2020 18:27 Ответить
Специально я так полагаю под выборы для пиара Нелоха. Гройсман может и разработал, но у него были реальные деньги в бюджете для выделения на эти цели. А что у этих?
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02.09.2020 18:55 Ответить
Я просто про факт, который нынешние слизали как собственное достижение
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02.09.2020 19:00 Ответить
Він перед виборами казав, що агресор заплатить. Та, як завжди, не уточнив, хто в його розумінні агресор. Нарід думав, що він, як і Порох, про кацапів, а він агресором українців вважає.
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02.09.2020 18:17 Ответить
Зебилы, если бы вы в детстве читали сказки, а не курили траву и не нюхали клей, то знали бы, что можно построить на ваши 300 тыс. грн.
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9250
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02.09.2020 18:00 Ответить
На дозу кокса точно хватит
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02.09.2020 18:03 Ответить
Это смотря кому. У Зели он недешёвый (прямые поставки от Лаврова с }{уйлом). Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1351
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02.09.2020 18:08 Ответить
Домик построить на эти деньги можно. Не хоромы конечно, но жить будет можно. Суть в другом - денег нет, но врать - не мешки таскать, главное - выборы осенью. К этому времени Нелох торжественно нескольким избранным вручит чеки и дело в шляпе. Регион у них в кармане. Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1297
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02.09.2020 18:14 Ответить
Домік? За 9 тисяч євро?..
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02.09.2020 18:18 Ответить
Да, это возможно. Я же написала - домик.
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02.09.2020 18:20 Ответить
Такой как на картинке. Или чуть больше, но голые стены и крышу "от строителей". Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5146
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02.09.2020 18:25 Ответить
Первая же ссылка И это Киев. И это ДОРОГО.
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02.09.2020 19:02 Ответить
29 м2- это гостинка, а не дом. И этот "брус" года на 2. Плюс участок, коммуникации, забор... Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 1953
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02.09.2020 19:04 Ответить
Я просто привела пример дорогого дома в окрестностях Киева. Посмотрите на цены в селах в том регионе, о котором речь идет в статье. Хотя бы на вторичном рынке.
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02.09.2020 19:20 Ответить
Приведенные цифры-это для завлечения клиентов.На самом деле обходиться дороже раза в два. Это цена голых стен.Плюс отделка, коммуникации и т.д.Если сам строишь-можно сэкономить. Если нанимать-неизвестно,какой будет конечная сумма.
Разве что в селе что то купить.Но там часто работы нет.
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02.09.2020 21:20 Ответить
Дома в основном пострадали именно в сельской местности.
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02.09.2020 21:31 Ответить
Не знаю как в Луганской,но в Донецкой обл пострадала часть Донецка (областной город),если брать село Пески-там 2-3х этажные коттеджи
Что то вроде Петропавловской Борщаговки,хотя тоже селом зоветься.
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02.09.2020 21:41 Ответить
Гугл каже що за такі гроші може бути тільки каркасний дачний будиночок 6 на 6 метрів
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02.09.2020 18:28 Ответить
от тільки не свистіть, що ви з ним розмовляли?
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02.09.2020 18:40 Ответить
Він мені в письмовій формі відповів. Поважає...
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02.09.2020 18:47 Ответить
це добре, але мене цікавило як ви його питали?
Пене Гугле, маю 10 штук, а знайди, що я можу побудувати чужими руками? Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 3104
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02.09.2020 18:59 Ответить
Гугл - не истина в последней инстанции.
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02.09.2020 18:52 Ответить
В Лисичінске 3х комнатная с евро ремонтом и индивидуалкой в новом доме улучшенной планировки
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02.09.2020 19:47 Ответить
Ні, дякую, мені мій Хмельницький більше подобається ніж лисичінськ.
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02.09.2020 21:27 Ответить
война закончилась - я вот этого не пойму
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02.09.2020 18:00 Ответить
Ні! І тому ця схема розпилу просто чудова! Ут можна на одну будівлю гроші виділяти декілька разів. А підключивши ручний ОАСК, можна довести що за лінією розмежування живуть такі ж українці і вони теж мають право на компенсацію! Бінго!
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02.09.2020 18:15 Ответить
в стране тотальная безработица, а эти схемы по распилу бабла каждый день придумавают
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02.09.2020 18:01 Ответить
Дерьмак сколько отката берет???
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02.09.2020 18:03 Ответить
Кроме того, в предверии местных выборов, таким образом галабародька пытается восток страны у петра и опзж перекупить за бюджетные деньги....
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02.09.2020 18:14 Ответить
Компенсацию позорным дамбасам обязано предоставлять их *****.
А от Украины предателям Родины только вот это:
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5545
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02.09.2020 18:04 Ответить
Те,кто бросили все и уехали в Украину-"предатели Родины?"
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02.09.2020 21:23 Ответить
Смотря куда смылись - если в *********, то да - конченые предатели Родины.
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03.09.2020 13:46 Ответить
ИДИОТЫ ! Кто это разрабатывал и утверждал! Пусть возьмет эти гроши и купит себе жилье!!!
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02.09.2020 18:05 Ответить
а схерали государство должно жилье новое покупать?
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02.09.2020 19:04 Ответить
Это только начало. Сейчас на бюджет повесят восстановление ВСЕГО Донбасса. Россия, естественно, останется бенефициаром всего того, что будет восстановлено. Брависсимо, зебилье. Поздравляю. А вообще, может уже некого поздравлять? Все зебилы вымерли или еще кто остался?
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02.09.2020 18:05 Ответить
Надо же!! до 300 тыщ!! Щастливчики, кто лишился жилья.
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02.09.2020 18:09 Ответить
Ага, точно! Це ж скільки бухати можна десь під мостом.
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02.09.2020 18:20 Ответить
Та - да, переселенці 6 років бухали під мостом за свої гроші, тепер будуть бухати за державні!
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02.09.2020 18:48 Ответить
Смотрите,можете сами остаться без жилья,без ничего...
Будете счастливцем,будете "бухать под мостом ".
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02.09.2020 21:26 Ответить
Поздно смотреть, 6 лет назад пришлось бросить все и переселиться под мост.
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02.09.2020 22:17 Ответить
Красавцы !

Россия разрушает , а украинцы вместо того , что требовать через международные суды чтобы Россия оплатила , то что разрушила , сами платят ?

Это просто издевательски
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02.09.2020 18:13 Ответить
Вітаємо шахтарів Донбасса!
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02.09.2020 18:18 Ответить
Не переживайте. Фантики, вже півтора місяці, як друкуються. Вистачить.
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02.09.2020 18:19 Ответить
От пілять, це ж Клондайк! І, головне, пілять - ЗА НАШ РАХУНОК! А як тоді - путян ввяді вайска?
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02.09.2020 18:20 Ответить
Это было бы уместно если бы Донбасс был бы под нашем контролем
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02.09.2020 19:11 Ответить
Евробляхери №2? Головне пообіцяти
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02.09.2020 19:35 Ответить
Почему власть не добиваеться,чтоб с оккупанта взыскивать ущерб?
То про фонды для восстановления Донбасса заводят разговор.
Лишь бы Кацапию не обидеть...стараються...
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02.09.2020 21:29 Ответить
Чому я маю платити податки на відбудову зруйнованого росіянами житла? Зеленський, ти грабіжник!
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02.09.2020 21:37 Ответить
Цікава позиція дегенератів. У нас 1,5-2 млн. біженців з окупованих регіонів. Виходить що ті хто завдяки відмові двох останніх президентів відвойовувати окуповану ворогом територію не може проживати в окупації але формально володіє квартирою або будинком не отримає нічого. Чому Україна платить соцвиплати на окуповані території а допомогу біженцям маємо платити з податків?
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02.09.2020 22:57 Ответить
 
 