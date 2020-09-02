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Новости За рубежом
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отравление (1572) Навальный (823) Крамп-Карренбауэр (24)

Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

Лаборатория Бундесвера, исследовавшая пробы российского оппозиционера Алексея Навального, сертифицирована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель лаборатории - медицинская защита граждан ФРГ.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера - это исследовательское учреждение, подведомственное министерству обороны ФРГ. Оно является немецким специализированным центром медицинской защиты от химоружия и сертифицированной лабораторией Организацией по запрету химического оружия. Работа этой лаборатории и цель работы института - медицинская защита от химоружия военных и гражданских лиц Германии", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине в среду.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Читайте также: Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Ну что, сп-2 все еще нужно достроить?
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02.09.2020 18:24
+10
так , саме для постачання новачка по трубах !
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02.09.2020 18:33
+8
Путін, це робить явно умисне.
Для залякування політ суперників.
І для демонстрації: «Ну, и что вьі мне сделаете?».
А відключили б SWIFT, і рахунки знаті, то може б все це й закінчилось.
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02.09.2020 18:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну что, сп-2 все еще нужно достроить?
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02.09.2020 18:24 Ответить
так , саме для постачання новачка по трубах !
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02.09.2020 18:33 Ответить
теперь в виде газа!
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02.09.2020 18:40 Ответить
Согласен, канцлериха скользкая больно...
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02.09.2020 19:25 Ответить
Меркель права, достраивать нужно, все-равно достроят. Во первых это расходы самой России, во вторых достроенный трубопровод не дает права России весь поток перенаправить туда, управляет сам Евросоюз. В третьих саму трубу нужно содержать. А в четвертых Евросоюз будет решать пускать по этой трубе или не пускать газ. Меркель не глупая, она смотрит далеко вперед)
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02.09.2020 20:53 Ответить
А они сертифицированы освидетельствование зиленского провести? А то сдаётся мне, что он на олигофрена мамкиного тянет...
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02.09.2020 18:24 Ответить
Бредятина, отравили Новичком, потом спасли жизнь и отдали для проведения экспертизы.))
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02.09.2020 18:27 Ответить
в спам русского нациста!
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02.09.2020 18:44 Ответить
важен не навальный Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 4249.важна дестабилизация,дезориентация расейки а момет перехода.
тогда все замешанные в преступлениях ***** начнут спасать свои шкуры,а не продвигать рускавый мир
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02.09.2020 18:35 Ответить
Путін, це робить явно умисне.
Для залякування політ суперників.
І для демонстрації: «Ну, и что вьі мне сделаете?».
А відключили б SWIFT, і рахунки знаті, то може б все це й закінчилось.
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02.09.2020 18:30 Ответить
спади.. какаяразница.. человек уже превращён в растение..это же не фикус туда сюда лабораторно танцевать..
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02.09.2020 18:36 Ответить
поохають, пообурюються - та підуть добудовувати "Північний поток 2"
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02.09.2020 18:55 Ответить
Надо знать, что и с кем пить. Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 1309
Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 2527
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02.09.2020 19:00 Ответить
Олимпийский комитет Засрашки с облегчением вздохнул:
- Фффуф.., слава пуйлу, что не мельдоний.
Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 6189
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02.09.2020 19:01 Ответить
Ну узнали немцы кто и чем отравил. И? И продолжили дальше строить нордстрим 2. Провели так сказать ППР - посидели, по3,14здели, разошлись. Ах да! Еще глубоко обеспокоились!
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02.09.2020 19:03 Ответить
Странные от отравители. Ну нафига исполбзовать всякие новички которые легко отследить- где и кем изготовлены.
Старый добрый цианистый калий- куда понадежней.
Не понимаю !
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02.09.2020 19:13 Ответить
Ну, накрайняк -синильная кислота...
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02.09.2020 19:15 Ответить
...или танцор - ногами по голове.
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02.09.2020 20:18 Ответить
Sankciji nado raske vodit sto tut ecio govorit.
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02.09.2020 19:16 Ответить
Ти будуй газопровід далі,не відволікатися))
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02.09.2020 19:18 Ответить
Відволікайся*
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02.09.2020 19:19 Ответить
Ну що, вже тепер-то фрау Ріббентроп замість звичайного діпконсьорну висловить ВЕЛИКИЙ діпконсьорн? Але "північний поток-2" вона буде просувати аж доти, доки "новачком" не почастують її саму.
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02.09.2020 19:19 Ответить
Все завершилось ще ганебнішим чином, ніж я очікував: "Правительство Германии потребовало от России расследовать, кто (а справді, хто ж це міг бути...?) совершил нападение на Алексея Навального, и привлечь виновного к ответственности". svoboda.org А ми кажемо що у нас блазень, а у німців он цілий уряд блазнів - таких самих продажніх і брехливих, як і наш.
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02.09.2020 19:28 Ответить
весь прикол в том, что сначала должно пройти/непройти расследование на территории совершения преступления, и только потом появится возможность трибунала над центром мирового терроризма - россией
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02.09.2020 21:56 Ответить
А у меня вот вообще своя версия. Думаю, что виновных будут искать в Украине. Судите сами: Убили Гонгадзе. Перед этим он внебрачно дрюкал Олену Притулу (своего работодателя). Налиццо буллинг. Потом завалили никому нах не нужного тут Пашку Шеремета (тоже дрюкал Олену). Типа "борца", хотя и непонятно с кем и за что. Ибо промосковский, аж печать некуда ставить. У меня вопрос нумер ван: Навальный еще не пробовал Олену? Ибо версия складывается четкая. Практически по записям Агаты Кристи. И вопрос-предупреждение нумер два: всем, кто имел Олену приготовится! Она Вам розочки алые потом принесет и начнет раскачивать власти про "расследование".
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02.09.2020 20:09 Ответить
Версия интересная, я бы сказал безумно, но дело в некоторых неточностях - эта Олена Притула на самом деле ваша Алёна Юрьевна Чистова, родилась 10 марта 1967 года в Заволжье, Горьковская область РРФСР. Т.е. Вы правы, может она и агент ГРУ или ФСБ, я бы не удивился. Ведь везде, где суете нос вы, кацапы, убийства становятся обыденностью.
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03.09.2020 09:33 Ответить
Спасибо за поддержку. Понятно, что я в коротком послании упустил факты источников финансирования памятника некоему хахникомутутненужному Шереметки (пусть душа его покоится с миром), а также красноречивые НЕЧЕТНЫЕ алые розочки от "Оленки". Но напрягает меня "Вы" в отношении оппределения меня как кацапа? Вы серьезно?
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03.09.2020 17:18 Ответить
 
 