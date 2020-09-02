Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях, сообщает Офис президента и добавляет, что по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмм-канале Офиса президента.

"В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.

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"Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

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