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Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях, сообщает Офис президента и добавляет, что по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграмм-канале Офиса президента.

"В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.

Также читайте: 80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС

"Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Площадь пожара на Харьковщине увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село, - ГСЧС

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Гео Лероса, який обізвав Зеленського брехуном і «клоуном з 95 Кварталу», вигнали з фракції за розголошення державної таємниці. Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9376
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02.09.2020 19:09
+15
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6558
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02.09.2020 19:01
+14
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9964
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02.09.2020 19:16
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Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6558
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02.09.2020 19:01 Ответить
Штабов створюй побільше!
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02.09.2020 19:02 Ответить
Пока ты ИОВА туда не поперся...там все было нормально))))
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02.09.2020 19:03 Ответить
Возьмет на личный контроль))))
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02.09.2020 19:07 Ответить
Тогда трындец лесам.
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02.09.2020 19:09 Ответить
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9964
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02.09.2020 19:16 Ответить
Бідосік, тільки сьогодні, сказав, що ліси, на Харківщині, вже не рублять. І запалало.
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02.09.2020 20:12 Ответить
Що не вирубали то згорить.
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02.09.2020 20:14 Ответить
Монстро-решалово-рисовалово-узурпаторо-диктаторишка Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6527
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02.09.2020 19:08 Ответить
Скорее всего опять поджоги кацапов
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02.09.2020 19:08 Ответить
расчищают плацдармы для наступления?
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02.09.2020 19:12 Ответить
надо просто сидеть дома....
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02.09.2020 19:08 Ответить
Гео Лероса, який обізвав Зеленського брехуном і «клоуном з 95 Кварталу», вигнали з фракції за розголошення державної таємниці. Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9376
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02.09.2020 19:09 Ответить
Пожары и взрывы там, где воруют...
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02.09.2020 19:10 Ответить
Может снайперов российских поджаривают,которые на нашей земле практикуются на стрельбе по украинцах?
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02.09.2020 20:07 Ответить
Материалы на совещание уже подвезли????
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02.09.2020 19:10 Ответить
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 1514Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 1514
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02.09.2020 19:12 Ответить
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 4010
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02.09.2020 19:12 Ответить
Коротко та змистовно по сути!!!
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02.09.2020 19:13 Ответить
Зеленский и его команда позор нации! Такого днища даже Ющенко не показывал...
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02.09.2020 19:12 Ответить
Трава сухая с огородов все палят
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02.09.2020 19:12 Ответить
Боже, пожалуйста, только НЕ "під особистий контроль"!!!
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 4731
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02.09.2020 19:12 Ответить
Поздно. Уже под контролем.
Бубачка разбирается в пожарах, бо сам шланг.
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02.09.2020 21:25 Ответить
Сегодня его на пресс конференции спросили, о продолжающейся вырубке леса в харьковской области, то лес не рубят то он выгорел... весь)))
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02.09.2020 19:13 Ответить
а по выс*ру факина...что-то вякнет? или то такэ...
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02.09.2020 19:14 Ответить
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 7528
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02.09.2020 19:18 Ответить
Зеля понял, что для второго срока президентства рекламы шаурмы и кидания мячика в кольцо будет недостаточно и после наркотической просушки имитирует бурную деятельность.
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02.09.2020 19:23 Ответить
В 16:00 наблюдал пролет Ан32п в ту сторону.
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02.09.2020 19:23 Ответить
Типа, сколько земассы могли воспользоваться шаровыми углями для шашлыков. Главное, чтобы все знали, кто это счастье им предоставил. Бинго! Конечно - бидося. Теперь сгорит даже то, что не горит.
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02.09.2020 19:27 Ответить
Ніби він щось порішає.
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02.09.2020 19:29 Ответить
Ну да.
Надо просто перестать гореть.
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02.09.2020 21:32 Ответить
если зеленый осел собрал совещание - лесу труба.
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02.09.2020 19:36 Ответить
збудуємо літак
будем всіх тушить
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02.09.2020 19:40 Ответить
Це вже армагеддон справжній. Мабуть, за часи війни стільки лісів не було знищено, як за останній рік.
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02.09.2020 19:47 Ответить
Поклонская рассказала о «сотрудничестве» с ООН по воде для Крыма. Что произошло на самом деле?...вот непонятно Президент будет помогать немецкой оккупационной группировке с во...ой не так ...будет помогать российской оккупационной группировке с Днепровской водой?
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02.09.2020 20:05 Ответить
и что оно насовещает? зеленский - пустое место и очередной позор Украины..
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02.09.2020 20:06 Ответить
Забейся в бункер, решака наркоманская.
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02.09.2020 20:10 Ответить
Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині - Цензор.НЕТ 3246
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02.09.2020 20:14 Ответить
А МНС нам зачем?
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02.09.2020 20:17 Ответить
Пожар возник сразу, как бубна объявил о прекратившихся вырубках!
Гоните ег нахрен, харьковчане!
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02.09.2020 20:59 Ответить
Может уже кого то судить будут? Лесников,которые продают соженный лес,тем кто его "поджигает"( схема стара как мир). Чинуш,которые"не замечают" лес типа"дрова" идущие на мебельные фабрики ЕС и внутренний рынок и лесопилки ВНУТРИ лесных массивов где крадётся лес. Когда кроме налогообложения государство начнет выполнять свои функции? Или оно нужно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сбора налогов что бы кормить мировых ростовщиков и своих чинуш?
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03.09.2020 06:08 Ответить
У нас есть вице-президент. Местный, кстати. Без него на харьковщине никто и пукнуть не смеет. Вот, заставил преЗедента от дорог(жки) оторваться и заняться премьерскими делами...
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03.09.2020 14:04 Ответить
 
 