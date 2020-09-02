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Новости Происшествия
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Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для

В Харьковской области из-за приближения лесных пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям прекращено движение пассажирских поездов. Премьер Деис Шмыгаль заявил, что в регион направляется ряд министров "для оперативного реагирования"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", -  говорится в информации.

В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара. "Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, министру внутренних дел Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной вылететь на места пожаров в Харьковской и Луганской областях.

"По моему поручению завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и в Харьковскую области, где вспыхнули пожары. В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.

Премьер-министр уточнил, что с места событий министры будут докладывать лично ему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской  и Луганской областей. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
направляется ряд министров???? ооо... это должно удивить пожар и он погаснет сам !
а может лучше вместо ряда министров туда направить колонну пожарной техники от соседних районов и областей???
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02.09.2020 20:31
+6
Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 5557
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02.09.2020 20:34
+6
"Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
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02.09.2020 20:55
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направляется ряд министров???? ооо... это должно удивить пожар и он погаснет сам !
а может лучше вместо ряда министров туда направить колонну пожарной техники от соседних районов и областей???
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02.09.2020 20:31 Ответить
Было когда-то МЧС и пожаров почти не было , томущо были профи , а сейчас какие-то партийные слуги
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02.09.2020 20:33 Ответить
куда шмаркля не поедет - везде беда..
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02.09.2020 20:49 Ответить
это уже аксиома
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02.09.2020 21:04 Ответить
Прихватили бы с собой Ющенка и Шуфрича, в тех есть опыт тушения пожаров.
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03.09.2020 04:58 Ответить
Начинайте уже ловить диверсантов

Хватит быть наивными в отношении пожаров
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02.09.2020 20:31 Ответить
Да какие же деверсанты. У нас ведь с Лугандой перемирие да и в глахзах ***** мир!
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02.09.2020 20:33 Ответить
ну да, на диверсантов легче все свалить. а версию что об...сь в лесничествах, и подпалили лес, что бы скрыть вырубки лучше не замечать
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02.09.2020 20:37 Ответить
Возможно и так
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02.09.2020 20:41 Ответить
Не підказуйте... Один вибух на залізниці, в Житомирській області, чого вартий..."Детский сад, штаны на лямках...". У якої-завгодно ДРГ є чіткі алгоритми, вага вибухівки, місця розташування... Я не "диверсант", однак, мене "дечому", учили... Нащо рвать "посеред рейки"? Якщо важливіше - пошкодить вузол з"єднання"? Там, як мінімум, мінять треба не одну рейку, а дві... "Мєнтовський цирк" "у всій красі"...
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02.09.2020 20:41 Ответить
А какой смысл ?
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02.09.2020 20:43 Ответить
Так у нас квартал 95. Ты в цирке смысл найти хочешь? Это как с террористом Луцким!
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02.09.2020 20:48 Ответить
А шум у ЗМІ, а "ворухня" з експертами-криміналістами? Виїжджали ж, районні поліцаї, після ліквідації ж/д міліції... Треба показать, як поліція, керована АВАКОВИМ, реагує на "терористичні загрози"!!! Я не здивуюсь, коли пізніше, довідаюсь, що це було узгоджено з керівництвом Укрзалізниці...(А місцеві попросили "Хлопці, зробіть пошкодження мінімальними, щоб на треба було меше морочиться... - ми вам коньяк поставимо..."). От вони і "постаралися"...
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть...
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02.09.2020 21:21 Ответить
угадайте кто самый главный диверсант?
угадали:
https://censor.net/ru/news/3217222/zelenskiyi_masshtabnye_vyrubki_lesa_na_harkovschine_kotorye_byli_god_nazad_prekrascheny
Зеля сказал что не будет полномасштабной вырубки, пацан сдержал слово...
нет леса нет проблемы (прям как с Леросом)
не зря говорят, там где Зеля там начинается катастрофа...
и на душе после этой фразы, аж печально становиться за нашу страну...
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02.09.2020 22:06 Ответить
А зачем несколько объясните ЗЕбилы? Кто у нас главный по пожарам? Аваков так пусть он и едёт ОДИН. Или ему бухать с подчинёнными не камильфо!? Ну тогда пусть с Зеленским он в Харькове! Ах да я забыл что Зеленский больше по вещёствам!
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02.09.2020 20:31 Ответить
Куди б Воно не приперлося, усюди починається апокаліпсис...
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02.09.2020 20:32 Ответить
Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 5557
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02.09.2020 20:34 Ответить
Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 8018 Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 1602
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02.09.2020 20:35 Ответить
"Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
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02.09.2020 20:55 Ответить
Групу МНС направить не пробували? Чи у нас тепер, коли поштальйоном президент України працює, на пожежі міністри виїжджать повинні?!!!
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02.09.2020 20:32 Ответить
Похоже МНС было развалено внутри ведомства Авакова в период правления братьев 😀 Зорина и Шкиряк
Финансирование не было , специалистов растеряли . Только этим можно сейчас объяснить
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02.09.2020 20:40 Ответить
При Порохе так не горело. Так что твоя версия безосновательная!
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02.09.2020 20:49 Ответить
Був не на одній надзвичайній події. Впевнився - більше всього "бардак" вносять "великі начальники"... Чомусь, вони думають, що їх посада добавляє розуму... Один раз чув, коли сержант, гасячи пожежу, полковника "нах.." послав, щоб під ногами не плутався...
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02.09.2020 20:52 Ответить
Лучше бы не надо......... Без них есть надежда, что справятся пожарники.
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02.09.2020 20:32 Ответить
Помнитца Ющер пожар на Херсонщине самолично тушил..
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02.09.2020 20:35 Ответить
разом з Шуфричем.
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02.09.2020 20:42 Ответить
Приїхав, курво, бідоносець! Їдь вже на Московію! З за цього зеленого блазня за 5 років пів України згорить, а іншу половину затопить.
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02.09.2020 20:36 Ответить
А шо, этими кабанами пожар тужить будут?
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02.09.2020 20:37 Ответить
"В регион направляется несколько министров" - логичным завершением этой фразы будет: "им дали в руки лопаты и ведра".
Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 7209
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02.09.2020 20:38 Ответить
Так ось чому ЗЕбил не побачив вирубок лісу.
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02.09.2020 20:41 Ответить
Вже другий літак вилетів.
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02.09.2020 20:44 Ответить
министры это типо спецназ МНС ? Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров - Цензор.НЕТ 4476
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02.09.2020 20:47 Ответить
Когда горели леса в чернобыле, зеленский вообще свалил в закарпатье. И всем чиновникам было похер, ведь до выборов еще оставалось уйма времени.
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02.09.2020 20:51 Ответить
А чому тільки "ряд"? Всіх в " топку" і не забудьте віслюка
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02.09.2020 20:57 Ответить
Пожар, стой ! Раз, два !!!
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02.09.2020 21:37 Ответить
Министры едут тушить пожар? На хрена они тогда нужны?
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02.09.2020 21:57 Ответить
 
 