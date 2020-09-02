Из-за пожара на Харьковщине частично ограничено движение поездов. В регион для "оперативного реагирования" направляется несколько министров
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В Харьковской области из-за приближения лесных пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям прекращено движение пассажирских поездов. Премьер Деис Шмыгаль заявил, что в регион направляется ряд министров "для оперативного реагирования"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализныци".
"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - говорится в информации.
В компании отмечают, что железнодорожники присоединились к тушению лесного пожара. "Для этого задействованы два пожарных поезда", - указывается в сообщении.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, министру внутренних дел Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной вылететь на места пожаров в Харьковской и Луганской областях.
"По моему поручению завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и в Харьковскую области, где вспыхнули пожары. В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.
Премьер-министр уточнил, что с места событий министры будут докладывать лично ему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.
Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.
Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
а может лучше вместо ряда министров туда направить колонну пожарной техники от соседних районов и областей???
Хватит быть наивными в отношении пожаров
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть...
угадали:
https://censor.net/ru/news/3217222/zelenskiyi_masshtabnye_vyrubki_lesa_na_harkovschine_kotorye_byli_god_nazad_prekrascheny
Зеля сказал что не будет полномасштабной вырубки, пацан сдержал слово...
нет леса нет проблемы (прям как с Леросом)
не зря говорят, там где Зеля там начинается катастрофа...
и на душе после этой фразы, аж печально становиться за нашу страну...
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
Финансирование не было , специалистов растеряли . Только этим можно сейчас объяснить