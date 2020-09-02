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Новости Происшествия Пожары в Украине
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пожар (5572) Харьковщина (4162) Кучер Алексей (64)

Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания", - отметил Кучер.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что Горобьевка сгорела полностью. В Гряниковке и Кутьковке - есть места возгорания.

По словам Кучера, на данный момент, жертв нет, количество пострадавших устанавливается.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
ЗеОсел собрал совещание ..ждите ..скоро все сгорит.
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02.09.2020 20:53
+14
Нормально Бубочка так съездил. Возобновил свою традицию, "где я - там сразу какая-то жопа"
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02.09.2020 20:54
+9
І не сиділося ж сциклу дома! Поперся інспєктор інспєктірувать! На інспектував?
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02.09.2020 20:53
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Там все серйозно. Вже вилетіло два літаки Ан32п.
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02.09.2020 20:52 Ответить
Ждем дождь он потушит! Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7945
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02.09.2020 20:53 Ответить
Чему радуешься? Ненормальный что ли?
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02.09.2020 20:57 Ответить
А чего мне горевать там величественейший лидер современости он всё порешает! Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5535
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02.09.2020 20:59 Ответить
ЗеОсел собрал совещание ..ждите ..скоро все сгорит.
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02.09.2020 20:53 Ответить
І не сиділося ж сциклу дома! Поперся інспєктор інспєктірувать! На інспектував?
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02.09.2020 20:53 Ответить
завтра его принесет в Адессу и шо мне одесситу ждать ураган смерч торнадо землетрясение снегопада..... тьфу тьфу тьфу....
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02.09.2020 22:50 Ответить
А землю там уже можно купить?
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02.09.2020 20:54 Ответить
Підпал.
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02.09.2020 20:54 Ответить
Нормально Бубочка так съездил. Возобновил свою традицию, "где я - там сразу какая-то жопа"
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02.09.2020 20:54 Ответить
жарень такая, неудивительно...
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02.09.2020 20:56 Ответить
Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7195
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02.09.2020 20:56 Ответить
зеля только собрался в харьков, а уже...
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02.09.2020 21:01 Ответить
Уже в Харькове вчера приехал
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02.09.2020 21:03 Ответить
ну тогда все ясно
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02.09.2020 21:05 Ответить
Пожаром заметают следы вырубок леса , и в этой стране никогда не будет порядка ,пока уродам которые её грабят не будет РЕАЛЬНОГО наказания!!!!
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02.09.2020 21:01 Ответить
Если ЗЮ ишак опять все возьмёт под личный контроль, то капец лесу.
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02.09.2020 21:01 Ответить
Ослик вырос и по приезду в Харьков стал жар-птицей...... Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 8742
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02.09.2020 21:02 Ответить
Ходячая зечума , должна сидеть в своей резиденции и не рыпаться !
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02.09.2020 21:14 Ответить
Кстати моя версия пожара. Хотели устроить маленький пожарчик который должны были при Зеленском потушить но поскольку мозгов нет и руки из жопы то случилось что случилось!
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02.09.2020 21:16 Ответить
Осел взял под личный контроль...сейчас хвостом махнет и все потухнет..
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02.09.2020 21:17 Ответить
Взял шланг под личный контроль и пожар распространился на площади 500 га
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02.09.2020 21:27 Ответить
Жаль село . С таким презедерастом вся страна полыхнуть может .
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02.09.2020 21:40 Ответить
Скоты глумящиеся над горем людей получат сполна.
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02.09.2020 21:51 Ответить
Я тоже считаю что зеленский и прочий зеленый скот должны получить сполна...
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02.09.2020 22:35 Ответить
Ты счетовод, что считаешь?
Я про вас скотов, которые толкают Украину в начало гражданской войны.
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02.09.2020 22:59 Ответить
Водички попей зебил...и тебя попустит..
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02.09.2020 23:28 Ответить
Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, довколишнє село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 7599
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02.09.2020 22:05 Ответить
Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, довколишнє село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 7798
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02.09.2020 22:06 Ответить
Зеленому нужно взять днр и лнр под личный контроль
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02.09.2020 22:19 Ответить
а в Киеве небоскреб горит...шо, здобули 74%?
а ведь при мое короле Порошенко такого небыло ...
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02.09.2020 22:34 Ответить
Шо ти палиш?
ЯВУ.
А якщо не буде ЯВИ?
Буду палити Пріму.
А якщо не буде Пріми?
Буду палити сільраду.
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02.09.2020 23:02 Ответить
После того, как Зеленский взял пожары под свой личный контроль, полностью сгорело село. А, ведь, он хочет всю страну под свой личный. Тогда нам полный капец.
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02.09.2020 23:46 Ответить
У нас есть вице-президент. Местный, кстати. Без него на харьковщине никто и пукнуть не смеет. Поднял бы по тревоге свою армию, и всё бы затушили в два счёта. А то вот, заставил преЗедента от дорог(жки) оторваться и заняться премьерскими делами..
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03.09.2020 14:10 Ответить
 
 