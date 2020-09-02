Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш
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Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что текст интервью, который он согласовал с пророссийским ресурсом "Страна", отличается от текста, который в итоге был опубликован и вызвал скандал.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Гармаша, скандал вокруг слов Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием".
"Он просто показал мне текст этого интервью, который он согласовал, и там действительно есть большие отличия, скажем, от того, что мы видели все", - подчеркнул Гармаш.
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В частности, по словам Гармаша, в изначальном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
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что он дает интервью всяким сепарским "Страна"
Сепары-гужволюбители.
"Почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию надо понять: у нее там флот", - сказал Фокин,
Ану, Гармаш, топи за дедушку, шо в 2017 году тоже контекст порвали, как тузик грелку.
Но на самом деле истина проста. Если бубачка не увольняет пердуна, значит, оно с ним согласное.
- Абрам, ты сменил носки?
- Сменил.
Через некоторое время.
- Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
- Сменил.
- Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!!
а теперь как тыкнули ему его маразм, так сразу не так поняли, не то написали, вырвали с контекста ...поздновато ... поздно - вата !!!
Оно старенькое.
1.Это личное мнение Фокина
2.Слова Фокина переврали
3.Фокин такого не говорил.
4.Говорил но не Фокин.
ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
Пэт Люра@Pet_lyra 31 авг.
Банковая больше всего боится качнуть ситуацию. Три Майдана научили.
Поэтому перед тем, как принимать серьезные решения, они делают вброс и смотрят на уровень резонанса.
Если резонанс серьезный, они сдают назад.
Так было с водой в Крым, так есть с особым статусом всему Донбассу.
Він вже стільки всього намолов, що переврати просто неможливо.
витольд
(на биг-морде перед кинотеатром Довженка в те годы) слил, хоть и тварь такая же...
Или жену Чивокуни. Она старательная))))
С какого перепуга? То есть за то, что донбассяне, захотев халявы как в Крыму (как они думали), поддержали захват мордором части родной страны и массовые убийства украинских граждан, им теперь нужно обеспечить льготное налогообложение? А я считаю, что после возвращения территорий тех, кто не хочет платить налоги нужно лишать всех социальных гарантий государства и права голосовать. Не сдал экзамен по украинскому языку и истории Украины - получил аусвайс негражданина. Такой особый статус подойдет, Мазе Фокин?
Ещё в 94м все поняли, что Фокин,что Кучма и иже с ними, полные дробоебы.
Но нет, ёжики кололись, но упорно продолжали жрать кактус)