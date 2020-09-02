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Новости Политика Украины
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Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фокин утверждает, что пророссийский ресурс

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что текст интервью, который он согласовал с пророссийским ресурсом "Страна", отличается от текста, который в итоге был опубликован и вызвал скандал.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Гармаша, скандал вокруг слов Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием".

"Он просто показал мне текст этого интервью, который он согласовал, и там действительно есть большие отличия, скажем, от того, что мы видели все", - подчеркнул Гармаш.

Читайте на Цензор.НЕТ: В провластных структурах есть "засланные казачки": Фокин отреагировал на критику Авакова и Ермака

В частности, по словам Гармаша, в изначальном заявлении Фокина шла речь об амнистии для всех, кроме активных участников боевых действий, а особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Также на Цензор.НЕТ: Предлагаемые Фокиным изменения по выборам на Донбассе могут сорвать выборы по всей стране, - Разумков

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Хронологія
1.Это личное мнение Фокина
2.Слова Фокина переврали
3.Фокин такого не говорил.
4.Говорил но не Фокин.

ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
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02.09.2020 21:11
+30
О!!!! у всех продажных засранцев почему то постоянно вырывают контекст. Наверно пора им всем вырвать этот "контекст" по самые помидоры! Начинать надо с *********** со своей сворой и его прихлебателями всех мастей , а также с жоппоблока с кивами и шариями. Думаю, как только парочке вломят по "контексту" так, чтобы мало не показалось, то многие быстро из вышеуказанных скотин ломанутся в Ростов. Чем больше мы жалеем врагов, тем меньше у нас остается живых друзей.
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02.09.2020 21:30
+28
Так пусть в суд подает. Я не верю. Моя версия. Зеленский поручил Фокину озвучить хотелки Зеленского украинскому обществу! После негативной реакции пошли всякие отмазки!
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02.09.2020 21:07
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Не скули, щенок! Нечего было сунуть свой нос туда, куда пес буй не сунет!
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02.09.2020 21:04 Ответить
О!!!! у всех продажных засранцев почему то постоянно вырывают контекст. Наверно пора им всем вырвать этот "контекст" по самые помидоры! Начинать надо с *********** со своей сворой и его прихлебателями всех мастей , а также с жоппоблока с кивами и шариями. Думаю, как только парочке вломят по "контексту" так, чтобы мало не показалось, то многие быстро из вышеуказанных скотин ломанутся в Ростов. Чем больше мы жалеем врагов, тем меньше у нас остается живых друзей.
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02.09.2020 21:30 Ответить
Фокина нужно выгнать уже только за то,
что он дает интервью всяким сепарским "Страна"
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02.09.2020 21:44 Ответить
Почему-то заспамили твой правдивый пост.
Сепары-гужволюбители.
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02.09.2020 22:34 Ответить
о-такои!!!! приврали значит.... вот что имеем когда с деменцией и старческим маразмом вечно младой у 87 лет дурачок дидок бреше как последняя шавка из кустов.... приврали ну- ну, а кто потом когда Фокина занесли в базу Миротворца и пошел негатив на его интервью как НЕ САМ ФОКИН добавил мол засланные козачки во власти Украины партия Войны!!!?? бесятся на мои слова и значит я им сказал правду!!! а теперь мол -не так напечатали... не так поняли не так подали...гнида коммуниняцкая хвойда старая...
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02.09.2020 22:40 Ответить
А не плохо было бы петруху туда назначить.
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02.09.2020 21:37 Ответить
Сімонєнка штоль? Ну да, єго там какраз і нєхватаєт.
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02.09.2020 21:41 Ответить
Юлит собака.
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02.09.2020 21:05 Ответить
Ну да, Миня ниправильна поняли! Кто бы сомневался...
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02.09.2020 21:05 Ответить
Старе лайно фокін правий на рахунок смітника страна.юа
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02.09.2020 21:05 Ответить
А как он может помнить текст, который согласовал, если не помнит в обед, что ел на завтрак ???
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02.09.2020 21:06 Ответить
Ты представляешь, я тоже не помню, что я ел на завтрак, и что на обед. Хоть и не старый. Мне просто пофиг. Я съел, и забыл. Сравнение такое себе.
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03.09.2020 00:08 Ответить
вырвали из контекста (с)
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02.09.2020 21:07 Ответить
Кожен раз. Це вже стало візитівкою пліснявих.
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02.09.2020 21:13 Ответить
Так пусть в суд подает. Я не верю. Моя версия. Зеленский поручил Фокину озвучить хотелки Зеленского украинскому обществу! После негативной реакции пошли всякие отмазки!
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02.09.2020 21:07 Ответить
Фокин заявил, что пророссийский ресурс переврал его слова? Надеюсь он сделает выводы о том, кому не нужно давать интервью в будущем.
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02.09.2020 21:08 Ответить
Ща, воно до скарбниці вже присосалося. "Они нє дадут нам работать", їх теза про минулу владу і її прибічників, тобто україноботів, або "ідєйних"
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02.09.2020 21:14 Ответить
Маю на увазі, що так називають нас всі умовні фокіни, тих кому не байдужа Україна. Останнім часом пишу некоректно, вибачаюся панове
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02.09.2020 21:19 Ответить
Старое дерьмо говорило то что думает. Еще в 2017 году Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8856
"Почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию надо понять: у нее там флот", - сказал Фокин,
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02.09.2020 21:15 Ответить
Ой, некрасиво получилось.
Ану, Гармаш, топи за дедушку, шо в 2017 году тоже контекст порвали, как тузик грелку.
Но на самом деле истина проста. Если бубачка не увольняет пердуна, значит, оно с ним согласное.
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02.09.2020 21:50 Ответить
Хотя, щас бубачке некогда. Оно пожар тушит.
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02.09.2020 21:51 Ответить
возле бабки своей пусть выводы делает...
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03.09.2020 07:13 Ответить
Та знаємо, знаємо - перебрехали слова хорошого дядька. Добре, що не порохоботи. Так якого бісаодин "Страні" інтерв'ю дає, інший розписується у своїй повазі до **********? Хоча швидше за все Фокін сказав саме те, що було оприлюднено. Бо він не міг казати інакше в силу своєї совкової проросійської ментальності.
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02.09.2020 21:09 Ответить
Так пусть в суд подает или издабол
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02.09.2020 21:09 Ответить
Обгадился старпер Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7501. Вопрос - зачем вообще по таким помойкам шляться Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1302? Что деньги не пахнут, совковая гнида Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2661?
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02.09.2020 21:10 Ответить
а в чем отличия? Предлагал оркам не долько Донбасс но и Харьков?
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02.09.2020 21:10 Ответить
І відеоінтерв'ю Гордону теж брехня?
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02.09.2020 21:10 Ответить
+, про авианосцы в Босфоре оно плело по ТВ
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02.09.2020 21:11 Ответить
Пришли Сара и Абрам на концерт. Сидят... Слушают... Вдруг Сара потягивая носом говорит:
- Абрам, ты сменил носки?
- Сменил.
Через некоторое время.
- Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
- Сменил.
- Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!!
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02.09.2020 21:10 Ответить
Вигнали Абрама з концерту чи ні😜?
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02.09.2020 21:41 Ответить
вынесли Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4395
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02.09.2020 21:46 Ответить
Вперед ногами🤯?
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03.09.2020 00:10 Ответить
Не интересно подал старый анекдот...и там были трусы супруги.
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02.09.2020 22:13 Ответить
ой...я вас умоляю! о том что не так напечатала "Страна" он узнал бы в первый день и тыкал бы это в нос всем! но он же гордился своими высказываниями и говорил что то типа раз пошла волна то я все правильно сказал!! нет????
а теперь как тыкнули ему его маразм, так сразу не так поняли, не то написали, вырвали с контекста ...поздновато ... поздно - вата !!!
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02.09.2020 21:11 Ответить
Оно не может быстро реагировать.
Оно старенькое.
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02.09.2020 21:53 Ответить
Хронологія
1.Это личное мнение Фокина
2.Слова Фокина переврали
3.Фокин такого не говорил.
4.Говорил но не Фокин.

ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
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02.09.2020 21:11 Ответить
А сам Фокин говорит - "говорил и буду говорить"
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02.09.2020 21:14 Ответить


Пэт Люра@Pet_lyra 31 авг.

Банковая больше всего боится качнуть ситуацию. Три Майдана научили.
Поэтому перед тем, как принимать серьезные решения, они делают вброс и смотрят на уровень резонанса.
Если резонанс серьезный, они сдают назад.
Так было с водой в Крым, так есть с особым статусом всему Донбассу.
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02.09.2020 23:14 Ответить
Ну да....а воду в Крым вы хотите дать не росиянцам а Украинцам которые там остались...
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02.09.2020 21:12 Ответить
Бреше старий пердун.
Він вже стільки всього намолов, що переврати просто неможливо.
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02.09.2020 21:12 Ответить
который он согласовал с пророссийским ресурсом

витольд
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02.09.2020 21:13 Ответить
Людина з прізвищем F****N якось взагалі в мене не викликає довіри...
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02.09.2020 21:14 Ответить
Так вот у кого Арахнид отмазываться научился, что его вечно "не так понимают"
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02.09.2020 21:15 Ответить
Старая совковая номенклатура-умеет изварачиваться .
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02.09.2020 21:16 Ответить
Навряд чи я коли-небудь зможу пофутболяти його смердюче серце , але могили його і подібним до нього мають бути перетворені на публічні туалети , така моя особиста думка , можливо , хтось її розділяє .
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02.09.2020 21:22 Ответить
Началось........завтра выяснится, что Фокин вААбще никакого интервью не давал.........☹️
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02.09.2020 21:22 Ответить
красноперого маразматика даже подельничек склерозный, "кравчук, дай закурить"
(на биг-морде перед кинотеатром Довженка в те годы) слил, хоть и тварь такая же...
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02.09.2020 21:22 Ответить
Олдфакін! Альцгеймер вам вітання передавав, та казав, шо завтра знову прийде.
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02.09.2020 21:22 Ответить
Фокін співпрацює з проросійськими ЗМІ, отже посібник російських окупантів як і Єрмак і Медведчук... На нари зрадників!
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02.09.2020 21:29 Ответить
Очередной пробный шар. Уже опробованная технология от Зе.
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02.09.2020 21:32 Ответить
Да вы не так все поняли !!!
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02.09.2020 21:34 Ответить
"и с той, и с той стороны было совершено много преступлений" какие же с украинской стороны? Что отстреливали оккупантов?
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02.09.2020 21:36 Ответить
Нет это просто старческии маразм+склероз+ненависть к Украине.
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02.09.2020 21:37 Ответить
оторвали от корыта слезы плач да хватит уже врать
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02.09.2020 21:37 Ответить
В тому що озвучують позицію блазня і дєрмака не має ні найменшого сумніву. Така посада зобов'язує озвучувати для ЗМІ тільки офіційну точку зору. Блазень свідомо по максимуму видав хотілки путіна, щоб десь "сайтісь па срєдінє". Розрахунок робився на те, що суспільство з переляку погодиться на ту срєдіну Бєніного Блазня, а вийшло не так, як очікували, тепер *************.
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02.09.2020 21:53 Ответить
...кінець "переговорника фокіна"... наговорив вже ...
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02.09.2020 21:40 Ответить
"меня не так поняли и все переврали" - партбилет ложи, морда трухлявая!
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02.09.2020 21:45 Ответить
Сивоха- Фокин, кто следующий? нужно ещё женщину ротатую средних лет,кого? Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3362
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02.09.2020 21:47 Ответить
Берёзовую доску не предлагать Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9436
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02.09.2020 21:48 Ответить
Витренко? Лукаш?
Или жену Чивокуни. Она старательная))))
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02.09.2020 21:58 Ответить
"..особый статус областей приравнивался к зоне льготного налогообложения"



С какого перепуга? То есть за то, что донбассяне, захотев халявы как в Крыму (как они думали), поддержали захват мордором части родной страны и массовые убийства украинских граждан, им теперь нужно обеспечить льготное налогообложение? А я считаю, что после возвращения территорий тех, кто не хочет платить налоги нужно лишать всех социальных гарантий государства и права голосовать. Не сдал экзамен по украинскому языку и истории Украины - получил аусвайс негражданина. Такой особый статус подойдет, Мазе Фокин?
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02.09.2020 21:47 Ответить
Совет от старшего товарища по партии:
Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1964
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02.09.2020 21:51 Ответить
говорил витольд слова автора, ермака (швондера) маланского
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02.09.2020 21:57 Ответить
Сьогодні 39-й день поспіль як у нас немає бойових втрат на Донбасі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський , не переврал втрати на Донбасi? Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6202
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02.09.2020 22:03 Ответить
зачем вообще с ним вступать в дискуссию? он уже наговорил не то что на три подсрачника из ТКГ, а и на два уголовных производства
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02.09.2020 22:07 Ответить
А внучка Манька не хочет своего пердеда в Америку забрать?! Нафига нам своего родыча -маразматика покинула?!
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02.09.2020 22:11 Ответить
Вот теперь маразматики будут винить журналистов
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02.09.2020 22:12 Ответить
Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2574
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02.09.2020 22:13 Ответить
... вырвал из контэкста такскать ...
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02.09.2020 22:14 Ответить
А этот нафталин не говорил у Гордона, что если бы кацапы не отжали Крым то его бы захватили американцы? Есть же видео "В гостях у Гордона"
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02.09.2020 22:17 Ответить
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, Источник: https://censor.net/ru/n3217292ВЫГОНИТЕ ЖТОГО ВРАГА ИЗ СТРАНЫ !!!!
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02.09.2020 22:18 Ответить
Такую бодягу без спроса не лепят. Развалина пукнул по согласованию и светит ему ....премия.
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02.09.2020 22:20 Ответить
верните Безсмертного в ТКГ. маразматов ватных Фокина, кравчука на выход!
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02.09.2020 22:33 Ответить
А куда у Фокина уже подевались засланные казачки, те, что за войну, а не за капитуляцию?
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02.09.2020 22:41 Ответить
старе опудало виконує не ті функції. і нема кому йому про це сказати..... . але ж від дій цього маразматика залежить доля людей і самої країни?!?!?! ми в якій країні живемо?????!? і хто ми є ?!? два старі пердуни у звязці з кловуном на всю голову вирішують долю країни ?!?!!?
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02.09.2020 22:44 Ответить
Зе достал со шкафа скелеты, которые ещё досрочно отправили на свалку истории ещё в далёком 94, и устроил цирк на дроте.
Ещё в 94м все поняли, что Фокин,что Кучма и иже с ними, полные дробоебы.
Но нет, ёжики кололись, но упорно продолжали жрать кактус)
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02.09.2020 22:46 Ответить
Трусливый шакал что за свои засцал отвечать. Говно.
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02.09.2020 22:53 Ответить
Вот потому-то в период с 2014 по 2019 (до прихода новой власти) никто из представителей власти Украины не давал интервью запоребриковым.Помните коронное от Порошенка "з пропагандистами не спілкуюся " и этой линии придерживались все, а скабеевой с поповым оставалось только молча микрофоны посасывать
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02.09.2020 23:37 Ответить
"Дебил,маразматик, идиот..."- о Фокине, а как назвать того, кто ЭТО в переговорную группу назначил? Провел эксгумацию чиновничьего трупа , думал вонять не будет?
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02.09.2020 23:41 Ответить
А помните как более молодые предатели и вруны, про сосны говорили, монтаж то сё, х.ё моё, вообщем не виноватая я.... Противно смотреть на этот ЗеЦирк.
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03.09.2020 00:04 Ответить
Долго думали. Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7218 Оперативнее надо было, уже фантазии не хватает на отмазки? Или с редакцией всё никак договориться не получалось? Наверное что-то неподъемное потребовали. Им же теперь на своей помойке извиняться придется. Если с утра покаяния не будет, то даже самые УО не поверят в этот бред.
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03.09.2020 02:48 Ответить
Да уберите же, наконец, это "недопонимание" пока окончательно не сбрендило!
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03.09.2020 05:04 Ответить
Зебил специально назначает єтих старих маразматиков, чтоб на из фоне умнее казаться.
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03.09.2020 05:28 Ответить
Тиждень мовчав, цим самим підтверджуючи свої слова в інтерв'ю - а потім раптом "згадав", що його слова "перекрутили"! Ха-ха!
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03.09.2020 10:10 Ответить
Если эта тварь говорила ЭТО, то какая разница, что оно согласовывало? Отвечать надо за базар свой маразматический, а не за согласованный текст на листочке..
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03.09.2020 11:10 Ответить
Можно подумать что Фокин не знал повадки русско-геббельсовской пропаганды.
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03.09.2020 11:13 Ответить
 
 