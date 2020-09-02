"ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе" - Офис президента

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - указывается в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

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"Поставлена задача группе сферы безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - сообщают в Офисе президента.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для проведения нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

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В рамках политической подгруппы стороны обсудили разблокирование процесса переговоров.

"Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года (о проведении местных выборов – ИФ). … Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - указывается в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.