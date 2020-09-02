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Новости Политика Украины
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ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - указывается в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы, - Гармаш

"Поставлена задача группе сферы безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - сообщают в Офисе президента.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для проведения нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук

В рамках политической подгруппы стороны обсудили разблокирование процесса переговоров.

"Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года (о проведении местных выборов – ИФ). … Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - указывается в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Московити нікуди,нічого не відводять і не будуть відводити.
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02.09.2020 21:16
+6
Ну що, лишається привітати ;ту сторону; з новими землями.
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02.09.2020 21:15
+4
"Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы" - Гармаш
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"ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе" - Офис президента
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ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6846
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02.09.2020 21:14
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"Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы" - Гармаш
-------------
"ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе" - Офис президента
-------------
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6846
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02.09.2020 21:14 Ответить
Ділянкою розведення Зєлєн юскій вважає всю Україну. Розведення лохів.
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02.09.2020 21:15 Ответить
Ну що, лишається привітати ;ту сторону; з новими землями.
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02.09.2020 21:15 Ответить
до ЗЕнедоумка так і не дійшло...
фуйлу не треба діра, йому треба вся Україна, тому ці розаодняки будуть підписуватися. а потім ними ж порушуватися з просування на нашу територію.
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02.09.2020 21:18 Ответить
Фокін не просто так почав триндіти про автономію всьому Донбасу.
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02.09.2020 21:19 Ответить
Московити нікуди,нічого не відводять і не будуть відводити.
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02.09.2020 21:16 Ответить
Торгуют зебилы политой кровью земелькой....
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02.09.2020 21:16 Ответить
Козляри зелені.
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02.09.2020 21:19 Ответить
так шо ж там факин еще наобещал, кроме развода и отвода????
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02.09.2020 21:21 Ответить
факин обещает то, что ему говорит коЗЕл
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02.09.2020 21:23 Ответить
а коЗЕлу - *****! испорченный телефон короче... только про Украину там никто не помнит !!!
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02.09.2020 21:25 Ответить
РАБссия сегодня,это Шариков 1924 года,найглупейшее в Мире создание и низ социального общества.
Преображенский не ошибся.... ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4752
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02.09.2020 21:21 Ответить
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2020 21:21 Ответить
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3598
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02.09.2020 21:21 Ответить
Цікаво, набуя щось розводити? По версії зелі на Донбасі тишина і благодать, ніхтовже не стріляє. Розведення ж було потрібне щоб не стріляли? Чи для чого?
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02.09.2020 21:22 Ответить
зеле бы разводить....страусов ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2566
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02.09.2020 21:25 Ответить
Хотите получить удовольствие от беседы? Наберите Ютьюб.2 сентября Саша Сотник.В гостях, знаменитый композитор Андрей Гаврилов.Не пожалеете...
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02.09.2020 21:28 Ответить
Не здивуюся якщо Зеленський потайки від ребе ходить в церкву МПЦ...
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02.09.2020 21:29 Ответить
конченные ватники
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02.09.2020 21:55 Ответить
Кемская волость? Забирайте! - Зечмо торгует землями в турборежиме
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02.09.2020 22:24 Ответить
А чому Казанський мовчить, що здають Красногоровку?
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02.09.2020 23:23 Ответить
А Фокин с Кравчучкой тоже себе выделили участок, для жизни с соплеменниками.
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02.09.2020 23:56 Ответить
 
 