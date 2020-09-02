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Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск

Захвативший сейчас власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать единое украинско-белорусское государство и хотел его возглавить.

Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил бывший резидент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - рассказал Туск.

Он добавил, что это предложение прозвучало весной 2014 года.

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По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что только так можно остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец", - отметил Туск.

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"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
От деб...л картофельный Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск - Цензор.НЕТ 2456
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02.09.2020 21:21
+26
там лише одне бажання - залишитися при владі
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02.09.2020 21:22
+23
Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск - Цензор.НЕТ 6553 Ото воно хворе...
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02.09.2020 21:22
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Так один сцарь, вот он самый и будет один на всех. Вот он и будет насиловать. И никакие соросята здесь ни при чём.
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02.09.2020 22:13 Ответить
Кроме вас ,кацапов, такой союз никому не нужен. Будем вас душить и союз ваш.
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02.09.2020 22:38 Ответить
Украина и Беларусь находились в одном культурном и религиозном процессе со времен Киевской Руси. Задушить тебе дано только самого себя в припадке иступления.
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02.09.2020 22:52 Ответить
На данном этапе, этому союзу не бывать. Думаю , в ближайшие 20 лет он не имеет актуальности, в следствии мышления и видения будущего своей страны белорусами. Украина должна идти вперёд не взирая на трудности в и из вне страны. Так что ,ваши цели далёкие, но и палки "ваши" болючие...
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02.09.2020 23:04 Ответить
Средства обьективного контроля показьівают, что Украину ведут на скотобойню. Историческое единство с Беларусью может остановить етот поход.
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02.09.2020 23:22 Ответить
К крестикам отношусь положительно,как к естественному отбору.
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02.09.2020 22:41 Ответить
Осмелюсь предположить, до того момента, когда рассмотриш его перед собой.
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02.09.2020 23:45 Ответить
думаю, конечные его амбиции - это Властелин Вселенной
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02.09.2020 21:56 Ответить
То есть, Лукаш ещё шесть лет назад полностью кукушкой двинулся.
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 6530
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02.09.2020 22:13 Ответить
Если такая идея у луки и была, то могла она зародиться только в голове ***** и не иначе. А лука просто озвучил поллюции ***** Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 6622
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02.09.2020 22:14 Ответить
Я тоже такого мнения, что ***** подкинул ему идейку.
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03.09.2020 15:04 Ответить
Армию стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку
Мнения / Общество 02-сен, 21:069 476 0

На сайте офиса президента пишут, что увеличили бюджет министерства обороны на 28 млрд. А на деле сокращают штат в ВСУ.

На сайте президента написано о том, как много техники и оборудования передано в войска, а на деле МО не может закупить самые необходимые оптические приборы и оборудование, необходимое на фронте. Ноутбуки, компьютеры, мониторы заставляют покупать военных или по-прежнему привозят волонтеры.

По-прежнему нет элементарных генераторов, и опорники сидят без света. Пойдут дожди, не будет помп.

В подразделениях, которые "оборудуют" новые ППД, нет инструментов. Заставляют покупать банальные болгарки и перфораторы. Дожились до настоящих проблем с мешками на складах.

Зеленский в своей речуге призвал "єднатися, бо мамі не подобається, коли діти сваряться" (слезу попытался вышибить из уставших от войны) и сразу после этого сказал, что не нужно путаться под ногами тем, кто не разделяет его восторгов по поводу происходящего. В том числе и тем, кто до сих пор тащит на фронт все необходимое.

К сожалению, государство, которое представляет в шоу на ТВ и на сайте ОП Зеленский, ничего общего с реальной Украиной не имеет.

Как и армия, которую так стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку.

И после пары месяцев "тишины", которую россияне подарят Зеленскому как поддержку перед местными выборами, начнут подниматься вопросы - "нужно ли кормить столько людей в армии, если войну мы почти закончили".

Это будет. Уже скоро.

Предвосхищая упреки уставших от войны о том, что "армия сама наголосовала и виновата". Хочет воевать и воюет в активной фазе в контактных боевых столкновениях, на самом деле, не более 20% личного состава. За редким исключением в отдельных подразделениях. Но "в среднем по палате" то на то и выходит. И это много даже для более продвинутых армий. Это всегда так было во всех армиях.

Даже на нулевых опорниках есть люди, которые постараются спрятаться. А в лучшем случае будут набивать магазины, но не высунут головы.

Кроме того, после 16 года условия стали лучше, а риски ниже. И очень много людей пришло на контракт из тех, кто "я на это не подписывался". Попросту говоря, заробитчан. Они также голосовали.

Но линию фронта держат вот те 20-30%, которые пришли воевать за Украину, а не сидеть в окопах, высиживая зарплату.

И именно вот эти 20-30% и есть тонкая линия между вашими домами и русским миром. И они нуждаются в нашей помощи и поддержке как никогда. Потому что никогда еще с 14 года не была армия под таким моральным прессом. В том числе и от тех, кто еще полтора-два года восхищался армией.

Роман Донік
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02.09.2020 22:17 Ответить
Кто в курсе, в Ростове картофель урожайностью радует ?
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02.09.2020 22:19 Ответить
Картофель любит в прохладе расти. Смоленск лучше Ростова.
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02.09.2020 22:23 Ответить
Не знаю , но в 2014 году Беларусь помогла Украине, хоть и за деньги. Были закуплены белорусские МАЗы для армии, белорусская ткань для военного камуфляжа ( наша ткань горела и плавилась на теле и была опасна). И за 6 лет со стороны Беларуси не было никаких инцидентов на границе. Сейчас - не знаю.
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02.09.2020 22:25 Ответить
Это Украина помогла усатому, а могла и КРАЗы купить.
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03.09.2020 08:06 Ответить
Вот интересно было бы посмотреть как они с Януковощем власть делили бы...
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02.09.2020 22:35 Ответить
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда уже олигархов будут сажать, притом пожизненно.
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02.09.2020 22:41 Ответить
тебе никто ничего не должен...как можно так жить,все время завидуя чужому баблу,вечно ощущая себя полным лохом по жизни-вы,зебилы,поэтому очень жалкие...
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03.09.2020 08:10 Ответить
Свежо предание ,да верится с трудом . ( С )
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02.09.2020 22:47 Ответить
А ****, - імператор є імператор. )))
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02.09.2020 23:01 Ответить
Туск какой-то не гибкий. Если Лукашенко такое и говорил, то это была шутка. Он наверно хотел сказать, что он в той ситуации что была тогда в Украине, был способен навести порядок. И хотел показать, что украинские политики не способны на это.
Но прав он был тогда или нет, это отдельный вопрос,который не настолько прост как думают глупцы, которые на сайтах тупо льют грязь на Лукашенко.
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02.09.2020 23:26 Ответить
Нормальная тема если бы Беларусь объединилась с Украиной в одно государство, но без Лукашенко. Могли бы это государство назвать Киевская Русь.
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02.09.2020 23:34 Ответить
Да такое обьединение может ...., или даже должно быть !
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 1413 Но с Правителем Лукашенко ?

Вряд ли ...
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03.09.2020 00:36 Ответить
А с кем? ЗЕ? Порохом? Баба Рика? Тоже нет.
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03.09.2020 06:55 Ответить
Тільки разом з Литвою, з Польщею, тільки після того, як Білорусь стане на шлях євроінтеграції--Балтісько-Чорроморська Унія. Поки що, на жаль, без Білорусі.
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03.09.2020 01:51 Ответить
Объединяться надо, но на равных условиях. Как ЕС например.
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03.09.2020 05:35 Ответить
Да, но при этом не нужно плодить сущности, ибо главное объединение, главный союз уже есть - ЕС. А вот внутри этого союза могли бы быть и другие объединения близких стран, как та же Балтийско-Черноморская Уния, но вот здесь препятствием становится отсутствие чётких европейских перспектив у Украины,присутствие у руля страны откровенных рассеянских консерв, ну и сам Лукашенко, который, конечно же, Политический тру, даже если останется у власти на какое-то время...
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03.09.2020 06:53 Ответить
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 7036
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02.09.2020 23:49 Ответить
Интересное объединение двух государств. Фактически социалистического (Беларусь) и кланово-олигархического (Украина).
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03.09.2020 02:22 Ответить
А чому до сих пір ніхто про це не чув? Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 8078
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03.09.2020 05:44 Ответить
Очень непросто находиться между Западом и Московией, да ещё имея подлую номенклатуру бывшего СССР, которая разворовала страну (в Украине) и рвется разворовать страну (в Беларуси). Всяким Тускам, Квасыневским, Обамам это никак не доступно пониманию. Да и не хотят понимать.
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03.09.2020 07:37 Ответить
Нормальная тема если бы Беларусь объединилась с Украиной в одно государство, но без Лукашенко. Могли бы это государство назвать Киевская Русь.
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03.09.2020 21:03 Ответить
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