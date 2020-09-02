Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск
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Захвативший сейчас власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать единое украинско-белорусское государство и хотел его возглавить.
Об этом в интервью польскому порталу Onet заявил бывший резидент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - рассказал Туск.
Он добавил, что это предложение прозвучало весной 2014 года.
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По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что только так можно остановить Россию в ее агрессивных намерениях.
"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец", - отметил Туск.
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"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы", - добавил он.
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Мнения / Общество 02-сен, 21:069 476 0
На сайте офиса президента пишут, что увеличили бюджет министерства обороны на 28 млрд. А на деле сокращают штат в ВСУ.
На сайте президента написано о том, как много техники и оборудования передано в войска, а на деле МО не может закупить самые необходимые оптические приборы и оборудование, необходимое на фронте. Ноутбуки, компьютеры, мониторы заставляют покупать военных или по-прежнему привозят волонтеры.
По-прежнему нет элементарных генераторов, и опорники сидят без света. Пойдут дожди, не будет помп.
В подразделениях, которые "оборудуют" новые ППД, нет инструментов. Заставляют покупать банальные болгарки и перфораторы. Дожились до настоящих проблем с мешками на складах.
Зеленский в своей речуге призвал "єднатися, бо мамі не подобається, коли діти сваряться" (слезу попытался вышибить из уставших от войны) и сразу после этого сказал, что не нужно путаться под ногами тем, кто не разделяет его восторгов по поводу происходящего. В том числе и тем, кто до сих пор тащит на фронт все необходимое.
К сожалению, государство, которое представляет в шоу на ТВ и на сайте ОП Зеленский, ничего общего с реальной Украиной не имеет.
Как и армия, которую так стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку.
И после пары месяцев "тишины", которую россияне подарят Зеленскому как поддержку перед местными выборами, начнут подниматься вопросы - "нужно ли кормить столько людей в армии, если войну мы почти закончили".
Это будет. Уже скоро.
Предвосхищая упреки уставших от войны о том, что "армия сама наголосовала и виновата". Хочет воевать и воюет в активной фазе в контактных боевых столкновениях, на самом деле, не более 20% личного состава. За редким исключением в отдельных подразделениях. Но "в среднем по палате" то на то и выходит. И это много даже для более продвинутых армий. Это всегда так было во всех армиях.
Даже на нулевых опорниках есть люди, которые постараются спрятаться. А в лучшем случае будут набивать магазины, но не высунут головы.
Кроме того, после 16 года условия стали лучше, а риски ниже. И очень много людей пришло на контракт из тех, кто "я на это не подписывался". Попросту говоря, заробитчан. Они также голосовали.
Но линию фронта держат вот те 20-30%, которые пришли воевать за Украину, а не сидеть в окопах, высиживая зарплату.
И именно вот эти 20-30% и есть тонкая линия между вашими домами и русским миром. И они нуждаются в нашей помощи и поддержке как никогда. Потому что никогда еще с 14 года не была армия под таким моральным прессом. В том числе и от тех, кто еще полтора-два года восхищался армией.
Роман Донік
Но прав он был тогда или нет, это отдельный вопрос,который не настолько прост как думают глупцы, которые на сайтах тупо льют грязь на Лукашенко.
Но с Правителем Лукашенко ?
Вряд ли ...