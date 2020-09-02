Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку (Киев) о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.

По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

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Как известно, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Кроме того, компании просили предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов банка соответствующих средств в случае отказа банком от их добровольного погашения.

Согласно позиции Приватбанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.