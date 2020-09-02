Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн
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Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку (Киев) о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.
По его словам, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).
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Как известно, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.
Кроме того, компании просили предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов банка соответствующих средств в случае отказа банком от их добровольного погашения.
Согласно позиции Приватбанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.
Пожалуйста, подождите...
Итак, загибайте пальцы:
- с зарплатами учителей и врачей - на*бали;
- с коммуналкой - на*бали;
- с борьбой олигархов и коррупцией - на*бали;
- с Липицкой фабрикой - на*бали;
- с Свинорчуками - на*бали;
- с Ротердамом+ - на*бали;
- с Иловайском - на*бали.
А знаете, кто первый сказал: "Я могу из обезьяны сделать президента", а потом сделал это? Боря Березовский. Это он с помощью "честных" СМИ, лютой чернухи и помоев, из никому неизвестного ***** сделал президента.
Это к вопросу "как так вышло".
Британские спецслужбы выяснили, что Зеленского отравили ГУР Московии - сверхсекретным отравляющим веществом "Дурачок" 👍🏼😀
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк.
Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
А так да, Порошенки очень сильно ******* украинский народ и сейчас продолжают попытки его *******.
Третий тур, на котором победил Ющенко, был неконституционным. Надо было назначать новые выборы, а Кивалова и Медведчука брать под арест. Но видимо третий тур согласовали с Кремлем, видимо им Ющенко стал удобнодоговорным.
А в 2010-м Витя не победил - была фальсификация выборов и против Юли тогда сыграл Портнов, возглавлявший ее юристов и УМЫШЛЕННО сорвавший обжалование результатов в судах. Олигархи не могли допустить ее до власти, потому что она не дала бы им грабить народ.
перемога !
Ось для чого прибрали із НБУ пана Смолія , та призначили Шевченка !
Бубочка всім лохам передає палкий привіт 🤣
27 мин. ·
Зеленський вкрав в нас 10 млрд гривень та віддав їх Суркісам - Печерський суд прийняв таке рішення з порушенням всіх законів
Про це повідомляють активісти, що цілий день провели під Печерським судом, де суддя Вовк та міністр Зеленського Малюська, з повною підтримкою Зеленського та з порушенням всіх законів відкрито вкрали в українців 10 мільярдів гривень та віддали їх бізнес-партнерам спонсора Зеленського Коломойського Суркісам. ці гроші крадії заберуть з державного Приватбанку.. Тобто з депозитів українців.
Як ви розумієте, такі дії неможливі без повної підтримки та схвалення Офісу президента. Тому на Зеленського лягає повна відповідальність за ций злочин.
Anton Shvets
Суддя Вовк виніс рішення на користь Суркисів.
250 мільонів долларів плюс 100 мільонів додатково повинні бути списані з Привату.
10 мільярдів гривень.
Подивимось тепер чи буде грати голова НБУ Кирило Шевченко на боці Суркісів і спише гроші на їх користь, чи ні.
Но тут появилась зеленая бубочка, тошнее в сто раз, потому, что "своя гнида"
Вот на что идут наши налоги... Государство обложило граждан высочайшими налогами, но не обеспечивает ни правосудия, ни правопорядка, ни обороны, ни международного престижа... Никто не наказан за аферу с Приватом... И это происходит системно...
Вопрос. Кому и зачем мы платим налоги???
Считай посмотрели голоборотька по кабельному.