Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал решение Печерского райсуда, который обязал государственный "ПриватБанк" выплатить Суркисам $350 млн.

Свое мнение Шабунин озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять. Напомню, что черт Зеленского во главе СБУ уже полгода блокирует подозрения по делу ПриватБанка Коломойского", - написал он.

Шабунин напомнил, что именно судья Сергей Вовк, который вынес сегодня решение о "ПриватБанке", ранее незаконно забрал у НАБУ дело Окружного админсуда Киева.

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Он считает, что Высший совет правосудия "крышует" обоих скандальных судей по фамилии Вовк - Сергея Вовка из Печерского райсуда и Павла Вовка из Окружного админсуда.

"И, конечно, Зеленский честный парень, просто всего этого не понимает. Обманывают, видите ли, все его. (На самом деле нет)", - добавил Шабунин.