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Суркис (338) Приватбанк (820) Малюська Денис (293)

Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська о решении по делу

Министр юстиции Денис Малюська считает, что восстанавливать доверие украинцев к судам после сегодняшнего решения Печерского райсуда по делу о претензиях Суркисов к "ПриватБанку" будет нелегко.

Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка", - отметил он.

Малюська подчеркнул, что суд постановил взыскать с "ПриватБанка" около 9 млрд грн в качестве обеспечения иска без рассмотрения дела по существу.

Он предупредил, что компании-истцы будут говорить, что эти деньги у них отобрали и обещать потратить средства на полезные для общества вещи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн

"Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по сути взыскал миллиарды гривен с государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства Приватбанк должен. Без установления того, не прошла ли уже давность. Без установления каких-либо фактов по делу", - написал Малюська.

"Уверен, справедливость по делу будет возобновлена. Но как после этого восстанавливать доверие к судам?" - добавил министр юстиции.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"

Напомним, вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

Малюська о решении по делу ПриватБанка: имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины 01
Малюська о решении по делу ПриватБанка: имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Цікаво, який процент з цих мільйонів упав на офшорний рахунок президента?
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02.09.2020 23:02
+14
Малюська, зашквар - это ты и ваша банда клоунов. Остальное - следствие
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02.09.2020 23:04
+12
Маллюск - зашквар это ты!.. а в судебной системе Украины все заранее договорено))
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02.09.2020 23:03
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Цікаво, який процент з цих мільйонів упав на офшорний рахунок президента?
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02.09.2020 23:02 Ответить
П'ятий слабак порівняно з півшостим.
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02.09.2020 23:13 Ответить
Ай беда - беда Труси штаны - опять Петро тебе в них насрал 😏
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02.09.2020 23:18 Ответить
судя по тебе - в лахте не знают, что Панама давно пнула вас, идиотов, с фейками о "панамских офшорах" Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України" - Цензор.НЕТ 909
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03.09.2020 00:57 Ответить
Маллюск - зашквар это ты!.. а в судебной системе Украины все заранее договорено))
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02.09.2020 23:03 Ответить
Да походу зашквар в этой ситуации все население Украины
Спасибо за это 73% идиотов
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02.09.2020 23:19 Ответить
Малюська, зашквар - это ты и ваша банда клоунов. Остальное - следствие
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02.09.2020 23:04 Ответить
А хто це покриває всіх Вовків судової системи України? Хто це їм рішення і замовлення спускає? Малюсьці про це ніхто не розповів?
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02.09.2020 23:04 Ответить
Фамилии судей в студию.Их заждался Кабздон с Бузиной.
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02.09.2020 23:07 Ответить
Вовк.. тот самый.. которого крышует зелена шмаркля и Ко.
Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка",
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03.09.2020 00:59 Ответить
Та що ти кажеш?Гроші Суркісам-9млрд.грн.-це тільки початок катастрофи "Привату",як результату прихватизації чужого по хитрій схемі порогонтахрюх.При націоналізації в "Приват"як його капітал перевели його зов.борги в 555 млн.дол, випуски єврооблігацій в 335 млн.дол та суб.борг на 220 млн.дол.
Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.
Власниками єврооблігацій -First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management ще був Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Привату". Суд займе сторону інвесторів,а "Приват"вилетить в трубу,бо банк не може не визнати свої ж зобов'язання.
Якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або він піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники.
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03.09.2020 04:11 Ответить
імхо, бабло пабіждаєт зло.
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02.09.2020 23:07 Ответить
Это не зашквар, а целенаправленное ПРЕДАТЕЛьСТВО интересов страны ЗЕ-преЗЕдентом!
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02.09.2020 23:10 Ответить
Судилава с ссуркисилава на кукан. Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438 Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438 Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438
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02.09.2020 23:12 Ответить
Малюська, не вникай! Тебе это вредно. Ты лучше вип-камеры ремонтируй для зе-преступников. Надеюсь, что на этот раз им не повезьот, как овощу с рыгами.
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02.09.2020 23:12 Ответить
хаахаххахахах
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02.09.2020 23:14 Ответить
сміємося! нужбо Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 9080
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02.09.2020 23:15 Ответить
Писюська, ты не отвлекайся от мелочной торговли камерами в СИЗО.

Серьезные дела это не для тебя
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02.09.2020 23:19 Ответить
Ой, а по чьей команде придворный Печерский суд это слелал? Может дядя Вася сантехник, неприкосновенному Вовку подал дружеский совет?
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02.09.2020 23:22 Ответить
Парахнявая гнида устроила срач вокруг Привата, теперь ему все виноваты, а ОНО в шЫколаде, тварь!
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02.09.2020 23:23 Ответить
Труси штаны Ватан Петро тебе туда насрал
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02.09.2020 23:30 Ответить
Обшибаешься! Парахнявое уже срать не может, ты вместо него тут говно разбрасываешь!
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03.09.2020 08:59 Ответить
Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України" - Цензор.НЕТ 8426
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02.09.2020 23:34 Ответить
Ну что Малюська? Надо было судами заниматься и законодательством, а ты все тюрьмы ликвидировал и их имущество и землю думал как бы повыгоднее продать, да с зэками фотографии выкладывал! До выкладывался?
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02.09.2020 23:52 Ответить
А чому б просто за ці гроші не відстріляти всіх Вовків разом с суддями Печерського , Окружного судів заодно з Вищою Радою Правосуддя?
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03.09.2020 00:08 Ответить
Так и не понял,кому эти претензии Малюська выдвигает?Если мне,то разрешаю завтра арестовать всю эту банду вместе с главарями что со стороны истца,что со стороны власти.Вперед мой храбрый зелёный правдоруб Малюська!...Вас там целая кодла с монобольшинством,кабмином,любыми должностями в стране да ещё и пахан с чёрным поясом по карате.Ленке с мендельшей втирайте про злых судей.Сосете всей малиной у коломойши?Так уже скоро и захлебнетесь,кретины.
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03.09.2020 00:12 Ответить
Крупнейший зашквар в истории Украины - это Зеленский на посту президента. И то ли ещё будет.
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03.09.2020 00:23 Ответить
3/14 и ты в этом участвовал молчаливый сооучастник
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03.09.2020 01:12 Ответить
Пересмикує, ми, зелені, тут ні до чого.
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03.09.2020 02:39 Ответить
Украинская судебная система вся один большой зашквар.
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03.09.2020 05:26 Ответить
Ты таки не напрасно примерял на себя камеру. Надеюсь, удалось выбрать что-то по вкусу.
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03.09.2020 06:31 Ответить
А що Осел? Почту розносить?
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03.09.2020 07:01 Ответить
потужная реформированная судебная система.
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03.09.2020 07:02 Ответить
Все намного проще. През, весь состав офиса преза, состав РНБО, большинство верховной рады и почти весь кабмин - крупнейший зашквар в истории Украины. А суды - это лишь изюминка на тортике.
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03.09.2020 10:12 Ответить
это зашквар не вовка, а цирка зе-вавки.
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03.09.2020 13:45 Ответить
 
 