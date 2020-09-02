Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"
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Министр юстиции Денис Малюська считает, что восстанавливать доверие украинцев к судам после сегодняшнего решения Печерского райсуда по делу о претензиях Суркисов к "ПриватБанку" будет нелегко.
Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка", - отметил он.
Малюська подчеркнул, что суд постановил взыскать с "ПриватБанка" около 9 млрд грн в качестве обеспечения иска без рассмотрения дела по существу.
Он предупредил, что компании-истцы будут говорить, что эти деньги у них отобрали и обещать потратить средства на полезные для общества вещи.
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"Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по сути взыскал миллиарды гривен с государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства Приватбанк должен. Без установления того, не прошла ли уже давность. Без установления каких-либо фактов по делу", - написал Малюська.
"Уверен, справедливость по делу будет возобновлена. Но как после этого восстанавливать доверие к судам?" - добавил министр юстиции.
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Напомним, вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.
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Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка",
Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.
Власниками єврооблігацій -First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management ще був Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Привату". Суд займе сторону інвесторів,а "Приват"вилетить в трубу,бо банк не може не визнати свої ж зобов'язання.
Якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або він піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники.
Серьезные дела это не для тебя