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Во время пожаров в Харьковской области эвакуировали 52 человека, один пострадал, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время пожаров в Харьковской области эвакуировали 52 человека, один пострадал, - ГСЧС

В результате пожаров, которые вспыхнули 2 сентября в Харьковской области, эвакуировали 52 человека. Огонь уничтожил 20 жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

"В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом- отравления угарным газом. Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек с села Горобивка и 12 человек с села Гряникивка", - говорится в сообщении.

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Дворична.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

Автор: Роман Свиридович
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Бедоносца - ГЕТЬ!!! Пока эта малоросская тварь всю страну не уничтожила!
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02.09.2020 23:05 Ответить
 
 