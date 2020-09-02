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Минфин (1540) Суркис (338) Приватбанк (820)

Решение Печерского суда в споре Приватбанка с Суркисами будет обжаловано, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Решение Печерского суда в споре Приватбанка с Суркисами будет обжаловано, - Минфин

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Министерства финансов.

"Решение Печерского суда (…) направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", – говорится в сообщении. 

В сообщении указывается, что Минфин не согласен с соответствующим постановлением и будет продолжать защищать интересы ПриватБанка, в частности, следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.

"Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка. Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами), и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд грн", – написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook в среду.

Он уточнил, что детальный план и прогноз следующих действий участников он планирует обнародовать 3 августа после получения текста решения.

Ранее юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Наворовали сотни миллионов долларов, а теперь продажные украинские суды этих барыг оправдывают. Весело живём, недаром клоуна избрали !!!
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02.09.2020 23:40
+5
Тю, та те суркесы на любом сквозняке вонять будут!) Бо они рашкой-говняшкой смердять!) Вместе с ваняткой баклановым, соседом зельцмана по под'езду в крывом рогу.)
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02.09.2020 23:23
+3
Конфіскувати на користь держави к Суркісів все майно. І Динамо теж. Погань ОПЗжевська і як наслідок кремлівська.
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03.09.2020 02:46
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А еси их на сквазняк шоп не сильна ваняли. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921
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02.09.2020 23:17 Ответить
Тю, та те суркесы на любом сквозняке вонять будут!) Бо они рашкой-говняшкой смердять!) Вместе с ваняткой баклановым, соседом зельцмана по под'езду в крывом рогу.)
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02.09.2020 23:23 Ответить
На той сквазняке тока до состояния тараньки дованюють. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288
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02.09.2020 23:28 Ответить
Наворовали сотни миллионов долларов, а теперь продажные украинские суды этих барыг оправдывают. Весело живём, недаром клоуна избрали !!!
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02.09.2020 23:40 Ответить
ну, так, может, надо было доказать, шо деньги - ворованные и конфисковать по закону, а не по беспределу перевести насильно в акции и самим же выкупить по 1 гривне?
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03.09.2020 02:11 Ответить
Конфіскувати на користь держави к Суркісів все майно. І Динамо теж. Погань ОПЗжевська і як наслідок кремлівська.
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03.09.2020 02:46 Ответить
Пишите телегу сразу прямо в спортлото. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4636
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02.09.2020 23:44 Ответить
Так что уже можно гордиться судебной реформой от Парашенки?
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03.09.2020 00:24 Ответить
ага, щас, только бабки вернут, но уже из бюджета, т.е. - народные
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03.09.2020 02:12 Ответить
Експерди цензора-понад усе.Насправді ж-це тільки початок катастрофи "Привату",як результату прихватизації чужого по хитрій схемі порогонтахрюх.При націоналізації в "Приват"як його капітал перевели його зов.борги в 555 млн.дол:випуски єврооблігацій в 335 млн.дол та суб.борг на 220 млн.дол.Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.Власниками єврооблігацій- First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management. Ще Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз якщо усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Приватбанку" і суд займе сторону інвесторів,то"Приват"вилетить в трубу,a банк не може не визнати свої ж зобов'язання. А якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або банк піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники. Тому апеляція -це як мертвому-припарка.
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03.09.2020 04:38 Ответить
1. Твой лонГондон - не более как сборище гомиков называющее себя джентельменами. Англичане всегда были мудаками.
2. жидок беня вывел СВОЮ, ЧУЖУЮ капусту. Он оставил банк-пустышку. За такое в нормальной стране его вместе с другим жидом бы уже повесели.
3. так же сделал еще один вороватый ублюдок - фирташ, беня решил что так выгодней
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03.09.2020 07:41 Ответить
От дурне.Ти,окрім свого,ще й чуже не проти подзьобати?Ну й дзьобай у сусіда-може дзюбак обрубає.Якщо в когось є гроші-він не чекає,поки прийде дзюбак,а вкладає в нерухомість та виробництво.В нормальних країнах усі претензії до тих,хто дзьоба роззявляє на чужу власність.Це тільки в Україні навіть пенсія за 30-ть років Незалежності вдвічі нижча ніж в тоталітарній Білорусі,бо всі крали,а Беня,який рософеросплави Деребасці продав і гроші вклав у нерухомість та виробництво по всьому світу,винний.Так скрізь суди йдуть-і тут і в Америці-нехай шукають,як беня сам себе обікрав,чи Нац.Банк де порох в 2007-2010 керував-беню.
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03.09.2020 09:06 Ответить
правильно.
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03.09.2020 07:02 Ответить
Суркисы отмывали сотни миллионов через бенин приват, но после национализации банка, халява закончилась. И тут пришел бенин клоун управлять страной, суркисы опять заработали халявное бабло через уже национализированный приват. Поздравляю зебилы, сходив на выборы по-приколу вы подарили миллиарды ваших долларов бене и его бизнес партнерам.
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03.09.2020 09:49 Ответить
су.кисы!печерские х.и в платьях!озвучивают нам, что опять с нас сдерают шкуры!сдерали и будут сдерать!Старое дермо,кравчук,фокин за прошлое, тянут на высшую меру, кладут на нас рашу,ахметов ,фирташ,коломофйский,пинчук,это старье пожило за устроевший геноцид нам.Мы это все знаем и дальше ждем?Может они просят о справедливости?О суде линча!А Вы,украинский народ ,готовы дальше снимать шкуры,но уже с детей своих!
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03.09.2020 11:48 Ответить
Они думают это не с подачи высоких лиц сделано. Царь хороший, бояре плохие.
Суды у нас независимыми никогда не были. И наш мудрый украинский нарид тому виной.
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03.09.2020 13:50 Ответить
Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7236
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03.09.2020 14:24 Ответить
 
 