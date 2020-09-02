Решение Печерского суда в споре Приватбанка с Суркисами будет обжаловано, - Минфин
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Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Министерства финансов.
"Решение Печерского суда (…) направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", – говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что Минфин не согласен с соответствующим постановлением и будет продолжать защищать интересы ПриватБанка, в частности, следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.
"Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка. Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами), и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд грн", – написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook в среду.
Он уточнил, что детальный план и прогноз следующих действий участников он планирует обнародовать 3 августа после получения текста решения.
Ранее юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
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2. жидок беня вывел СВОЮ, ЧУЖУЮ капусту. Он оставил банк-пустышку. За такое в нормальной стране его вместе с другим жидом бы уже повесели.
3. так же сделал еще один вороватый ублюдок - фирташ, беня решил что так выгодней
Суды у нас независимыми никогда не были. И наш мудрый украинский нарид тому виной.