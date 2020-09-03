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Новости За рубежом
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ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС и НАТО осудили отравление Навального

Евросоюз и НАТО резко осудили отравление Алексея Навального химическим оружием из группы "Новичок". Они требуют от властей РФ провести прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Позиция Европейского Союза отражена в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Токсикологический анализ, проведенный специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, доказывает, что господин Навальный был отравлен военным химическим нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", который разрабатывал Советский Союз, а затем и Россия. Применение химического оружия при любых обстоятельствах абсолютно недопустимо и является нарушением международного права", - подчеркнул Боррель.

Читайте на Цензор.НЕТ: В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ

По его словам, важно, чтобы российские власти тщательно расследовала покушение на Навального и привлекла виновных к ответственности.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет с Германией и всеми союзниками консультации о последствиях этого дела.

По словам Столтенберга, использование "Новичка" против Навального еще более остро требует полного и прозрачного расследования со стороны России.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель: Навальный - жертва преступления

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован новостью об отравлении Навального "Новичком" и возложил ответственность за это на российские власти.

"Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть. За такое циничное преступление должны быть последствия. Не так много линий осталось не перейденными", - написал Линкявичюс в Твиттере.

Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным.

"Возмущает то, что против Алексея Навального применили химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - написал Джонсон в Твиттере.

Читайте также: Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Как навалят сейчас озабоченностей и обеспокоенностей, может ***** от смеха сдохнет?
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03.09.2020 00:33
+17
Щас каааак выразят глубокую озабоченность.
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03.09.2020 00:36
+7
Европа очень обеспокоена и она об этом открыто заявляет. Не смешите Путлера.

Уже много лет Запад пугает Пуйла как ежа голой задницей. И все эти годы ***** путину наплевать на все эти западные угрозы озабоченностей, и глубоких обеспокоенностей, он и дальше продолжит творить беспредел, травить, убивать, захватывать чужие территории. Просто посмешище, а не Европа.
Против России и путина... необходимы жесткие санкции и жёсткие меры!!! Все остальное болтовня, ни о чем.
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03.09.2020 01:11
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Как навалят сейчас озабоченностей и обеспокоенностей, может ***** от смеха сдохнет?
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03.09.2020 00:33 Ответить
Браво! ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 683
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03.09.2020 00:48 Ответить
Да ладно, это не у них Крым и пол Донбаса отобрали, и по окопам от обстрелов они не прячутся...
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03.09.2020 08:08 Ответить
Щас каааак выразят глубокую озабоченность.
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03.09.2020 00:36 Ответить
Интересно, им разведка докладывает как все ржут с их постоянных обеспокоеностей?
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03.09.2020 07:33 Ответить
Какой смысл расследование что они мелят ..Новичок не сделаеш на кухне его делают понятно где и кто заказал тоже понятно ...Тупых включают что б моль не обидеть ...Англия например все расследовала а их просто и понятно Кремль послах и этих пошлет
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03.09.2020 00:38 Ответить
Так суть в том, чтобы кремль послать всем миром. Когда выслали их послов подсрачниками, даже самые маленькие страны - это было последнее предупреждение. И вот опять. Теперь рашку точно ждут большие неприятности.
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03.09.2020 07:57 Ответить
<******** женится, ему не до Новичка.
ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 3623
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03.09.2020 00:39 Ответить
Так он выжил? Шо-то этот Новичок не работает. И в Англии тоже только двое алкашей случайно померли. Бутылку вроде подобрали. А те, кого травили, остались живые. Как-то странно... ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 4431
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03.09.2020 00:51 Ответить
Вы их жигули видели? А тут все сложнее.
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03.09.2020 00:54 Ответить
А видел как они из танков стреляют? Все мимо...
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03.09.2020 08:09 Ответить
Вот так все выдохнули и возмутились. ... На деле, пойдут опять покупать нефть и газ у кремлядной братвы, и при этом "Америка плохая, больше не союзник", а вот расеюшка, они хоть и уроды, но свои, рядом

Где политическая реакция от стан еросоюза? Закрытие границ для всех рашиков, замораживание всех активов. Полная изоляция и т.п. меры для усаживания урки на парашу
Не ждите, все будет по старому. Сколько войну они поддерживают и ведут против Украины, травили людей в европе и англии, и ничего, до сих пор рукопожатные
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03.09.2020 00:52 Ответить
То они Луку могут на всю катушку санкциями кошмарить, потому что у него нет ни нефти ни газа, ни толком армии, а бульба и в Голландии неплохо растет.
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03.09.2020 01:03 Ответить
я понял. Вы настаиваете, что бы мордору отключили свифт. Это типа будет тот самый последний гвоздь в крышку. Я угадал?
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03.09.2020 03:37 Ответить
Свифт отключать бесполезно, он просто обрушит банковскую систему и им придется поднимать свою, ... но в серднесрочной перспективе, это безидейно, особенно в современном мире. Проще отбирать деньги, забирать активы и давать понять тем, у кого там еще мозги не сварились от пропаганды, что такой жизни не будет.
Страх европы перед фсбшными беспредельщиками меня удивляет, и при этом бороться с ними они не особо хотят ... лучше откупиться - это и есть главная проблема
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03.09.2020 18:33 Ответить
Ну да а завтра еще больше газа купят и нефти ...
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03.09.2020 00:53 Ответить
Европа очень обеспокоена и она об этом открыто заявляет. Не смешите Путлера.

Уже много лет Запад пугает Пуйла как ежа голой задницей. И все эти годы ***** путину наплевать на все эти западные угрозы озабоченностей, и глубоких обеспокоенностей, он и дальше продолжит творить беспредел, травить, убивать, захватывать чужие территории. Просто посмешище, а не Европа.
Против России и путина... необходимы жесткие санкции и жёсткие меры!!! Все остальное болтовня, ни о чем.
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03.09.2020 01:11 Ответить
"Мы выражаем глубокую озабоченность, ну, и конечно же обеспокоенность. Но, Северный поток-2 надо достроить."
Фрау Риббентроп.
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03.09.2020 01:18 Ответить
Совсе не сторонник ни Путина, Ни Кремля, ни Навального. А как раз наоборот. Все они одним миром мазаны, кацапская шайка лейка и злейшие враги Украины. Но...вряд ли Новичок. Он крайне неустойчив, быстро гидролизуется и выводится из организма. Уверен что это выдумка охочих до сенсации журналистов. Или пусть опубликуют результаты физико-химических анализов. Но не опубликуют, потому что туфта!
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03.09.2020 01:23 Ответить
Зачем немцам, которые изо всех сил хотят дружить с РФ врать?
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03.09.2020 10:29 Ответить
Одной рукой грозим пальчиком убийцам руководству РФ, а другой - кормимся из их рук, ага.
ЕС.. ***** путин ведь ваш лучший друган, подбросьте для его беспредела в Европе и войн еще бабла немного, через северный поток 2 и другие проекты. Двойные стандарты озабоченной Европы...
Меркель в тот же самый день объявила о категорическом решении достроить Северный Поток 2, попутно обвиняя Кремль в преступлении?!
Какая мерзкая двуличная старуха, однако....
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03.09.2020 02:19 Ответить
Опять Новичек? Становится скучно.
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03.09.2020 03:33 Ответить
Так зачем рашке что-то менять, если это работает многие годы, и никто ничего по этому поводу не предпринимает реально весомого против них. Ну, побурлят немного и забудут. А вот оппозиции нет. Вернее, есть Ксюша- крестница путена да все тот же жириновский.
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03.09.2020 07:52 Ответить
Это уже не новичок а старичок какой-то
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03.09.2020 04:15 Ответить
Вы ещё попросите от росии извинений перед навальным, за причененный ему ущерб. Точно гейропа.
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03.09.2020 06:53 Ответить
Осуждать - не камни ворочать! Бгг!
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03.09.2020 07:34 Ответить
Официальное объяснение Москвы" Новичок можно купить в каждом военторге или откопать в забое", " Его создали в специальных лагерях в Украине 200 обученных украинских экстремистов, позже переехавших дестабилизировать Беларусь".., " Навального отравили американцы что бы сорвать окончание Северного потока 2".., " Навальный отравился сам, но не рассчитал дозу".., " Все это придумали немцы, так как награжденные по этому случаю правительственными наградами наши омские медики следов отравления не обнаружили", " Отравление произвело агентурная сеть СБУ распылив отравляющее вещество с самолета, что подтверждает испанский диспетчер и украинский летчик", " Пробирки с мочой Новального в порядке что подтверждает Олимпийский комитет РФ".., " И вообще это не ваше собачье дело, это наш гражданин и наша территория, что хотим то и делаем.. Да пошли вы.."
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03.09.2020 08:14 Ответить
Хіба Навальний перший, чи останній? Воно буде валити всіх в засрашці і за кордоном. Перша мета знищити, а друга всіх залякати і в нього це виходить. Старушка Європа помахала пальцем і дивиться, щоб не дуже сильно, бо в них кацапів кишить і можуть підлити, чи розпилити не тільки "новічок". Головне, що тепер скорими темпами добудують газопровід. Страшнувато, то!!!
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03.09.2020 09:34 Ответить
Старая зажравшаяся европа делает вид что ей не все равно,считая газпромовские деньги. Ну подождем пока ими выращенный ********** не развяжет большую войну на пол европы. Чувак с дохлой белкой просто молчит. Наверное восхищается наглостью и впоротостью своего куратора.
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03.09.2020 12:05 Ответить
Чушь полная. Или не Новичок или вранье, как со Скрипалями, так и с Навальным. Да этого Новичка хватит капля на глаз невидимая и ты уже вперед ногами. А тут все как один недотравленные. Скрипаль, дочка, теперь Навальный. Какой-то Новичок некачественный. Травят-травят, а все живые. Сколько можно людям головы дурить. Уверен этот бред по взаимной договоренности с Путиным и ФСБ. Зачем?? Спросите у них сами, ход мысли тех и этих политиков непредугадать
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03.09.2020 14:59 Ответить
 
 