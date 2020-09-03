До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в организме впавшего в кому российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы нервно-паралитического яда российского производства.
Об этом он сказал российскому государственному информагентству "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.
"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - сказал Песков.
По словам Пескова, сейчас Кремль не может "квалифицированно отреагировать" на заявление немецких экспертов о том, что Навального отравили ядом группы "Новичок".
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"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - добавил Песков.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
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Надеюсь, скоро Запад поймёт, что с сумасшедшими надо не спорить, а садиться в дурдом.
поносасердечной недостаточности в собственном кабинете...
Не думайте, что так просто нанять килера, чтобы никто не смог найти и установить.
Со Скрипалями та же история. Иначе половина так называемых "силовиков" сбегут работать на запад. Причём сбегут толковые, а бандитня останется грабить.
Так что, возможно, всё гораздо проще - труп должны были выгрузить из самолёта уже холодным.
И он никуда бы не поехал, и никакие анализы не проводили.
Поперхнулся в самолёте и помер.
Путин точно рвать когти не будет, не при каких обстоятельствах. Не тот типаж.
Он будет держаться власти до последнего и сдохнет в своём кресле.
Сам или с посторонней помощью, это не столь важно. Но корону забрать смогут только из холодных рук остывшего трупа.
Все за кошт вкрадених ресурсів х%йло і його посіпак.
А Меркель
Ну нужели в Кремлятине не найдется маленькой чашечки чаю для Лукашенка? Ну для Навального нашли же?
Ну можете же ....не раз!, когда захотите.
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....досвідом по отруєнню.
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За часів Золотої Орди коли їхали за ярликом, то повертались, або з ярликом, або отруєним.
Так, що досвід у нащадків ординців великий у справі отруєння.
видимо фсб еще не понимает, какие же методы используют западные спецы для выявления следов неуловимого новичка. вот и вся заинтересованность.
примерно такая же ситуация и с боингом.
Проще було устроить ДТП. Черноволу устроили, да так что комар носа ...
🎖👨🏻⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!