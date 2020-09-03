Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом
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60-летняя женщина говорит, что нашла предмет среди инструментов и попыталась разбить им кусок соли. Предмет взорвался, женщина в больнице.
Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 8.00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота. По словам потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли", - сказано в сообщении.
Полицейские сейчас выясняют, каким именно предметом пенсионерка пыталась разбить кусок соли, и как этот предмет попал к ней.
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"Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
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например зная что бабулька любит подолбить всякое..и потом вступить в право собственности ..
есть такое понятие как тайна следствия(очень иногда нужная функция,если только этим не скрывают преступные действия самих "правоохранителей")
но на подходе....
Але бувають дарвінівські випадки - коли скляним йухом випустить собі тельбухи, переріже аорту або знесе голову
В Слявянске?
И почему я не удивлена?
Наверное, потому что там снова Неля Штепа выдвигается.
"Никогда так хорошо не жили, как при Неле", - говорили жители Славянска в интервью журналистам (интервью было выложено в youtube).
Этот лохторат ничего не возьмет: им даже чечены в Славянске не были страшны, а тут какое то взрывное устройство для куска соли.
"Гвозди бы делать из этих людей", их глупость непробиваема.
Взяла ватная бабка кусок соли,взяла предмет среди инструментов и после первого удара решила пораскинуть мозгами.
Раскинула!!)))
Руки-ноги в одну сторону,мозги в другую.)))
Остап Бендер был прав говоря о том что ватноголовые произошли не как все люди от приматов,а от крупного рогатого скота.Две извилины,одна чтобы жрать,другая надавлена шапкой.Идиотка....Такихтнужно собирать,паковать в вагоны(скотовозы) и несмотря на вопли кацапни отправлять их на освоение китайской Сибири.