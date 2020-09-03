Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом

60-летняя женщина говорит, что нашла предмет среди инструментов и попыталась разбить им кусок соли. Предмет взорвался, женщина в больнице.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 8.00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота. По словам потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли", - сказано в сообщении.

Полицейские сейчас выясняют, каким именно предметом пенсионерка пыталась разбить кусок соли, и как этот предмет попал к ней.

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"Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.