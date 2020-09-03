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Новости За рубежом
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Германия (6047) отравление (1572) Бундестаг (178) Северный поток (1426) Навальный (823)

В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В бундестаге назвали строительство

Завершение строительства газопровода "Северный поток -2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в среду, 2 сентября, в интервью телеканалу ARD заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Рёттген назвал строительство "Северного потока - 2" поощрением политики Путина. По его мнению Европе нужно дать жесткий ответ на отравление Навального.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил он, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок".

По словам Рёттгена, ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа.

"В пересмотре нуждается буквально все", - подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Норберт Рёттген - кандидат на пост главы Христианско-демократического Союза, который много лет возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - заявила глава немецкого правительства.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, который в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Эксперты бундесвера выявили следы химического вещества группы "Новичок", причем их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Читайте также: Меркель: Навальный - жертва преступления

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+27
Ну меня немцы удивили..А без отравления Навального это было неясно? И только теперь пелена упала с глаз....Да! Тот кому вы жали руку и улыбались,рассматривали различные германо -- российские проэкты,госпожа Меркель, оказался кровавым диктатором. Впрочем не оказался -- он был ним с самого начала...
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03.09.2020 07:23
+9
Да Рашу давно ( с времен агрессии против Грузии) нужно было отключать от международных платежных систем, закрыть им выезд в ЕС и страны Сев. Америки ( и другие приличные страны), вводить эмбарго на покупку нефти и газа ( ну разве что в обмен ( бартер) на продукты питания, арест счетов, аудит всего что они нахапали за рубежом и т.д. Тока кому оно нужно окромя " глубокой озабоченности"
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03.09.2020 07:49
+7
Прозрели. Это что - первый и единичный факт преступлений рашки?
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03.09.2020 07:30
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В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и привали к пересмотру отношений с РФ - Цензор.НЕТ 8940
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03.09.2020 07:17 Ответить
а тетка шо промерлькнула - трубе взасос быть?
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03.09.2020 07:17 Ответить
То що, фрау Меркель буде доживати на пенсії за державну пенсію? 😮
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03.09.2020 07:21 Ответить
Ну меня немцы удивили..А без отравления Навального это было неясно? И только теперь пелена упала с глаз....Да! Тот кому вы жали руку и улыбались,рассматривали различные германо -- российские проэкты,госпожа Меркель, оказался кровавым диктатором. Впрочем не оказался -- он был ним с самого начала...
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03.09.2020 07:23 Ответить
Да его просто жаба душит: Шредер, бабка Меркель и даже "штангельциркуль" получили от ГАЗПРОМА пенсион в виде акций /через подставных лиц/, этот тоже хочет обеспеченную старость, вот и "кричит размахивая руками", чтоб его не забыли /и "заткнули" акциями от СП-2/!
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03.09.2020 09:34 Ответить
Меня тоже немцы удивили, наконец начались здравые заявления. Думал пока выходцы из Штази и коммунистической партии ГДР у руля, никто не отменит немецкое пособничество фюреру из Кремля. Раздули две мировые войны теперь традиционно помогают агрессору в новой гибридной войне. Но после Навального в Германии уже можно Северный поток использовать во внутренней политической борьбе за власть. Пора Меркель на покой и это прекрасно.
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03.09.2020 10:14 Ответить
и ото надо было воевать, шо бы потом слиться в затяжной трубе с засосом и вечным "хайль", но уже с востока?
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03.09.2020 07:23 Ответить
Вы же помните, что сказал один исторический персонаж по поводу того, когда нарисовывается приьыль в 200%!
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03.09.2020 10:08 Ответить
меня вполне засохшая тушка "сказателя" в его просторном гранитном гробике
на мацкве устраивает.
если утоптать - туда еще сволочей 20 точно влезут.
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03.09.2020 11:12 Ответить
Это было сказагл задолго до появления данного персонажа!

Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами
Даннинг, Томас Джозеф
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03.09.2020 11:25 Ответить
спорить с праотцами - себя не уважать.
сразу ставить во главу угла бабло и от етого отпихиваться как от данного?
не очень умно, но лихо так и весело.
та в мавзолей его - значит остается место для 19ти.
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03.09.2020 11:39 Ответить
Прозрели. Это что - первый и единичный факт преступлений рашки?
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03.09.2020 07:30 Ответить
привали . В названии ошибка.
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03.09.2020 07:31 Ответить
Взяли моду у кацапов писать заголовки не отражающие содержание статьи.
В каком бундестаге?
Выступил на заседании с заявлением?
А, в интервью какой то газетенке высказал личное мнение!
Ну, оно канешно!
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03.09.2020 07:37 Ответить
Да Рашу давно ( с времен агрессии против Грузии) нужно было отключать от международных платежных систем, закрыть им выезд в ЕС и страны Сев. Америки ( и другие приличные страны), вводить эмбарго на покупку нефти и газа ( ну разве что в обмен ( бартер) на продукты питания, арест счетов, аудит всего что они нахапали за рубежом и т.д. Тока кому оно нужно окромя " глубокой озабоченности"
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03.09.2020 07:49 Ответить
О, схоже вони тут коменти на Цензорі таки почитують У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 6791 у своєму Бундестазі.
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03.09.2020 07:50 Ответить
я думаю, что при Разделе Рашки, поволжские немцы(которых насильно вывезли в Казахские степи и в Сибирь) должны потребовать кусок свое территории, а река Волга должна стать исконно немецкой рекой Волжского Фатерлянда..
яйки, млеко, партизанен, пуф-пуф..
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03.09.2020 07:54 Ответить
Україна про Кремль як терориста вже давно говорить але агент московії баба Ангела невірить і постійно покриває другана і господаря Вову
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03.09.2020 08:07 Ответить
***** давай ще, а то їм повилазило.
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03.09.2020 08:13 Ответить
а бабка меркель наверное еще спит и не видит, что бундестаг без нее сломался.
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03.09.2020 08:14 Ответить
Так рассия уже сказала что это немцы отравили Навального. Шо непонятно?
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03.09.2020 08:17 Ответить
Сегодняшняя расея смесь уркоганской гопоты+ НКВД КГБ и фсб а могут только в спину стрелять или как подонки отраву подмешивать
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03.09.2020 08:21 Ответить
Все це закінчиться великим вихлопом, адже відомо що бабло перемагає зло, а в германії московська колона не менша ніж у нас
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03.09.2020 08:38 Ответить
"Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем" заявила Меркель. Ну ей ответят, что это ошибка, инсинуации, что ихтамнет, небыло. Непонятливая она какая-то, ей же уже сказали что когда он был в расийской больнице, то яда вообще никакого небыло. Выходит это Германия его отравила, поняла, канцлер?
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03.09.2020 08:39 Ответить
Чем больше Путин отравит всякой ваты типа Навального, тем лучше, молодец Меркель
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03.09.2020 09:08 Ответить
Ты на очереди! С вас, пригожинских, начнут заметать следы!
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03.09.2020 10:10 Ответить
Про пригожинских было смешно 😁😁😁😁
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05.09.2020 08:50 Ответить
Cмеялись всем отделом? У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 8723
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07.09.2020 09:20 Ответить
Всем магазином, если точно 😁😁😁😁
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11.09.2020 09:18 Ответить
что бы излечить Навального меркельша приписала лечение- окончить строительство "живительного"газопровода от рашиста для вливания противоядия на ее счета...
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03.09.2020 09:35 Ответить
Немцы откажутся от бабла? У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 8642
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03.09.2020 10:15 Ответить
не откажутся, конечно. Но поорать-то надо.
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03.09.2020 11:07 Ответить
дело конечно не в отравлении срать им на типа оппозицию-по-расейски..... просто конкретно
запахло жареным теперь уже для Германии непосредственно- после очень удачно разыгран- ного кремлядями "белоруского гамбита" картина выглядит угрожающе уже для них и танки ка-
тающиеся по Берлину перестают быть только больной фантазией рашенфюрера........ фюрер
в перспективе может доплюсовать белорускую армию себе в союзники про использование те-
рритории "братского народа" вапще молчу...........
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03.09.2020 10:32 Ответить
штазі з мерхель обісралось...хуйлу бєрлінському фсє...
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03.09.2020 11:09 Ответить
до чего цирк довел страну, что отравление навального немцы считают более недопустимым, в действиях пуйла, чем аннексия крыма и части донбасса.
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03.09.2020 13:37 Ответить
Та не, немцам газ нужнее, чем Навальный и Украина. Много производств и их развитие зависят от российского газа.
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03.09.2020 16:05 Ответить
"Никогда такого не было и вдруг опять" (с). Немцы действительно такие идиоты или только претворяются?
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03.09.2020 17:37 Ответить
Понятно, что уже никакого "Северного потока - 2" не будет.
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12.09.2020 21:54 Ответить
 
 