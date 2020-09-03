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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Казанский Денис (307) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская делегация устроила скандал, а глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ОРДЛО на переговорах журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным", - рассказал Гармаш.

О том, что на заседании ТКГ 2 сентября Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова подтверждает и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский у себя в Facebook.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался", - рассказал Казанский.

Как отметил Гармаш, Кравчук решил, что раз представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации нужно не ограничиваться только политической подгруппой.

"Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах В том числе, и об ИХ людях. Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…", - написал Гармаш.

Как уточняет Казанский, российская сторона и их представители "более-менее адекватно общались" только в подгруппе по безопасности: "Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности - там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин утверждает, что пророссийский ресурс "Страна" переврал его слова о Донбассе, - Гармаш

"Второй акт балета был уже с участием примы. Когда я попросил слова на отчете политической подгруппы, Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты. Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители "ОРДЛО", и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО – не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия – не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь… Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны. В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…", - написал Гармаш.

Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский 01
Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский 02
Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский 03
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Топ комментарии
+36
Концерт для зебилов. По сути земрази и дальше продолжат пркацапскую политику слива Украины.
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03.09.2020 08:23
+36
Зеленський і компанія, хоть якості стараються переконати Україну що вони не на 100 відсотків зрадники, а лише на 99. А чому пан Кравчук не піднімає тему, що саме росіяни мають відбудовувати зруйновані будинки на Донбасі? Чому жертва конфлікту, Україна має це робити за рахунок звичайних українських платників податків?
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03.09.2020 08:25
+29
"Деды"-решили реабилитироваться. Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский - Цензор.НЕТ 6221
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03.09.2020 08:21
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то есть все остальные (включая всех президентов) все прошлое время от начала оккупации принципиальность не проявляли и тихо вели коллаборацию с оккупантами.
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03.09.2020 09:49 Ответить
в принципе это и так было понятно, потому что опирались не на народ а на какие-то свои интересы.
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03.09.2020 09:50 Ответить
Не то есть.
Раньше там не было Гармаша и Казанского, поэтому они не могут знать как разговаривали раньше.
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03.09.2020 09:57 Ответить
похоже Казанский плотно вписался в компашку)))
Ждем твитов про величие найвеличнишого лидера
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03.09.2020 10:03 Ответить
кравчук - это персонаж, напрямую причастный к тотальному разворовыванию государственной казны в 90-е, скользкий, хитрый , вороватый и одновременно тупой коммунистический аппаратчик.
появление кравчука и фокина с подачи президента в публичном пространстве однозначно характеризует качество фейсбучно-смартфонного поколения. ребят , вы - говно.
П.С.
а эти репризы перед москалями - ничего не значат. лукашенко тоже периодически шото вякает в сторону кремля.
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03.09.2020 10:07 Ответить
Не забывай, что Кравчук тот персонаж, что отправил группу спецназа в Крым и все там быстро успокоил. Все эти сепаратистские подвижки. После него уже Кучма во времена Тузлы сделал предупреждение свинокацапам (путину) - еще одна машина с грунтом и я приказываю артиллеристам открывать огонь. После этого все построение косы в наше направление закончилось.

То есть это те два преза которые реально дали кацапам понять, что шутки внезапно кончаются.
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03.09.2020 21:56 Ответить
Молодец!
А каков результат, вопрос решился?
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03.09.2020 10:12 Ответить
Черговий спектакль, а рішення будуть такі, які вигідні кацапстану.
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03.09.2020 10:13 Ответить
-Са..,са..,са..
- сало хотите передать хрюсским мышебратьям?
- Са, са..,салупу на воротник ...
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03.09.2020 20:34 Ответить
Тобто, якщо на тебе накричали, висунули нові вимоги, а ти то проглотнув - це пабєда?
О чудні зебільні реалії.
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03.09.2020 10:15 Ответить
крадчук ще тей 3,14здобол ...у цьому він майстер
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03.09.2020 10:17 Ответить
по логике гдето в 2018 петя мог начинать гнуть политику выгодную Украине - отрезать оккупи
рованную часть Донбасса жёсткой линией фронта и объединить все оккупированные терри-
тории включая акваторию Азовского моря в один пакет вернуться к Будапештскому меморан
дому и требовать вкрутить рашке таки санкций вплоть до эмбарго....... но предпочёл слиться
под клоуна......
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03.09.2020 10:22 Ответить
Расскажи как бы ты на месте пети "требовал" бы, и почему тебя не должны были послать на йюх?
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03.09.2020 10:40 Ответить
лично мне рассказывать нечего я не того калибра птица... потому и голосовал за
петю в 2014...... как за квалифицированного международника.
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03.09.2020 10:50 Ответить
Эх....Дима! И чё тебя в Президенты не выбрали???
Ты бы ИМ ВСЕМ поrазал...."Кузькину мать..." Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 9551
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03.09.2020 22:33 Ответить
ЧЁ.... куськинамать.... палитесь мадам..... я свой калибр знаю мой управленческий
потолок гдето сотня- это рота по армейски.... если бы 73% понимали калибр 95 квар
тала и то шо они выбрали президентом.....
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05.09.2020 11:48 Ответить
И чем же я "палюсь",Дима? Я с15 го года была и есть прохоботка и буду!
В 14 м я не голосовала ни за кого... Не была уверена,что хороший предприниматель станет великолепным полтиком. Но когда увидела Порошенко в деле подъема армии и организации Европы в антироссийских действиях... Зауважала и сохранила это уважение к Поршенко!! И была среди 25%(хотя мне пришлось ехать в Берлин 2,5 часа,что в моём возрасте нелегко)....
Если вы были в АТО - примите моё уважаеие и восхищение...!
Может я не совсем правильно поняла ваш коммент...
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05.09.2020 22:46 Ответить
в ато не был мне минимум лет 10 надо скинуть и вернуть немношко здоровья окопную
жизнь уже не выдержу.... а с петей у меня очень неоднозначно- иловайский тир и дебаль
выглядят отвратительно причём с точки зрения последовательности именно дебаль и слив
ДАПа никак невозможно объяснить неразберихой и расстерянностью начала войны... про
взрывы складов вообще молчу.... что это было ??? один за другим.... даже при самом
"добром" генсеке пятизёздочном лёне за один такой инцедент была бы вышка.... а тут.....
просто ни-че-го.... лярды денех в воздух бк тяжолой артилерии и....... ни-че-го..... я конечно
очень извиняюсь перед порохопоклонниками но такое впечатление что стоял просто торг
понимаете ??? подковёрный разумеется- принцип очень простой - давление-контрмеры
кремляди придавили а контрмеры ровненько для нейтрализации но не больше.... и дальше
можно торговаться.... это конечно всего лишь подозрения но ведь был момент когда нужно
было ломать ситуация и забирать инициативу.... петя это же не этот писюнст он такие дела
просто шкурой должен чувствовать но.... меры принимались чисто нейтрализировать не
более.... хотя способности у ПАПы есть все для того что бы быть очень эффективным
презом.
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06.09.2020 13:31 Ответить
Детвора, вам до Кравчука, як до Луны. Вы все знаете, все понимаете, а почему 6 лет и вы в ж........................... .
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03.09.2020 10:24 Ответить
Ну так. В ж ...... ми останні півтора року. А тут ще й кравчук. Він так талановито вміє зливати інтереси України.
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03.09.2020 10:29 Ответить
Прости, не знал, что раньше народ жил в масле. Согласен, мог бы за полтора года вытащить из кошмара, не получилось. Скоро поменяем.
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03.09.2020 10:50 Ответить
Так хріново, як останні півтора роки? Ніколи. Навіть тупорилому овочу знадобилось три роки, щоб розікрасти країну. А тут, турборежим.
На кого мінять плануєте? мЕртвечук (бойко, пальчевський, шмарій)?
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03.09.2020 10:57 Ответить
На Петра Олексеевича, 5 лет его правления мало.
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03.09.2020 11:00 Ответить
Мало. Є якісь пред'яви до Пороха? Кацапські фейки, розмножені коломойським/ахметовим/пінчуком/мертвечуком/фірташем про "ротердам", "свинарчуків", офшори, картини? Що там ще в пропагандонському наборі? Хочеш порівняти життя при Порошенко і Зеленському? Вперед.
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03.09.2020 11:08 Ответить
Конечно есть, надо было разворачивать полномаштабные дии, думаю выберем его, он эту ошибку исправит. Сколько можно терпеть этот беспредел.Ты готов пожертвовать собой во имя свободы ? я да. Смэрть ворогам.
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03.09.2020 11:20 Ответить
ну так возьми билет на поезд до москвы и там жертвуй собой
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03.09.2020 13:59 Ответить
Петр Алексеевич мне дал визу на запад, А таких, как ты погоним за Урал, я здесь живу, жлобяра, собой страшно жертвовать, страшно.
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03.09.2020 14:15 Ответить
То не "віза на захід" а "сертіфікат" від компанії "Петро Перейро й кО. Торгівля чорною деревиною".
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03.09.2020 14:24 Ответить
Повномаштабні бойові дії в 2014 році, з голою, босою, голодною, роззброєною армією добровольців?
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03.09.2020 15:19 Ответить
навкруги вас самі вороги. Треба вам змінювати місце мешкання...Наприклад - у ваше "елєкторальне гето". Там й можна будувати собі успішну країну "Рошенія"
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03.09.2020 14:20 Ответить
Не мешай.
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03.09.2020 14:33 Ответить
По темі є що сказати мешканцю зе-срани?
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03.09.2020 14:54 Ответить
Порох построил Рошен. А что вкусного/ красивого/ полезного/ нужного людям построил зеля?
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03.09.2020 21:06 Ответить
Да! МАЛО!
Но то,что он сделал для Украины за 5 лет(может не для вас лично,лежащему на диване),не повторит никто , ешё много лет! И до него -- только разваливали и распродавали Рашке !!
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03.09.2020 22:41 Ответить
Шоу "Реабілітація".
- Тофаріщь гризлов, я на вас нагримаю, щоб нарід заспокоїти?
Можна?
- Валяй, макарич.
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03.09.2020 10:26 Ответить
*** (продолжение)
- Валяй, макарыч! а я связь отключу - чтоб наши не слышали...а ты там кричи шо хош
- ага! ага... тогда я скажу, что ты связь отключил ибо заненрвинчал.... можна?
- та пофиг...ты главное Витольду привет передай...и скажи пусть молчит - не палится
.
(дурдом!))))))
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03.09.2020 14:53 Ответить
как вариант: в кремле поняли, что назначение Кравчука/Фокина - всего-лишь способ протянуть время в период между стратегическим КШУ Кавказ-2020 и выборами в США ( самый напряжённый период этого года, когда руки московитов почти ничем не связаны), и решили прекратить игру в "разрядку"
теперь нужно следить за российской пропагандой: если начнётся нагнетание антиукраинской истерии, значит, я угадал
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03.09.2020 10:32 Ответить
Мозги ложкой выест....Старая партийная школа..Главное правильно направить пенсионера.
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03.09.2020 10:58 Ответить
Деда лучше не доводить. В 90-х, едва в Крыму под шумок распада Совка зашевелились всякие крымнаши Кравчук с помощью спезназа быстро всю эту крысиную возню прекратил.

Надолго запомнили и не рыпались.
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03.09.2020 22:17 Ответить
Пішов дід в атаку тай на москаляку-москаляка так втікала,що згубила сраку.
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03.09.2020 11:09 Ответить
"Кравчук довёл Грызлова до припадка..".Своим идиотизмом ? )
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03.09.2020 11:10 Ответить
Улыбнуло....
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03.09.2020 22:44 Ответить
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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03.09.2020 11:12 Ответить
Ого, Кравчук попользував гризунів! Цапи не очикували, що прийдеться на пляшці сидіти і бомбонуло в них не по дитячому. Приємна несподіванка від Макарича
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03.09.2020 11:39 Ответить
Если Грызлов тупой, то кто ему доктор. Пусть учится выруливать между капель.
И пьёт успокоительное.
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03.09.2020 14:15 Ответить
Я всегда говорил что задача минска - тянуть резину до бесконечности, и Макарыч пока справляется.
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03.09.2020 12:02 Ответить
истерят не от возбуждения, а от расстройства.
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03.09.2020 12:29 Ответить
они боятся, что им в чай что-то подмешают.
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03.09.2020 12:31 Ответить
Всегда говорил, что нужно не слушать что в пабликах заявляет Кравчук, а смотреть и оценивать его действия. Кравчук старый хитрый лис. И свою политику он будет гнуть до конца.
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03.09.2020 12:52 Ответить
Понять бы правильно - до чьего конца!!! Парашки или нашего... Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 608
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03.09.2020 22:48 Ответить
Вот и поймете в ходе дальнейших его действий. Не слов, которые он СМИ озвучивает. А действий. Кравчук не прост - ой как не прост. И сдать Украину он мог бы еще в 1991 просто не проводя референдум о выходе из совка. То что Украина вышла из состава союза есть немалая доля и его деятельности. Понятно что не все его поступки однозначны. Но думаю, что он аж никак не сторонник кацапии. Кстати равно как и Кучма. Конечно старую партноменклатуру из них полностью не выдавишь. Но и прокацапленными я их бы не назвал. По крайней мере не хотелось бы в них ошибаться в данном плане.
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03.09.2020 23:44 Ответить
Посмотрим.... ! А что нам остаётся.....
Но кравчучку я прошла вместе со всем народом Украины... Страшное время было !
Да и при Кучме не лучше было,,,
Мы уехали в конце 2001 года. Но не по экономическим соображениям!
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03.09.2020 23:56 Ответить
Ну то время такое было. Я его называю оголтелый люмпенизированный капитализм. Хотя более-менее Кучме как-то удалось обуздать бандюков. Хотя бы относительно. И как бы там нибыло, но свою лепту в развитие Украины и Кравчук и Кучма внесли. Хотя бы к примеру то как поступил Кучма во время первого Майдана. Как отреагировал на движение "Украина без Кучмы". Это заслуживает уважения. Хотя есть наверняка в его биографии и темные моменты. И сейчас в экономическом жить в Украине нисколько не легче чем было при Кучме. По крайней мере во времена его второго президентского срока.
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04.09.2020 00:01 Ответить
Вы знаете,а я не согласна,что Кучма обуздал бандитов... У меня масса примеров из жизни знакомых.их друзей,которые свидетельствуют о сращивании (в то время) милиции с криминалом. И моя личная история...
Майдан был без меня уже... Но я не теряю связь с Украиной (долго дико тосковала ,5 лет не могла начать учить немецкий), ездила к родственникам и друзьям по 2 рза в год,потом стала ездить реже,но ко мне (за лето) приезжают 3-4 человека ,которым мы покаызваем города Германии...
А сейчас,при Порохе пошло,дети моих родственников и друзей,работают,делают карьеру ,не миллионеры, а "средний класс",которого в Украине пока очень мало....
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04.09.2020 00:34 Ответить
Спорить не буду. У каждого своя жизнь и своя судьба. У меня свое видение и свое мнение. И я не могу сказать что при Порохе бизнесу как-то стало легче жить. Собственно равно как и при Зеленском. На мой взгляд те надежды, что люди на него возлагали, он профукал. И на ближайших выборах он безусловно это прочувствует. Так что ничем не лучше того же Пороха.
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04.09.2020 00:46 Ответить
Иргда, может, и да. А как же остальные 26 лет работы с ОПЗЖопниками? Как тут быть и как оценивать пользу для страны за эти годы ? Не переоцените его "патриотические" действия сейчас!!!
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04.09.2020 09:29 Ответить
Стараюсь на сколько возможно быть объективным в оценке его действий. Я не его сторонник. Но покуда я что-то не припомню, чтобы своими действиями он сдавал Украину. Еще раз акцентирую ДЕЙСТВИЯМИ, а не разговорами. Политикам вообще ИМХО нельзя на слово верить. Такова особенность работы политика. Только конкретные действия могут показать его позицию.
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04.09.2020 10:04 Ответить
вся принципиальность Кравчука
заключается в организационніх вопросах-кому где сесть..
А в действительно важніх вопросах пользуется методичкой *****
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03.09.2020 12:56 Ответить
Если презек клоун, вся страна цирк.
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03.09.2020 13:23 Ответить
У Грызлова грызло не выдержало - кончился коллаген.
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03.09.2020 14:04 Ответить
Чесно кажучи, я не бачу необхідності в будь-яких переговорів в подібному форматі, для цього існують зовнішньополітичні відомства, з професійними дипломатами. Любителям, начебто Кравчук і Ко, там нема чого робити. Це нагадує наступні події, за спогадами Миколи Сціборського, війскового діяча уряду УНР "Особливо мене вразили події ночі, коли фельдмаршал Герман фон Ейхгорн зі своїм штабом зустрічався з повним складом Кабінету Міністрів. Ця зустріч відбулася у Житомирі, у будинку губернатора. Українських старшин, які охороняли уряд, просто розлютив і викликав сльози розпачу «забитий, затурканий, якийсь пригнічений зовнішній вигляд наших міністрів, у недбалих одягах, збитих каблуках на черевиках». А поруч блищали німецькі офіцери - суворі, офіційні й горді. Зрозуміло, чисті та охайні.
Українські старшини, серед них і я, стояли осторонь «і дивилися на цю історичну зустріч, стискуючи зі злобою п'ястуки». Мені «стало до болю шкода України і її репрезентантів. Ріжниця була така барвиста!.. З одного боку люде - призвичаєні до влади і панування, а з другого - купка якихось міщан».
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03.09.2020 14:56 Ответить
Хотілось би вірити... Але не схоже це на медвечукового дручбана.
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03.09.2020 15:08 Ответить
Кравчук нёс бред и тормозил так, что у Грызла сдали нервы?
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03.09.2020 16:08 Ответить
Дєди ваівалі,коротко кужучи. А взагалі те,що у кацапів срака підгорає,то дуже добре.Нехай бояришніка дєрябнут,може попусте...
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03.09.2020 16:27 Ответить
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 7094

Є гарний засіб проти палання дупи: сісти в калюжу.
(Але москалям сідати виключно в калюжу бензини!)
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04.09.2020 04:12 Ответить
Кравчучка дает заднюю. Но что будет в итоге, решает гауляйтер Украины Ермак-Козырь.
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03.09.2020 17:34 Ответить
Пуля дура, а штык молодец, Макарыч решил их по своему перебить.
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03.09.2020 17:35 Ответить
видио у студию
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03.09.2020 19:05 Ответить
старый лис
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03.09.2020 22:42 Ответить
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 2468
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04.09.2020 01:08 Ответить
Кравчук - то професійний демагог екстра класу, який з легкістю доведе, що чорне - то біле (тільки дуже замурзане). От і перша його жертва - гризлов. Хто на черзі? Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 881
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04.09.2020 04:10 Ответить
вы наивный? ил "отмываете" Кравчука спеиально?
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04.09.2020 11:17 Ответить
А можете висловитися якось... аргументованіше? Бо мені якось непросто оцінити глибину глибин вашої думки в тому вигляді, як ви її виразили.
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04.09.2020 11:39 Ответить
Кравчук - молодец
пебилы - враги Украины.
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04.09.2020 05:31 Ответить
Никанорова и дайнего - это российские граждане,что уже давно доказано.Что они делают на переговорах? Российские граждане могут принимать участие в таких переговорах,только по официальному поручению российских государственных органов,чего нет. Почему украинская делегация не поднимает этот вопрос.
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04.09.2020 20:01 Ответить
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