Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская делегация устроила скандал, а глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ОРДЛО на переговорах журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным", - рассказал Гармаш.

О том, что на заседании ТКГ 2 сентября Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова подтверждает и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский у себя в Facebook.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался", - рассказал Казанский.

Как отметил Гармаш, Кравчук решил, что раз представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации нужно не ограничиваться только политической подгруппой.

"Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах В том числе, и об ИХ людях. Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…", - написал Гармаш.

Как уточняет Казанский, российская сторона и их представители "более-менее адекватно общались" только в подгруппе по безопасности: "Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности - там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020".

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"Второй акт балета был уже с участием примы. Когда я попросил слова на отчете политической подгруппы, Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты. Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители "ОРДЛО", и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО – не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия – не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь… Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны. В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…", - написал Гармаш.





