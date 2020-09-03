Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская делегация устроила скандал, а глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность.
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ОРДЛО на переговорах журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным", - рассказал Гармаш.
О том, что на заседании ТКГ 2 сентября Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова подтверждает и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский у себя в Facebook.
"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался", - рассказал Казанский.
Как отметил Гармаш, Кравчук решил, что раз представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации нужно не ограничиваться только политической подгруппой.
"Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах В том числе, и об ИХ людях. Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…", - написал Гармаш.
Как уточняет Казанский, российская сторона и их представители "более-менее адекватно общались" только в подгруппе по безопасности: "Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности - там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020".
"Второй акт балета был уже с участием примы. Когда я попросил слова на отчете политической подгруппы, Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты. Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители "ОРДЛО", и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО – не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия – не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь… Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны. В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…", - написал Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Раньше там не было Гармаша и Казанского, поэтому они не могут знать как разговаривали раньше.
Ждем твитов про величие найвеличнишого лидера
появление кравчука и фокина с подачи президента в публичном пространстве однозначно характеризует качество фейсбучно-смартфонного поколения. ребят , вы - говно.
П.С.
а эти репризы перед москалями - ничего не значат. лукашенко тоже периодически шото вякает в сторону кремля.
То есть это те два преза которые реально дали кацапам понять, что шутки внезапно кончаются.
А каков результат, вопрос решился?
- сало хотите передать хрюсским мышебратьям?
- Са, са..,салупу на воротник ...
О чудні зебільні реалії.
рованную часть Донбасса жёсткой линией фронта и объединить все оккупированные терри-
тории включая акваторию Азовского моря в один пакет вернуться к Будапештскому меморан
дому и требовать вкрутить рашке таки санкций вплоть до эмбарго....... но предпочёл слиться
под клоуна......
петю в 2014...... как за квалифицированного международника.
Ты бы ИМ ВСЕМ поrазал...."Кузькину мать..."
потолок гдето сотня- это рота по армейски.... если бы 73% понимали калибр 95 квар
тала и то шо они выбрали президентом.....
В 14 м я не голосовала ни за кого... Не была уверена,что хороший предприниматель станет великолепным полтиком. Но когда увидела Порошенко в деле подъема армии и организации Европы в антироссийских действиях... Зауважала и сохранила это уважение к Поршенко!! И была среди 25%(хотя мне пришлось ехать в Берлин 2,5 часа,что в моём возрасте нелегко)....
Если вы были в АТО - примите моё уважаеие и восхищение...!
Может я не совсем правильно поняла ваш коммент...
жизнь уже не выдержу.... а с петей у меня очень неоднозначно- иловайский тир и дебаль
выглядят отвратительно причём с точки зрения последовательности именно дебаль и слив
ДАПа никак невозможно объяснить неразберихой и расстерянностью начала войны... про
взрывы складов вообще молчу.... что это было ??? один за другим.... даже при самом
"добром" генсеке пятизёздочном лёне за один такой инцедент была бы вышка.... а тут.....
просто ни-че-го.... лярды денех в воздух бк тяжолой артилерии и....... ни-че-го..... я конечно
очень извиняюсь перед порохопоклонниками но такое впечатление что стоял просто торг
понимаете ??? подковёрный разумеется- принцип очень простой - давление-контрмеры
кремляди придавили а контрмеры ровненько для нейтрализации но не больше.... и дальше
можно торговаться.... это конечно всего лишь подозрения но ведь был момент когда нужно
было ломать ситуация и забирать инициативу.... петя это же не этот писюнст он такие дела
просто шкурой должен чувствовать но.... меры принимались чисто нейтрализировать не
более.... хотя способности у ПАПы есть все для того что бы быть очень эффективным
презом.
На кого мінять плануєте? мЕртвечук (бойко, пальчевський, шмарій)?
Но то,что он сделал для Украины за 5 лет(может не для вас лично,лежащему на диване),не повторит никто , ешё много лет! И до него -- только разваливали и распродавали Рашке !!
- Тофаріщь гризлов, я на вас нагримаю, щоб нарід заспокоїти?
Можна?
- Валяй, макарич.
- Валяй, макарыч! а я связь отключу - чтоб наши не слышали...а ты там кричи шо хош
- ага! ага... тогда я скажу, что ты связь отключил ибо заненрвинчал.... можна?
- та пофиг...ты главное Витольду привет передай...и скажи пусть молчит - не палится
.
(дурдом!))))))
теперь нужно следить за российской пропагандой: если начнётся нагнетание антиукраинской истерии, значит, я угадал
Надолго запомнили и не рыпались.
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
И пьёт успокоительное.
Но кравчучку я прошла вместе со всем народом Украины... Страшное время было !
Да и при Кучме не лучше было,,,
Мы уехали в конце 2001 года. Но не по экономическим соображениям!
Майдан был без меня уже... Но я не теряю связь с Украиной (долго дико тосковала ,5 лет не могла начать учить немецкий), ездила к родственникам и друзьям по 2 рза в год,потом стала ездить реже,но ко мне (за лето) приезжают 3-4 человека ,которым мы покаызваем города Германии...
А сейчас,при Порохе пошло,дети моих родственников и друзей,работают,делают карьеру ,не миллионеры, а "средний класс",которого в Украине пока очень мало....
заключается в организационніх вопросах-кому где сесть..
А в действительно важніх вопросах пользуется методичкой *****
Українські старшини, серед них і я, стояли осторонь «і дивилися на цю історичну зустріч, стискуючи зі злобою п'ястуки». Мені «стало до болю шкода України і її репрезентантів. Ріжниця була така барвиста!.. З одного боку люде - призвичаєні до влади і панування, а з другого - купка якихось міщан».
Є гарний засіб проти палання дупи: сісти в калюжу.
(Але москалям сідати виключно в калюжу бензини!)
пебилы - враги Украины.