В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 2 сентября сообщалось о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 128 228 человек, умерли с начала пандемии 2 710 человек (за сутки 54), выздоровевших – 59 676 (за сутки 859). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 65 842 человек, что на 1 517 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301) области, Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (209), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (137), Одесской (116) и Хмельницкой (110) областях.















