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В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 2 сентября сообщалось о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 128 228 человек, умерли с начала пандемии 2 710 человек (за сутки 54), выздоровевших – 59 676 (за сутки 859). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 65 842 человек, что на 1 517 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301) области, Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (209), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (137), Одесской (116) и Хмельницкой (110) областях.

В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 01
В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 02
В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 03
В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 04
В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 05
В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая 06
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Топ комментарии
+6
Первый миллиард Зеленский отдаст детям... Своим детям!
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03.09.2020 09:13
+5
54 смерті від ковіду на добу в перерахунку за півроку це 54*182=9828
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
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03.09.2020 09:31
+4
Догонім і пєрєгонім россию !?

МЕЧТА

Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
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03.09.2020 09:04
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В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер

Редактор, проснись!
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03.09.2020 08:44 Ответить
Какой ты нах*** "Ласковый зверь", если нормальным людям доспать не даешь? В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 4681
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03.09.2020 10:13 Ответить
эт только в больницах?
а сколько тех кто в больницу не обратился?
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03.09.2020 08:47 Ответить
"Елітне" бидло, в лікарню (Феофанія, Олександрівська) нужное подчеркнуть...)) звернулись всі!.. В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 7985
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03.09.2020 10:18 Ответить
Биологическое оружие в действии ..Без обьявления войны без выстрелов ..Все думают откуда пришел новый вирус ?От туда от куда и прийдет первая вакцина от него ...Тот кто придумывает яд - паралельно делает и противоядие
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03.09.2020 08:55 Ответить
Имя сетра имя? Навального отравили в Новосибирске где у Лаптеногих бактерологтческая лаборатория! Совпадение?
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03.09.2020 08:59 Ответить
Как и ожидалось он сам об этом обьявил
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03.09.2020 09:13 Ответить
Вот увидите только будет случай массового заражения в одной из школ ..Учебный год закроют...
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03.09.2020 08:56 Ответить
О, пошла жара! Спасибо зе-команде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом!
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03.09.2020 08:57 Ответить
Хто носит масочку тот будет кушать пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 2692
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03.09.2020 09:00 Ответить
Это правда. Посмотрите на Беларусь! Все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 09:15 Ответить
Это как в СССР маньяуов не было потому что о них не писали в газетах! Кстати по ковид Беларусь летом помоему если отставала от Лаптестана то не на много В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1929
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03.09.2020 09:26 Ответить
И? Сам понял что отпечатал? Че не ясно - МАска дарует вечную Жизнь.
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03.09.2020 09:30 Ответить
ПНХ,ЛАХТІ "Дідовик"..
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03.09.2020 10:00 Ответить
Если бы тебе сегодня написали, что у вас не 2500 заболевших, а 190, как у нас типа пишут - ты бы, оглянувшись вокруг, реально прочувствовал бы, что тебя обманывают или нет?
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03.09.2020 09:51 Ответить
А что реально в Беларуси? Хоронят в траншеях в чёрных мешках, как раньше показывали сми? На видео все живы здоровы, чего и желаю
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03.09.2020 10:16 Ответить
В том и дело, что сколько не напиши - фик поймешь, что реально. но, очевидно, что слишком большие масштабы не утаишь, как тут некоторые думают.
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03.09.2020 11:56 Ответить
Догонім і пєрєгонім россию !?

МЕЧТА

Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
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03.09.2020 09:04 Ответить
Это мечта ЗЕбобиков и ватникофф!
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03.09.2020 09:10 Ответить
Ага, ...алупу тебе за воротник. Украинцы свободные люди и вчерашний концерт в Одессе это доказывает. Только в вашей Рашке стадо молча ходит в намордниках и радуется.
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03.09.2020 09:21 Ответить
Чмо із Лахті буде мені розповідати,що Львів в рашці ? В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1444
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03.09.2020 09:47 Ответить
Для тупых повторяю - быдло в вашей рашке поголовно ходит в намордниках. Украинцы свободные люди что даже на улицах городов и сел видно - все клали большой болт на ваши руские намордники.
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03.09.2020 09:51 Ответить
фсьо мєчтает лахти..
о большей смертности и трупах..
НА улицах ..
Конечно не в россии...
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03.09.2020 10:09 Ответить
Нда…… ЗЕленые обезьяны и пандемия - понятия несовместимые.
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03.09.2020 09:10 Ответить
Совуместимые у них хорошо получается. Был бы у ковида голос он бы за ЗЕлёных проголосовал! При ЗЕлёных ему хорошо живется!
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03.09.2020 09:12 Ответить
Может первые миллиарды от игорного бизнеса кинут на борьбу с короновирусом
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03.09.2020 09:11 Ответить
Первый миллиард Зеленский отдаст детям... Своим детям!
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03.09.2020 09:13 Ответить
А другий що, зжере сам?!..
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03.09.2020 10:21 Ответить
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 9373
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03.09.2020 09:18 Ответить
54 смерті від ковіду на добу в перерахунку за півроку це 54*182=9828
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
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03.09.2020 09:31 Ответить
Какой то ты нездоровый .... и чахлый умом. Это не я манипулятор а Госкомстат. Смертность от Ковида 100 процентов . Надо носить Маску за Жизнь круглосуточно и молится Ковиду. Вон в Беларуси этого не делали и все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 09:37 Ответить
добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Перші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви

і відповідь із Лахті :

. Это не я манипулятор а Госкомстат. В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1255
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03.09.2020 09:53 Ответить
а де смерті від куріння ?
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03.09.2020 09:58 Ответить
Цікаво.будуть нарешті банити дебілів.!?У ЦЕНЗОРІ
таких як ДІдовик..За тупу ЗАМІРЕНУ Брехню..
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03.09.2020 10:11 Ответить
Ну и Держкомстат заодно забанить можно и нужно. Ваши влажные руские мечты....
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03.09.2020 10:12 Ответить
Туберкульоз -вірус.ЛІки є.
РАК -не заразний..МАски не потрібні..
Хвороби систем кровообігу теж не епідемія,придурок....
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03.09.2020 09:49 Ответить
на снід навіть через поцілунки пердається лише коли кровоточиві десна..
Не треба демагогії в картинках ,**** !
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03.09.2020 09:51 Ответить
Тубик - вирус? Все как обычно, руские отличаются полным отсутствием ума и ты не исключение. Микобактерию в вирусы записал. Так может думать только быдлан с рашки с отмороженной в полевых сортирах дупой.
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03.09.2020 09:54 Ответить
соррі перед всіма крім Дідовика..
Туберкульоз якраз не вірус. ))

так що СОСИ валянок далі,ЛАХТІ )))
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03.09.2020 09:59 Ответить
Боже! Какие вы руские убогие ...... даже смеяться над вами грешно.... Ну ладно, носи три маски и не забудь парочку себе в ....у запихнуть для полной защиты от Ковида.
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03.09.2020 10:06 Ответить
Лахті..я на ..ую вертів твої убогі спроби знайти у мене "чутливе місце" для удару )))).


НЄ русский я.
А лемко-"русин" ))) тобто українець )
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03.09.2020 10:08 Ответить
Брехня, как и все что ты пишешь. В самых дальних селах Украины я не встречал настолько тупых как ты. Именно поэтому я и делаю вывод - ты руский по духу и крови.
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03.09.2020 10:11 Ответить
не носять в селах маски..
так..
не всюди і потрібно..
І не оцінююй людей
по місцю проживання..
бо сам ти виявшся бидлом.
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03.09.2020 10:13 Ответить
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 565
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03.09.2020 10:17 Ответить
На сегодняшний день в мире все больше проходит информации что ковид-19 был синтезирован в Новосибирском "Векторе",который рвонул в прошлом году,таким образом пытаясь скрыть все факты этой лаборатории.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения
Думаю в скором времени ув.Си Дзинь Пин наконец-то проснется и отрапортует об этом.
Это замечательнейший повод вернуть Китаю их исконные земли от Урала до Камчатки.
Это так...тема для размышлений.
А вот у нас под эту волну клоунская банда просто напросто набивают кэш.
Фонд борьбы с вирусом пуст,от слова НОЛЬ.
КЛОУНЫ это не смешно.
Главного клоуна,прыгунца-членограя не к ответу нужно призывать а подводить к виселице!!
Этот обдолбленный укурыш достоин передозировки внутривенно ослиной мочой.
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03.09.2020 09:20 Ответить
А ти впевнений що апетити Китаю саме від Уралу до Камчатки, а не від Португалії до Аляски?!..
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03.09.2020 10:26 Ответить
На сегодняшний день в мире все больше проходит информации что ковид-19 был синтезирован в Новосибирском "Векторе",который рвонул в прошлом году,таким образом пытаясь скрыть все факты этой лаборатории.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения***
варіант -Китайська біолабораторія була вибрана для початку епідемії з кількох причин..
-лабораторія досить нова,тому заходи безпеки ще не були "унормовані" достатньо.
-китайська біолабораторія-"результат зусиль Іранції і Австралії"..Хороша ціль для рашки звинуватити ЗАхід.
=СИЛЬНИЙ рівень Китайської охорони здоров"явнаслідок централізації,що дає чудову можливість оцінки протидії БАктеріологічній зброї...
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03.09.2020 10:05 Ответить
ну і останнє..
тестувати краще на "дружніх" НЕЗАХІДНИХ країнах..
Менше смороду у випадку підозри...
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03.09.2020 10:06 Ответить
Наша Епідемія впевнено наздоганяє канадську!
Вона вже обставила Ізраїльську, але та вирішила відповісти, в тому числі й на закриття кордону - за добу у вчетверо меншому за кількістю населення Ізраїлі виявлено більше трьох тисяч нових випадки коронавірусу.
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03.09.2020 12:33 Ответить
 
 