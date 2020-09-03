В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая
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В Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 2 сентября сообщалось о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 128 228 человек, умерли с начала пандемии 2 710 человек (за сутки 54), выздоровевших – 59 676 (за сутки 859). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 65 842 человек, что на 1 517 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301) области, Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (209), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (137), Одесской (116) и Хмельницкой (110) областях.
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В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер
Редактор, проснись!
а сколько тех кто в больницу не обратился?
Кто масочки не носит того шестеро выносят
МЕЧТА
Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
о большей смертности и трупах..
НА улицах ..
Конечно не в россии...
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
і відповідь із Лахті :
. Это не я манипулятор а Госкомстат.
таких як ДІдовик..За тупу ЗАМІРЕНУ Брехню..
РАК -не заразний..МАски не потрібні..
Хвороби систем кровообігу теж не епідемія,придурок....
Не треба демагогії в картинках ,**** !
Туберкульоз якраз не вірус. ))
так що СОСИ валянок далі,ЛАХТІ )))
НЄ русский я.
А лемко-"русин" ))) тобто українець )
так..
не всюди і потрібно..
І не оцінююй людей
по місцю проживання..
бо сам ти виявшся бидлом.
Думаю в скором времени ув.Си Дзинь Пин наконец-то проснется и отрапортует об этом.
Это замечательнейший повод вернуть Китаю их исконные земли от Урала до Камчатки.
Это так...тема для размышлений.
А вот у нас под эту волну клоунская банда просто напросто набивают кэш.
Фонд борьбы с вирусом пуст,от слова НОЛЬ.
КЛОУНЫ это не смешно.
Главного клоуна,прыгунца-членограя не к ответу нужно призывать а подводить к виселице!!
Этот обдолбленный укурыш достоин передозировки внутривенно ослиной мочой.
.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения***
варіант -Китайська біолабораторія була вибрана для початку епідемії з кількох причин..
-лабораторія досить нова,тому заходи безпеки ще не були "унормовані" достатньо.
-китайська біолабораторія-"результат зусиль Іранції і Австралії"..Хороша ціль для рашки звинуватити ЗАхід.
=СИЛЬНИЙ рівень Китайської охорони здоров"явнаслідок централізації,що дає чудову можливість оцінки протидії БАктеріологічній зброї...
тестувати краще на "дружніх" НЕЗАХІДНИХ країнах..
Менше смороду у випадку підозри...
Вона вже обставила Ізраїльську, але та вирішила відповісти, в тому числі й на закриття кордону - за добу у вчетверо меншому за кількістю населення Ізраїлі виявлено більше трьох тисяч нових випадки коронавірусу.