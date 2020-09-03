Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии. ДОКУМЕНТ
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Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Качура сообщил в Telegram.
"Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - написал Качура.
В то же время он добавил, что комитет принял решение провести внеочередное заседание.
"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - сообщил народный депутат.
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
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Поликлинника. Пациент и врач.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, немного стал забывчивым, в суставах что то начало пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- премьер министром и пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше красной рыбки и лососины, икорку красную и чёрную, другие морепродукты, о свинине забудьте, изредка курочку, лосятину можно, овощей побольше, фрукты разные, можно экзотические, водочку финскую с хорошим коньячком не чаше 2-х раз в неделю по 150 гр., красного вина сухого соточку ежедневно рекомендую настоятельно, лучше французского, и подольше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, стал забывчивым, в суставах что то регулярно пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- в МВД, полковние ну, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше рыбки, скумбрия, селёдочка, изредка можно красной рыбки о лососине забудьте, вам вредно, икорку красную раз в квартал, других морепродуктов не употребляйте, о свинине забудьте, изредка курочку, говядинку можно, овощей по возможности и кашку, из фруктов яблоки, можно апельсины, водку понемногу, для аппетита, ну по 100, хорошую только можно, коньяк раз в месяц, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, многое стал забывать, в суставах постоянно пощелкивать и скрипит, сплю очень плохо.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- инженером на заводе всю жизнь отработал, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте раз в неделю селёдочку, о красной рыбе забудьте, икорку минтая на новый год позволительно, свинину раз в неделю, раз в месяц кушайте курочку,из овощей картошка, капуста, буряк и кашки, из фруктов яблоки два раза в неделю по 1 шт., можно апельсины только на Новый год, самогонучку купите в селе, пиво не часто, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, маразм наверное со склерозом у меня, всё забываю, ни черта не помню, еле хожу, с костылём, артрит наверное ил артроз, по ночам 7 раз просыпаюсь, и 4 раза в сортир встаю.
В.- а сколько вам лет?
П.- 65.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- на заводе всю жизнь отработал, грузчиком, а пенсия у меня соответствующая.
В.- батенька, вам только прогулки на свежем воздухе помогут.
ШО ЗА ЦИРК ?
А Фокина пора на концерт Кобзона.
предъявить ему обвинение в государственной измене .
Но вот Кравчук, если с ним пообщаться вживую даже 15 мин, оставляет впечатление умнейшего и очень опытного лиса, это монстр, способный на сложные интриги, несмотря на свои годы. Зачем тогда Фокин Кравчуку?.... уже в принципе понятно.
попоборє фокіна ним же створеного
из классиков.