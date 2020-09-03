Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий, - Порошенко
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Циничное покушение на убийство лидера российской оппозиции с использованием химического оружия - это очередное подтверждение преступной сущности Кремля.
Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей", - заявил Порошенко.
"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального - это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановления "обычного положения дел" и любителям поискать стремления к миру в глазах Путина. Надеюсь, что за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля", - резюмировал Порошенко.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Кстати как там село сгорело на Харьковщине????....ну что, теперь то понятно, что трипольцы сами дома не сжигали.....Кхе,кхе.....им помогали.
сатирик публикует в Facebook "правильную" версию российской истории за последние 20 лет:
"В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.
Путин победил на свободных и честных выборах.
В Чечне восстановлена территориальная целостность России.
В НТВ пришел эффективный менеджмент.
Подводная лодка утонула.
Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.
Щекочихин чем-то заболел и умер.
У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.
В Беслане загорелась школа.
Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.
Литвиненко попил чай и умер.
Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаи умерли от внезапного кровотечения.
Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.
В Сибири наблюдалось подтопление.
В Сибири ощущалось задымление.
Магнитский повел себя неадекватно и умер.
Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.
Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.
Американцы пытались заполучить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.
Крым вернулся в родную гавань.
Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.
Украинские фашисты сбили малайзийский лайнер и пытались замести следы.
Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.
Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.
Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.
Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.
Путин победил на свободных и честных выборах.
Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.
Россия победила коронавирус.
Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.
Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.
Продолжение следует".
Озабоченность и ещё раз озабоченность - вред от неё колоссальный, но об этом не знает никто и не чувствуется этот вред никак.
А, я понял. Из-за старых санкций нам вернули Крым, теперь вернут Кубань.
Во заживём!!! Спасибо Пете!!!
О, слушай, ты эксперт по санкциям, напомни, в чём они заключаются.
В мире действует полное эмбарго на российские товары?
Россиянам закрыт въезд в циливизованные страны? Ну хотя бы их ылитам и их детям?
Международные фирмы не могут там открывать филиалы и вести бизнес с рашкой?
Рашке ничего не продают?
Им хотя бы SWIFT отключили?
Да?
Тогда странно, что не работают эти санкции...
ну вот сразу видно, что пишет зеледурень с отсутствием серого вещества в голове.
Только воры считают, что украденное принадлежит им. Миллиарды Порошенко на самом деле принадлежат украинскому народу.
Звісно не склади..
Освежай репертуарчик!
До речі ... Що там Зеленський про відбудову Донбасу? Каже, що українці відбудують все що кацапи з сепарнею зруйнували. Влаштують, за свій рахунок, рай на бомбасі.
Але чого не зробив - не перекрив кордон для кацапів і навіть візовий режим з ними не запровадив.
І що ж зробив Порошенко? Об'єднав міжнародну спільноту, а не дав кацапам захопити всю беззбройну Україну. Жах.
Сподіваюсь вам це фото більше подобається. Війна закінчилась. зеленський побачив мІр, в очах фуйла.
Что до объединения сообщества в дружном выражении глубокой озабоченности - знаете куда её себе засуньте? Туда же, где и недосанкции.
І крим, і кордон, і рибка в мутній воді (це про неіснуючі офшори?). КУБАНЬ ? Вже й за Мальдіви базар почали.
Мальдіви, єидина відпустка, за 5 років. 2018. Одна неділя. За власний кошт.
Давайте краще про вашого обранця зеленського. 5 відпусток за пів року. Все за рахунок українців. Як і Оман. Зустріч з патрушевим. І чартерний рейс за 60 тис. баксів.
«Что будет стоить тысяча слов, когда нужна будет крепость руки…»
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А порошок только в первый