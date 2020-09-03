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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких

Циничное покушение на убийство лидера российской оппозиции с использованием химического оружия - это очередное подтверждение преступной сущности Кремля.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей", - заявил Порошенко.

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"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального - это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановления "обычного положения дел" и любителям поискать стремления к миру в глазах Путина. Надеюсь, что за решительными и громкими декларациями демократический мир усилит санкционный режим против Кремля", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+28
По крайней мере, в отличии от клоуна он не боится это говорить.
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03.09.2020 09:17
+17
Кацапские собаки, прозвучала фамилия порошенко. Слушай мою команду: "Гавкать"!
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03.09.2020 09:19
+16
Ющенко тоже отправил Путин в 2004-ом году. Это уже очевидно.
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03.09.2020 09:17
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и в их крови ***** тоже.
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03.09.2020 09:52 Ответить
не могла не рохнути
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03.09.2020 09:46 Ответить
Овальный "ручная" опозиция. Всем дают сроки,а его отпускают. Видно что-то пошло не так в "отношениях"
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03.09.2020 09:50 Ответить
Неправильно. Само понятие каких то красных линий отсутствует ....для другой формы жизни. Он - не человек!!!! Внешняя оболочка не должна вводить в заблуждение.. И эта форма жизни крайне враждебно настроена против нас. Она всегда была враждебно против нас настроеной, во все века и столетия.
Кстати как там село сгорело на Харьковщине????....ну что, теперь то понятно, что трипольцы сами дома не сжигали.....Кхе,кхе.....им помогали.
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03.09.2020 09:50 Ответить
Навальный, это такой, чисто декоративный оппозиционер. Такой себе паровыпускной клапан. Его поклонники, это шестнадцатилетние пацанки. Путину его отравление , как и сбитый Боинг, только во вред. Что то тут не то.
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03.09.2020 09:51 Ответить
Ти вважаєш що ***** не сбивало МH 17? Не вбивало президента Польщі, Нємцова, Політковську, Литвиненко та багато інших?
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03.09.2020 09:56 Ответить
Я с биноклем нигде не стоял. Тем более оценивать общей кучей всё вами перечисленное не имеет смысла. Знаю точно только то что в любом преступлении надо искать кому это выгодно.
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03.09.2020 10:25 Ответить
Старый добрый Шендерович....

сатирик публикует в Facebook "правильную" версию российской истории за последние 20 лет:

"В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.
Путин победил на свободных и честных выборах.
В Чечне восстановлена территориальная целостность России.
В НТВ пришел эффективный менеджмент.
Подводная лодка утонула.
Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.
Щекочихин чем-то заболел и умер.
У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.
В Беслане загорелась школа.
Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.
Литвиненко попил чай и умер.
Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаи умерли от внезапного кровотечения.
Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.
В Сибири наблюдалось подтопление.
В Сибири ощущалось задымление.
Магнитский повел себя неадекватно и умер.
Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.
Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.
Американцы пытались заполучить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.
Крым вернулся в родную гавань.
Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.
Украинские фашисты сбили малайзийский лайнер и пытались замести следы.
Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.
Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.
Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.
Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.
Путин победил на свободных и честных выборах.
Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.
Россия победила коронавирус.
Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.
Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.
Продолжение следует".
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03.09.2020 12:10 Ответить
Да уж, большой вред от сбитого Боинга. ***** уже в тюрьме 2 раза сидит и выплатило 100 500 миллиардов компенсаций.
Озабоченность и ещё раз озабоченность - вред от неё колоссальный, но об этом не знает никто и не чувствуется этот вред никак.
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03.09.2020 10:06 Ответить
Да если бы не тот Боинг, никто бы в мире и не вякнул, на новые путинские ДНРы по линии Днепра, а может и дальше. Санкций же за Осетию Абхазию Молдавию никто не налагал.
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03.09.2020 10:12 Ответить
Ти намагаешься відмазати *****?
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03.09.2020 10:41 Ответить
Кто я, если даже апологет демократии говорит "хайли лайкли".
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03.09.2020 10:48 Ответить
Не бреши, Меркель сказала что уверенна в отравлении именно ядом новичек.
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03.09.2020 12:01 Ответить
Осталось узнать, кто отравил и зачем и кому это надо?
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03.09.2020 12:06 Ответить
Кроме ***** Навальный нахрен никому не нужен. Немцов правильно сказал..."Путин *******".
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03.09.2020 12:16 Ответить
Так, а вдруг, его место займёт настоящий оппозиционер? Николай Платошкин например. Это же надо снова вырастить и воспитать, такого клоуна. Зачем это Путину?
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03.09.2020 12:25 Ответить
Платошкин ещё больший путенской клоун чем Навальный.
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03.09.2020 12:31 Ответить
Лучшие в мире санкции, из-за которых граница с Лугандой проходит не по Днипру - оружие в руках украинских добровольцев. Кацапы понимают только силу. Всякие санкции и озабоченности им параллельны. Разве что морально опускают реальных пацанов, ну есть такое.
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03.09.2020 10:58 Ответить
Надо же, надо же... А ты вчера это понял? Или после Дебальцево? Или после Иловайска?
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03.09.2020 10:04 Ответить
то есть ты не догнал, что это призыв друзей и партнёров Украины усилить санкции против нарасеи? пока маленькое зелёное чмо дует кокс у себя в ОПе, этот хоть что-то делает.
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03.09.2020 10:08 Ответить
Точно! Таки да. Спасибо, что пояснил. Там нам вернут Крым снова?! А КАК? Т.е. вначале снова отберут, чтобы вернуть во второй раз?
А, я понял. Из-за старых санкций нам вернули Крым, теперь вернут Кубань.
Во заживём!!! Спасибо Пете!!!
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03.09.2020 11:10 Ответить
Ой... Мне тут из зала подсказывают, что пока что Крым нам ни разу не возвращали... Что-то не сходится... Санкции точно есть? Или, может, с них проку нету? Или это не санкции на самом деле, а только так называются?
О, слушай, ты эксперт по санкциям, напомни, в чём они заключаются.
В мире действует полное эмбарго на российские товары?
Россиянам закрыт въезд в циливизованные страны? Ну хотя бы их ылитам и их детям?
Международные фирмы не могут там открывать филиалы и вести бизнес с рашкой?
Рашке ничего не продают?
Им хотя бы SWIFT отключили?
Да?
Тогда странно, что не работают эти санкции...
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03.09.2020 11:13 Ответить
Он понял это очень давно. Зебилы до сих пор не могут увидеть это в глазах *****.
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03.09.2020 10:18 Ответить
Мы все это знали про педофила путина двадцать лет назад,а вот некоторые идиоты до последнего времени почему то считали путина и его его засрашку нормальными,даже строили там заводы за украинские средства,наверное кое кому звон золотых монет не давал нормально думать.
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03.09.2020 10:16 Ответить
Зебил, где там украинские средства? Не путай личных барашек с колхозными
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03.09.2020 10:32 Ответить
Что такое порохобот,ты решил поспорить и прикрыть этого свинарчуковского дружка,напрасно,украинские средства потому что имеют украинское происхождение,потому что выведены с украинского рынка,потому что с них не уплачены налоги,потому что должны были оставаться в Украине и инвестироваться в экономику Украины,а не в драную засрашку.
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03.09.2020 10:40 Ответить
ооо, экономист выискался. выходит, что все развитые страны вывели свои предприятия в Китай только по причине развития китайской экономики?
ну вот сразу видно, что пишет зеледурень с отсутствием серого вещества в голове.
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03.09.2020 10:49 Ответить
Слабые оправдашки,иди нюхай труп в своем мавзолее.
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03.09.2020 10:55 Ответить
Украденное у украинцев за двадцать лет работы госслужащим с соответствующей зарплатой - это такие украинские средства.
Только воры считают, что украденное принадлежит им. Миллиарды Порошенко на самом деле принадлежат украинскому народу.
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03.09.2020 11:34 Ответить
Так Петре Олексійовичу, але в нас криворіжський всемогнучий і найрозумніший побачив в очах ху@ла мир. Виходить нас десантник с крапленим беретом і каратист із сорним поясом сліпий.
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03.09.2020 10:17 Ответить
Всю страну отравили и никаких красных линий.
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03.09.2020 10:19 Ответить
А були спроби отруїти пороха..?
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03.09.2020 10:30 Ответить
нафіга ) он же никаму не мешает
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03.09.2020 14:28 Ответить
😏
Звісно не склади..
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03.09.2020 14:53 Ответить
Моська а не пора ли тебе заткнуться. Ведь в этом вопросе ты преуспел больше всех - пять лет мурыжил и так и не продал Рошен, который не давал тебе возможности сказать путлеру всё в глаза. А теперь когда вылетел всё пытаешься свалить на новых. НЕТ именно ТЫ просрал всё возможное и не возможное лобызая Ху-лу очко. И именно ТЫ должен сидеть не в ВР, а на параше. Те кто выжил на фронтах тебя достанут и усадят. Аминь.
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03.09.2020 10:33 Ответить
Мой махнарылый друг, не забудь, умоляю, про мальдивский офшор и соросят!
Освежай репертуарчик!
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03.09.2020 12:11 Ответить
Я таких как ты регулярно кормлю гамном.
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03.09.2020 15:45 Ответить
Удивил! А чем, мой махнарылый друг, ты можешь кормить, если у тебя руки из гавна, ноги из гавна и голова из гавна?
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03.09.2020 16:04 Ответить
Потрібно читати між рядками. А там таке "в погоні за кріслом у мене не має жодних "красна лінія""
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03.09.2020 10:50 Ответить
Президент продовжує щимити ворога, а капітулянт заглядати в очі, в пошуках мІра. Гусского.
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03.09.2020 10:51 Ответить
Крепко защемил. Те уже и Крым вернули, и Кубань, и компенсации за войну выплатили, а ему всё мало... Крутой чувак!
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03.09.2020 11:15 Ответить
Кубань? Серйозно? От якби ви допомогли, то Пороху не довелось би звертатися до світової спільноти за економічними санкціями для кацапів. Створювати "Антипутінську коаліцію". Вимагати повернення Криму, виводу кацапні з Донбасу, репарацій (компенсацій) за війну.
До речі ... Що там Зеленський про відбудову Донбасу? Каже, що українці відбудують все що кацапи з сепарнею зруйнували. Влаштують, за свій рахунок, рай на бомбасі.
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03.09.2020 11:27 Ответить
Что значит "якби"? Я не "якби", я в армию пошёл добровольцем в 2015 году. Как ещё я должен был помочь? Продать квартиру и купить снаряды? Чтобы порошок их бездарно сжёг в Балаклее или Сватово?
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03.09.2020 11:32 Ответить
Я точно знаю, хто такий Порошенко, і що він зробив, щоб зупинити фуйло, І я не маю ніякого понняття, хто такий Ігорь Калінін, з циферками, і наскільки молжна вірити його дописам. Тому, давайте краще про Кубань, яку Порошенко здав фуйлу.
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03.09.2020 12:36 Ответить
Я теж знаю, що він зробив:Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9099
Але чого не зробив - не перекрив кордон для кацапів і навіть візовий режим з ними не запровадив.
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03.09.2020 13:10 Ответить
Хто вводить вводить візовий режим? Президент?
І що ж зробив Порошенко? Об'єднав міжнародну спільноту, а не дав кацапам захопити всю беззбройну Україну. Жах.
Сподіваюсь вам це фото більше подобається. Війна закінчилась. зеленський побачив мІр, в очах фуйла.Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5624
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03.09.2020 14:26 Ответить
Что за бред!!! Захватить Украину ***** не дали мы, украинские добровольцы! А мальдивчанин лишь ловил рыбку в мутной воде и демагогией занимался. А также отдыхал на Мальдивах за полмиллиона баксов, пока мои побратимы гибли на фронте, получали увечья, а вся страна скидывалась им по 50 грн на лечение!
Что до объединения сообщества в дружном выражении глубокой озабоченности - знаете куда её себе засуньте? Туда же, где и недосанкции.
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03.09.2020 23:53 Ответить
Не знаю який ви доброволець, та маніпулюєте ви, як заправська троляка.
І крим, і кордон, і рибка в мутній воді (це про неіснуючі офшори?). КУБАНЬ ? Вже й за Мальдіви базар почали.
Мальдіви, єидина відпустка, за 5 років. 2018. Одна неділя. За власний кошт.
Давайте краще про вашого обранця зеленського. 5 відпусток за пів року. Все за рахунок українців. Як і Оман. Зустріч з патрушевим. І чартерний рейс за 60 тис. баксів.
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04.09.2020 00:29 Ответить
А что это мы так резко уходим от порошка на лягушку? Вроде как новость про мальдивчанина, и диалог наш про него. Неудобные темы? Я тролляка? Ну да, ну да.
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04.09.2020 10:11 Ответить
Нас много, каждого из нас знать невозможно, да нам это и не нужно. Мы, как правило, не даём интервью, не выступаем на телевидении, не перерезаем ленточки. О нас разве что иногда на Цензоре напишут. И наше оружие - не сообщения, которым вольны верить или нет. Наше оружие - это... оружие. Простое, как автомат Калашникова, им же и является. Стоит у меня за спиной в сейфе и в любой момент может убедительно объяснить москалям, что Одесса, может, и русский город, но точно не российский, и таковым никогда не будет.
«Что будет стоить тысяча слов, когда нужна будет крепость руки…»
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03.09.2020 23:57 Ответить
Чого ж ти податки йому справно платив?
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03.09.2020 10:52 Ответить
Треба переходити на електромобілі, щоб не купувати пальне у ворога.
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03.09.2020 11:00 Ответить
Будемо купувати вугілля для ТЕЦ ахметки.
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03.09.2020 13:26 Ответить
я знову ж переконуюсь:

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.09.2020 11:04 Ответить
В 1836-й раз...
А порошок только в первый
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03.09.2020 11:33 Ответить
Если пластинка часто заедает, то скорее всего начинка у проигрывателя барахлит.
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03.09.2020 11:42 Ответить
А Зеленский в глазах *****-убийцы мир разглядел ,🤫🤔🙄 ,как.....
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03.09.2020 13:12 Ответить
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