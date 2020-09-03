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Харьковщина, Киев и Тернопольщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Харьковщина, Киев и Тернопольщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 3 сентября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболел 301 человек.

Общее количество инфицированных составляет 9 941 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 218 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 3 273 пациента.

По состоянию на 3 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 6 450 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 302 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали г. Киев и Тернопольская область.

Так, в Киеве коронавирусом заболели 280 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 158 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 222 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 548 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 9 388 человек.

В Тернопольской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 242 человека. Общее количество инфицированных - 6 637. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 79 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 184 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 3 374.

Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.
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Какая разница, главное, что из фонда борьбы с короновирусом асфальтируют дороги.
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03.09.2020 09:54 Ответить
..и оплачивают хотелки рюкзакяна
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03.09.2020 10:39 Ответить
Терміново карантин для закладів освіти! Інакше відповідальність повністю на зеленському і його проросійському уряді!
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03.09.2020 09:58 Ответить
Куй вам руским а не карантин. Украинские дети будут учится.
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03.09.2020 10:01 Ответить
....дети в школу, дети в школу, дети в шко-лу...
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03.09.2020 10:39 Ответить
Є дані,що у дітей до 10 років досить сильний імунітет.. тому їм немає загрози ушколах більшої,ніж деінде..
школярів з 4-го класу все таки варто більше первести на дистанційку...

наприклад,розділивши класи на три частини по два дні в тиждень..
Це збільшить значео в школах"соціальну дистанцію...
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03.09.2020 14:19 Ответить
 
 