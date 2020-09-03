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Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19

Минздрав поднимет перед контролирующими органами вопрос проведения массовых мероприятий, по типу вчерашнего празднования Дня города в Одессе, поскольку они несут прямую угрозу здоровью и жизни людей.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером сеть облетели фото празднования дня города в Одессе. То, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители Одессы, как обычные люди, как все мы, доверяют городской власти, которая организовывает те или другие мероприятия, думают, что это будет достаточно безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти, я понимаю, что вы все сейчас находитесь в выборах, что вы все живете избирательными процессами, но вы же точно знаете в каком состоянии сейчас эпидситуация в Одессе, вы же точно знаете, какая заполненность коек больными COVID-19, вы точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан, ваших избирателей? За 1 сентября из 203 заболевших COVID-19 в одесской области 131 человек – это жители Одессы. За 2 сентября из 116 случаев (COVID-19. – Ред.)52 – это Одесса. А еще в Одесской области на сегодняшнее утро заполненность коек, отведенных под лечение COVID-19, составляет 66%. Какие еще нужны рекомендации, цыфры, чтобы понять, что такие мероприятия, массовые скопления людей без соблюдения каких-либо, даже теоретических мер безопасности, будет приводить к увеличению больных COVID-19. Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через несколько дней, недель мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одессе, и непосредственно в городе Одесса. Я сегодня обязательно подниму этот вопрос перед контролирующими органами относительно проведения таких мероприятий, которые несут прямую угрозу здоровью и жизни людей", - завил Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

Напомним, вчера тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города.
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Топ комментарии
+6
просьба министра степанова вообще выгнать с работы...
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03.09.2020 10:04
+5
COVID реально существует в виде откатов в карманах и в скотской голове ублюдка Степанова и ублюдка Шмыгаля-мыгаля
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03.09.2020 10:05
+4
Что то я где то уже такое слышал! А! Вспомнил! Беларусь! Пасха - все умрут. 9 мая - все умрут. Суботник - все умрут..и так далее. И представляете, именно так и произошло - в Беларуси все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 10:08
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Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8113
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03.09.2020 10:03 Ответить
просьба министра степанова вообще выгнать с работы...
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03.09.2020 10:04 Ответить
COVID реально существует в виде откатов в карманах и в скотской голове ублюдка Степанова и ублюдка Шмыгаля-мыгаля
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03.09.2020 10:05 Ответить
Самое интересное, что ничего не будет с Одессой, скорее этого дегенерата, степанова отнесут
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03.09.2020 10:07 Ответить
Он это говорит последние пол года. А люди болеют и выздоравливают сами. Еще и за тесты платят сами.
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03.09.2020 10:08 Ответить
Підтверджуючи з власного життя. А те, що люди "забили" на владу і її приписи - логічно. Якщо влада ніяк не впливає на ситуацію, пустивши по вітру мільярдниц фонд боротьби з пандемією, то зважати на таку владу ніхто не буде. І люди стають відчацдушними, вибираючи російську рулетку саме тому, що допомоги від влади не чекають.
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03.09.2020 10:20 Ответить
Что то я где то уже такое слышал! А! Вспомнил! Беларусь! Пасха - все умрут. 9 мая - все умрут. Суботник - все умрут..и так далее. И представляете, именно так и произошло - в Беларуси все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 10:08 Ответить
Чего печалится-то? На этом пире во время чумы не было ни одного адекватного человека.
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03.09.2020 10:09 Ответить
"печалитЬся", адекватный. Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 3667
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03.09.2020 10:17 Ответить
А чего это ты решил будто именно так?
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03.09.2020 10:26 Ответить
Символично что пир во время чумы в Одессе поддерживает человек преклоняющийся перед Москвой Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 4203 Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 4203
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03.09.2020 10:28 Ответить
Или кто-то печалится? Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 386
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03.09.2020 10:18 Ответить
Одеса всіх переживе, шо вона тільки не бачила! Степанову треба відрізати мову, щоб не каркав та не брехав.
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03.09.2020 10:10 Ответить
Спасибо Нелоху(ходячему несчастью) посетившему праздник в Одессе.
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03.09.2020 10:16 Ответить
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 8158
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03.09.2020 10:16 Ответить
Аж тошнит от этих рож.....
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03.09.2020 10:18 Ответить
сукин сын
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03.09.2020 10:21 Ответить
у Зеё на этот счёт есть оправдание, - "Голобородько" внутри него тихо плакал
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03.09.2020 10:33 Ответить
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 5516
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03.09.2020 11:19 Ответить
Це він кому розповідає? Зеленському, який привітав одеситів зі святом?
https://censor.net/ru/video_news/3217129/zelenskiyi_pozdravil_odessu_s_dnem_goroda_opublikovav_sovmestnoe_video_s_filimonovym_video
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03.09.2020 10:22 Ответить
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 8439
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03.09.2020 10:22 Ответить
Если президент решил ощастливитьь своим присутствием одесситов в праздник города, так какого х... его министр что-то вякает!
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03.09.2020 10:22 Ответить
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 7238
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03.09.2020 10:37 Ответить
Вот что в конце происходит с теми, кто добровольно надел на себя намордники
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 2064
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03.09.2020 10:39 Ответить
А вот интересно,- в Минске, после многотысячных протестных митингов, во сколько раз возросло количество заболевших?
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03.09.2020 10:44 Ответить
в маланців вакцина є а гоїв треба прорідити...
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03.09.2020 11:00 Ответить
через несколько месяцев безвиз для украинского народа эти "служивые" ,по указанию рашиста , уберут своими перестановками и минздравовской мазней...
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03.09.2020 11:36 Ответить
Зачем ждать несколько дней, уже за окном трупы валяются.
Пойду помогать убирать... Жара, вонь...
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03.09.2020 12:53 Ответить
 
 