Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв достигло 867,3 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 3 сентября в мире зарегистрировали 286 369 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 316 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 26 184 512 случаев инфицирования, из них 286 369 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 867 374 человека, из них 6 316 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 18,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина по-прежнему находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 290 737 (+ 41 211); Бразилия - 4 001 422 (+48 632); Индия - 3 848 968 (+82 860); Россия - 1 005 000 (+ 4 952); Перу - 663 437 (+ 6 308).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 189 964; Бразилия - 123 899; Индия - 67 486; Мексика - 65 241; Великобритания - 41 514.
Больше всего выздоровевших в США - 3 547 032, Бразилии - 3 210 405, Индии - 2 967 396, России - 821 169, Южной Африке - 553 456.
Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.
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из дома выходить не запрещают;
строем (группами) ходить как раз запрещают;
по улицам ходят без масок и справок (маски только транспорт и магазин);
ни кто не получает за это наказание (избиение, потом уничтожение);
выходить из дома можно не только за едой или на работу (даже если бы так было, что мешает сказать, что идёте за едой или на работу?)
Воооот...
Вывод: написал это человек с каких то ****** замокшанских, где действительно так и есть.