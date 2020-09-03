Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов

Кабинет Министров на заседании в среду выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании правительства в среду принято постановление относительно выделения средств на закупку "ремдесивира". Мы договорились о закупке с компанией-производителем", - сказал он.

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При этом министр сообщил, что медучреждения обеспечены необходимыми лексресдвтами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 1,5-3 месяца.

"Медучреждения обеспечены СИЗ. В частности 1,5 млн костюмов биозащиты, масками и респираторами они обеспечены на 1,5-3 месяца",- сказал Степанов.