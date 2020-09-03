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авто (4067) взятка (5948) Нацполиция (15762) угон (292) Крищенко Андрей (371)

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что должностным лицам полиции Киева предлагали 350 тыс. гривен взятки за "крышевание" автоугонщиков. За эту сумму правоохранители должны были "не замечать" их преступную деятельность и снять с розыска одного из фигурантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

Во время досудебного расследования уголовного производства, начатого по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, работники столичной полиции получили информацию о намерении фигуранта предложить неправомерную выгоду должностному лицу. Также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконное завладение автотранспортом.

Как рассказал Крищенко, в ходе проведения специальной операции правоохранители задержали двух сообщников, которые приехали на встречу с "договоренной" суммой в 350 тыс. гривен. Они - киевляне, 1972 и 1976 года рождения, ранее были судимы за аналогичные преступления.

"На прошлой неделе полиция Киева завершила достаточно уникальную спецоперацию по разоблачению лиц, которые предлагали одному из руководителей районного управления киевской полиции неправомерную выгоду за создание преступной группировки. Деньги злоумышленники предложили за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности, а именно необоснованное возвращение арестованных автомобилей, а также снятие с розыска одного фигуранта", - рассказывает руководитель полиции Киева.

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за крышевание автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн 01

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Офисом Генеральной прокуратуры следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 1 520 000 и 2 100 000 гривен.

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за крышевание автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн 02

"Во время обысков по месту жительства фигурантов мы обнаружили и изъяли три автомобиля, которые находились в розыске, устройства и технические средства для незаконного похищения автомобилей. Кроме этого, злоумышленников подозревают в вымогательстве денег от владельцев автомобилей за их возвращение. В ходе расследования будут установлены факты преступной деятельности группировки, их сообщники, а также будут устанавливаться возможные факты неделового сотрудничества с полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов, коорые оказывали помощь в совершении преступлений. При установлении таких фактов вся информация будет передаваться в Государственное бюро расследований", - добавил Крищенко.

Вмсте с тем, как рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", еще весной с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли.

"Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за крышевание автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн 03

Начальник столичного главка полиции рассказал, что было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела.

"Они ему предложили: давайте, будем решать вопросы. Мы вам будем давать проценты с прибыли", - сказал Крищенко.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументировано ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов. 

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за крышевание автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн 04

"Одним из наших условий было, чтобы этот человек пришел на встречу для передачи денег, чтобы мы смогли якобы обсудить, как его снять с розыска. И человек, который задерживался много раз, скрывался, соблюдал конспирацию, пришел на эту встречу", - рассказал руководитель полиции Киева.

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"В итоге взятка составила 350 тысяч гривен. Со мной сумма не обсуждалась, это уже начальнику райотдела предложили. Это была сумма для начала. А потом они надеялись организовать процесс и рассчитываться процентами с продажи угнанных машин", - отметил Крищенко.

Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за крышевание автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн 05

По словам начальника главка, такая ситуация была вызвана тем, что полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с угоном автотранспорта.

С 2016 года, по его словам, количество угонов автомобилей сократилось в разы. "Если раньше в Киеве в сутки в среднем угонялось пять и даже семь автомобилей, то сейчас два. Вот мы их сейчас так зажали, они уже в такой панике, что пошли на нетривиальные шаги – напрямую начальнику главка предложили "крышевание", - добавил Крищенко.

При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах.

"Мы понимаем, что в ситуациях с угонами могут быть задействованы наши бывшие сотрудники. Мы их задерживали. Понимаем, что есть и действующие полицейские, нечистые на руку, и представители других правоохранительных органов", - подытожил начальник ГУ Нацполиции в Киеве.
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Топ комментарии
+9
мабуть мало запропонували, що про це розказують для пересічних.
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03.09.2020 11:07
+6
Не верю что начальнику полиции Киева так мало предложили. Туфта какая-то.
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03.09.2020 12:09
+6
Це все фігня, тут Ірусічка Вєрєщучка жжьот напалмом! Мері Попінс не доколихана! Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2008

Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2323
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03.09.2020 12:10
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Правила форума Совет форумчан
мабуть мало запропонували, що про це розказують для пересічних.
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03.09.2020 11:07 Ответить
Щось цензор почав відбілювати аваківських)))) Краще адміни прошерстить ЮТУБ і покажить як беруть хабари і вчиняють злочини поліція..Там ЮТУБ лопається..а сабаков малює довіру на рівні 30%...брехня..патрульна поліція це є банальне ОЗУ..Для того щоб мусарня зареєструвала провадження потрібно дати хабаря..слідчі це стадо трутнів. Нехай не бреше..Краще пускай раскаже як Горловку сдавав зі своїми мусорами в 2014 році і шикувались БЕСУ)))
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03.09.2020 11:09 Ответить
Хмм.А по лицу не скажешь что не взял. Начальнику полиции Киева Крищенко напрямую предлагали взятку за "крышевание" автоугонов - Цензор.НЕТ 310
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03.09.2020 11:09 Ответить
Не согласился, потому что думал, что "это банальная провокация".
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03.09.2020 11:10 Ответить
И героический Крищенко конечно же не принял предложение о крышевании и отвёл взяточников за ухо к самому себе, в полицию... Трогательно до слёз. А наркобизнес и игровиков с янтарём кто крышует, тех когда отведут к прокурору, или он тоже в доле?
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03.09.2020 11:11 Ответить
навіть смішно іноді читати всі ці побрехеньки. Проституток кришують, наркоту та притони - кришують, угони - кришують, підпільні казино - кришують, контрабанду - кришують. Немає в країні злочинного "бізнесу", який би не був дотичний або до мвд-вських, або до сбу-шників. Натомість гучніше за всіх волають про те, що "нада навесті парядак"... Тьху, ***, злидні погані.
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03.09.2020 11:19 Ответить
То не взятка, поскорей всего доля да как оказалось маловато вышло вот и дельцэ состряпали.
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03.09.2020 12:08 Ответить
Не верю что начальнику полиции Киева так мало предложили. Туфта какая-то.
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03.09.2020 12:09 Ответить
Це аскарблєніє.
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03.09.2020 12:10 Ответить
100%
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03.09.2020 12:23 Ответить
Це все фігня, тут Ірусічка Вєрєщучка жжьот напалмом! Мері Попінс не доколихана! Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2008

Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2323
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03.09.2020 12:10 Ответить
*****))) Надо было за голову подвесить)))))))))))))))))) Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 3631
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03.09.2020 12:18 Ответить
Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 9627
папизже.. Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 9627
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03.09.2020 12:24 Ответить
Совсем поехала старушка...
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03.09.2020 12:33 Ответить
Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 6524
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03.09.2020 12:17 Ответить
Жлоби якісь. Вони щеб 1000 грн запропанували
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03.09.2020 12:23 Ответить
Подстава какая то тупая была почуял нюхом
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03.09.2020 12:26 Ответить
Сумма ничтожная
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03.09.2020 12:31 Ответить
Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 3824
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03.09.2020 12:32 Ответить
Да Крищенко, судя по размерам его отожравшейся рожи, эту сумму прожирает в месяц.
Предложить начальнику главка 13000 баксов в месяц - это откровенно унизительно и для начальника главка и для коллектива главка, месячный оборот чёрной кассы которого превышает бюджет среднего города. Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 1358
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03.09.2020 12:40 Ответить
Що там з законом про кримінальну відповідальність за приналежність до угрупування "вор в законі" ? Зеленський його вже підписав чи ще ні ? Рада вже давно його прийняла.
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03.09.2020 12:42 Ответить
для крищенко это не деньги вообще, а так, на чай с бутерами.
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03.09.2020 12:44 Ответить
я еще от ящика с 7 000 000 отойти не могу учитывая что нет денег Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 8598
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03.09.2020 12:51 Ответить
Крышивать предлагал Кива?
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03.09.2020 12:51 Ответить
Дал понять, мало даете. Думайте ребята.
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03.09.2020 13:00 Ответить
350 тыс грн.? Вы серьезно, для начальника полиции? Так это сотая доля того,что ежедневно поступает от "охоты на дорогах" в Ю -тубе ролики, как по два экипажа полицмейстеров на Северном мосту Киева, ежедневно и круглосуточно ловят едущих на полосе для троллейбусов. Когда адвокат посылает запросы Крищенку-"Какое наказание понесли остановленные авто нарушителей"? Всегда следует ответ-" Патрульных экипажей там не было"!! Это ж Клондайк! А тут 350 тыс грн....
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03.09.2020 13:24 Ответить
Забавно, что справа от данной статьи у меня высветился рекламный блок "Дайте правильну відповідь і отримайте шанс забрати 350 000 гривень!"
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03.09.2020 13:38 Ответить
Они "ланосы" собрались угонять? Как дети...
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03.09.2020 13:45 Ответить
Типа "оскорбительно мало" предложили - потому и подняли шум?)))))))))))
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03.09.2020 13:53 Ответить
Похоже маловато.Это оскорбительно,ну не простой же опер,а начальник..........
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03.09.2020 14:11 Ответить
Крищенко продажный мент на котором негде клейма ставить. Просто мелкота предложила мелочь, вот и поплатились.
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03.09.2020 14:52 Ответить
Аваков за такую сумму не станет даже рюкзаки шить.
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03.09.2020 15:27 Ответить
 
 