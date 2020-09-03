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Бабий Яр (185) Холокост (184)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Мемориальный центр Холокоста

Вокруг трагедии Бабьего Яра продолжаются попытки создать противостояние там, где его нет.

По сообщению ZN.ua, об этом говорится в открытом письме к общественности команды Мемориального центра Холокоста"Бабий Яр".

"Как проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества благодаря сохранению и изучению истории Холокоста, мы уже проделали ощутимую работу. Наработан исторический нарратив, который признан мировым научным сообществом. Проводятся исследования, которые позволили сделать целый ряд важных научных открытий. Идет колоссальная работа по диджитализации и обнародовании огромного массива исторических архивов периода Второй мировой, которые до сих пор были закрыты", – отмечается в письме.

По мнению авторов письма, сегодня вокруг трагедии Бабьего Яра, и самого этого места, происходят попытки создать противостояние, а на сам проект по созданию мемориала и музея навешивается много ярлыков.

"На наш проект навешивают много ярлыков. Но мы ни на кого не будем навешивать ярлыки. Нашу работу пытаются опорочить и унизить. Но мы не будем никого порочить и унижать. Цель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" – превратить Бабий Яр с места забвения трагедии в место достойной памяти каждого, кто там погиб, – евреев, украинцев, ромов, людей разных национальностей, – говорится в письме. – Мы понимаем, что делаем очень сложный проект по чрезвычайно чувствительной теме. Более того – мы делаем его в чрезвычайно сложное время, когда фактически идет война против нашей страны, когда очередной тоталитаризм, на этот раз кремлевский, пытается уничтожить независимую Украину. При этом мы твердо стоим на наших принципах и ценностях. Это – ценность каждого человека. Это – неприятие тоталитаризма в любых его проявлениях. Это – память о каждом, кто погиб. Это – любовь к людям. И наконец, это – открытость".

Команда Мемориального центра "Бабий Яр" отмечает, что несмотря на всю критику и любые нападки, она остается открытой для того, чтобы объединяться с другими людьми, которым эта трагедия болит и которые хотят достойно почтить память жертв.

"Такой подход поддерживается всем международным составом Наблюдательного Совета Мемориала. Уже осенью заработает Общественный Совет, в состав которого войдут несколько десятков лидеров из различных сред. Общественный Совет должен стать эффективным органом, который обеспечит качество и глубину необходимой дискуссии, а также общественный контроль за реализацией проекта. Мы также готовы создавать другие платформы и входить в состав других инициатив по тематике, над которой мы работаем", – говорится в письме.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.
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Топ комментарии
+19
Такая активная суета - признак колоссального денежного потока из некоей недружественной державы, которая стремится представить всех украинцев расистами, анисемитами и виновниками Холокоста.
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03.09.2020 11:15
+14
Такая авторитетная организация, как Яд Вашкм уже крупно оскандалилась, связавшись с российскими деньгами. Но урок не впрок. Решили оскандалиться на уровне трагедии Бабьего Яра!
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03.09.2020 11:21
+14
Як на мене - напрошуються аналогії з російськими "победобесами" - тільки ті про "победу", а ці про "жертви за національною ознакою"... Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить" - Цензор.НЕТ 7088
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03.09.2020 11:25
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Такая активная суета - признак колоссального денежного потока из некоей недружественной державы, которая стремится представить всех украинцев расистами, анисемитами и виновниками Холокоста.
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03.09.2020 11:15 Ответить
Война давно закончилась, уймитесь. Нюрнбергский трибунал вынес и исполнил приговоры.
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03.09.2020 11:17 Ответить
Такая авторитетная организация, как Яд Вашкм уже крупно оскандалилась, связавшись с российскими деньгами. Но урок не впрок. Решили оскандалиться на уровне трагедии Бабьего Яра!
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03.09.2020 11:21 Ответить
Українців в другу світову не менше загинуло.А завжди чути тільки за Бабин Яр і євреїв.А скільки вбила українців совєтьська влада,точно і вже не порахувати.Тай на ключових посадах в совці було багато євреїв,які вирішували українське питання.Потрібно це не забувати.
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03.09.2020 11:21 Ответить
Потрібно також пам'ятати що на ключових посадах в совці було багато українців, які знищували казахів, литовців, кримських татар.
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03.09.2020 11:39 Ответить
Ти забув, що у совці на ключових посадах було також багато євреїв. Як і зараз, нажаль...
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03.09.2020 11:43 Ответить
Звідки ти взяв що я забув. Я написав, що у совці на ключових посадах було багато українців, які винні у смертях і депортаціях казахів, литовців, кримських татар. Потрібно це не забувати.
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03.09.2020 11:53 Ответить
Ну, тому що не згадуєш Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 6957
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03.09.2020 12:43 Ответить
PREDATOR PREDATOR вже згадав, мені не теба повторювати написане ним.
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03.09.2020 13:09 Ответить
Максим Атаманюк 044e8751 Я це знаю і навіть українців знищували.Але чому за євреїв заборонено казати? Саме євреїв юуло багато на ключових посадах,які вирішували українське питання.Вони ж звинувачують ще до зараз німців.А в самих повно виродків було.І за це навіть в світі не кажуть.Я хочу справедливості і правди.Без цього нічого доброго не буде
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03.09.2020 15:04 Ответить
Говорят красиво ,но с таким движем ,шото тут не чисто 🤔🙄 Это должна быть государственная программа с привлечением частных средств🙁
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03.09.2020 11:23 Ответить
Избранным не угодишь.
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03.09.2020 11:48 Ответить
Як на мене - напрошуються аналогії з російськими "победобесами" - тільки ті про "победу", а ці про "жертви за національною ознакою"... Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить" - Цензор.НЕТ 7088
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03.09.2020 11:25 Ответить
А чем Украина лучше со своим "Голодомором"?
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03.09.2020 11:51 Ответить
Тим, що він - СВІЙ. Для тебе, звичайно, голодомор, це "Голодомор", тобто, "так званий" Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 8946
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03.09.2020 12:50 Ответить
Тому що для українців голодомор свій, а голокост не свій, українців не беруть в НАТО і ЄС. Там потрібна рівність і солідарність.
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03.09.2020 13:12 Ответить
Може вже досить скиглити про той голокост? Ну, було, так багато чого було, голодомор 1932-1933 років, наприклад. Чи отой міф про "богоізбранность" будуть ще і у 21-у столітті навязуватиМеморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 7017
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03.09.2020 11:40 Ответить
Але тоді напиши що вже досить скиглити про той голодомор 1932-1933 років. Не тільки про голокост пиши.
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03.09.2020 11:55 Ответить
Тоді може усім потрібно перестати скиглити? Я не проти. Тільки треба ж усім разом: що було - відгуло.
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03.09.2020 12:44 Ответить
"проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра"
Т.е. те памятники (несколько штуок) что есть сейчас - чтят память жертв как-то недостойно?
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03.09.2020 11:47 Ответить
Диджитализация такое уродливое слово. Почему не писать по-русски цифрование?
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03.09.2020 11:49 Ответить
Бо "по-русски" "диджитализация" називається "куй знает что это такое".
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03.09.2020 11:55 Ответить
Я все больше убеждаюсь что "им" нужен не памятник, а скандал.
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03.09.2020 11:49 Ответить
Що ви воняєте? Не хрен було кацапів в цей проект затаскувати.
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03.09.2020 11:51 Ответить
Так то була основна ідея: потім расейські танки приїдуть захищати "вєчную память", щоб її часом бува не зіпсували бєндєравци-хфашизди.
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03.09.2020 12:47 Ответить
Материалы в который обвиняется кто-то, какие-то мифические злодеи, где нет даже намека на проблему, такие материалы априори манипулятинвны по своей природе. Непонятно, что вообще нужно авторам кто им мешает, и чем.

Бабин Яр после реставрации в 15 м году выглядит уже ни как место для гулянья, а как полноценный мемориальный комплекс. Почти каждый день там бываю - реально уже не бухают в парке, атмосфера не располагает. Хотя детей с мамами гуляет немеренно, но это же и парк тоже. Кстати много раз слышал, что дети интересуются памятниками что ,зачем, почему? Евреев там увидишь крайне редко, наверно только по каким-то датам особым, а в последний год, ну точно, ни разу не видел еврейских групп (их как и москвичей определяешь за сто метров с первого взгляда). Что всем этим мутным деятелям еще нужно от комплекса непонятно. Не стоит забывать, что. Бабин Яр это прежде всего мемориальный комплекс Киева, это история про трагедию евреев Киева, а также тысяч военопленных всех наций, украинских подпольщиков и националистов, церковников, душевнобольных, ромов и т.д.
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03.09.2020 12:12 Ответить
Постановочные фото на тему фантазий о Бабьем Яреhttps://fakeoff.org/history/postanovochnye-foto-na-temu-fantaziy-o-babem-yare
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03.09.2020 12:36 Ответить
До тех пор, пока в названии центра будет "Центр Холокоста", а не "Центр памяти жертв нацизма", у меня будет обида за расстрелянных там военнопленных РККА, украинцев, ромов и других. Вспомните, хотя бы, украинскую поэтессу Олену Телигу, она тоже там убита. А сейчас это место ада на земле отдали под управление конкретной нации.
Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" - неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.Источник: https://censor.net/ru/n3217368. То-есть, отдали представителям еврейской национальности, забыв других убитых. Неправильно это.
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03.09.2020 12:50 Ответить
Может еще туда придется обрезанных прикапывать.
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03.09.2020 12:54 Ответить
Давайте проведём масштабные раскопки и криминалистическую экспертизу местности для закрытия этого вопроса раз и навсегда. Начнём прямо от памятника и на километр дальше.
Будут останки - изучаем, делаем экспертизу и обнародуем. Призовём международные экспертные организации. Если нет - забываем как циничную афёру.
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03.09.2020 13:03 Ответить
Не позволят - вскроется афёра, придётся всё остальное пересматривать.
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03.09.2020 13:19 Ответить
Іосіф Зісельс заявив: "Це принциповий для єврейських кіл момент - іудаїзм забороняє будувати що-небудь на кістках. Найбільший фахівець у цій сфері - рав Шлезінгер з Лондона - ще в 2007 році ухвалив, що власне на території Бабиного Яру не можна рити котловани або зводити великі об'єкти", - сказав він, додавши, що це питання не переконань, а віри." Джерело: https://censor.net/ua/n3161515
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03.09.2020 16:53 Ответить
Важно знать есть там еврейские кости или нет. Иосиф Зисельс не хочет раскопок ему нужен и удобен придуманный коммуняками треш. На нём можно делать гешефт, имя и иметь с этого выгоду. В целом циничная пляска на воображаемых костях. Показательным будет история с могилой Цадика или там Исраэля Баал Шев Тома в Меджибоже. Это всё колоссальный многомиллионный бизнес и этот бизнес в частности в Меджибоже полностью контролируется еврейцами. Выкуплены улицы домов, со своих единоверцев они дерут втридорога совершенно не стесняясь. В случае с Бабьим Яром, за государственный счёт построить очередное место поклонения, потом приватизировать и делать гешефт именно на костях. Иосиф Зисельс для меня не авторитет) Я читаю Тору иногда) Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 1302
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04.09.2020 10:24 Ответить
"Я довіряю рабину Шлезінгеру і просто не братиму участі в проєкті, який передбачає, з його точки зору, будівництво на кістках", - уточнив Зісельс.

"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проєкту був Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова, який вважає Вадима Рабіновича своїм учителем, нині - великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем".
Я йому прямо сказав, що щодо низки пунктів необхідно домовлятися до початку проєкту. По-перше, табу на будівництво на місці розстрілів ... І це другий - головний - пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще в 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільші російські підприємці, бізнес яких тією чи іншою мірою контролюється владою, ініціюють такий проєкт? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка? Минуло три роки, але відповіді на це запитання я так і не отримав.
Скажу більше, я спілкувався з Михайлом Фрідманом влітку 2015 року на предмет створення музею євреїв Галичини у Львові. Він чесно сказав, що музеї його не цікавлять. А через півроку очолив проєкт музею в Бабиному Яру", - сказав він

Зісельс зазначив, що це ж він питав у гендиректора проєкту Марека Сівця і члена Наглядової ради Натана Щаранського.
"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України і в яку вкладає $ 3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", - сказав Зісельс, відповідаючи на запитання про те, чому він не вірить у щирість намірів російських олігархів."
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04.09.2020 10:37 Ответить
Зисельс вообще очень спорная фигура. Он этакий украинский еврей националист и всё время крутится у властной верхушки как флюгер. Вопрос почему? Просто он с этого кормится. Примерно по такой же схеме как Джамилёв на татарском вопросе. Почему кацапам выгоден Бабий Яр? Да всё просто коммуняки его придумали. И если развенчать миф Бабьего Яра по полной программе, то останется Быковня и Ясногородка, Дарница и Катынь. Где краснопузые от души порезвились в крови. Закрепив миф мемориалами, фиксируют в истории событие которого не было. А Зисельс питаясь из патриотической миски просто отнекивается. Если власть поменяется он первый забудет про косточки и вспомнит о гешефте. Просто у него он пока другой и он его устраивает. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 2328
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04.09.2020 17:34 Ответить
Влада помінялась на прокацапсько- іудейську. Вже півтора роки як. Зісельс не змінив позицію, і залишився українським євреєм.
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04.09.2020 17:43 Ответить
Ні у Зісельса годівниця поки не змінилась) Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 1066
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04.09.2020 18:03 Ответить
Один з небагатьох лідерів релігійних та світських єврейських організацій, хто публічно висловив проукраїнську позицію по підтримці незалежності та територіальної цілісності України у 2014 році та засудив Росію за військовий напад та анексію східної України та Криму у 2014 році. Проукраїнська позиція Зсельса спричинила до схизми між єврейськими організаціями України та єврейськими організаціями Росії: так у березні-квітні 2014 році, після того як Зісельс у якості президента ВААД України виступив з критикою Російсько-української війни розпочатою російським президентом Путіним в 2014 році, керівництво Євро-азійського єврейського конгресу (ЄАЄК) (член Світового єврейського конгресу відповідальний за Росію та її колишні колонії) заявило що припиняє фінансування свого офісу ЄАЄК Київ під керівництвом Зісельса. Опісля керівництво ВААД України стало дво-керівним: на додачу до Зісельса спів-президентом став Андрій Адамовскій, який наприкінці 2014 також замінив Зсельса як Віце-президент Світового єврейського конгресу від ВААД Україна.
У 2018 році, після того як Зісельс виступив з заявою що саме Росія пролобіювала прийняття рішення 50 членів конгресу США про надуману "ґлорифікацію нацистських колаборантів", керівництво Євро-азійського єврейського конгресу (член Світового єврейського конгресу відповідальний за Росію та її колишні колонії) виключило ВААД України зі списку єврейських організацій з якими вони співпрацюють, замінивши ВААД України під керівництвом Зісельса та Адамовського на Всеукраїнський єврейський конгрес під керівництвом Вадима Рабіновіча. Сам Йосиф Зісельс заявив, що ВААД України вийшли зі складу Євро-азійського єврейського конгресу ще кількома місяцями раніше через порушення лідерством ЄАЄК "політичного нейтралітету".
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04.09.2020 18:32 Ответить
Ну що сказати а не міг би шановний пан Зісельс своєю аурою якось на свого колегу віцепрезидента ВААД пана Адамовського якось повпливати. А то той теж такий патріот, що аж гай гуде зі своїм "Трейд Коммодіті" намародерив з ВСУ і нас з Вами на 150 000 000) Чі гаслами гримати то одне а грошикі то інше? Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 3031
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10.09.2020 18:17 Ответить
а кто будет разговаривать с населением голосовавшим за клоуна на трон.
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03.09.2020 13:16 Ответить
Чем больше узнаю зеленских,коломойских,дубинских, картавых бойко, менделей,кернесов и прочих -манов-ских-иных и тд- тем яснее понимаю фашистов.
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03.09.2020 13:36 Ответить
У партії фашистів перебувало більше 10 тисяч італійських євреїв, що становило 17% від усього єврейського населення Італії на 1938 рік (58 тис. 412 чоловік).
У той же час відсоток фашистів серед населення Італії в цілому на 1938 становив 13%.
Тобто, євреї були більшими фашистами, ніж самі італійці.
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03.09.2020 15:01 Ответить
" Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс"

https://censor.net/ua/news/3161515/try_roky_ya_zapytuyu_chomu_pid_chas_viyiny_try_nayibilshi_rosiyiski_biznesmeny_povyazani_z_kremlem_initsiyuyutМеморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити" - Цензор.НЕТ 402
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03.09.2020 16:49 Ответить
На кровавые деньги роSSийских спонсоров можно только выгодные "рузькому миру" строить проекты. Нужно быть или фашистом или руssким, что бы использовать любую трагедию в своих пропагандистских целях, что с успехом и реализуется в бабьем яру. Нет у вас ни совести, ни стыда.
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03.09.2020 17:29 Ответить
"Как проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра".... Источник: https://censor.net/ru/n3217368, - до этого часа память жертв трагедии почиталась недостойно... За поребриком победобесие.... у нас, кое у кого, вопли и сопли вокруг "Бабьего яра". как все это противно и мерзко.
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04.09.2020 18:11 Ответить
 
 