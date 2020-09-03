Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр": "Нашу работу пытаются опорочить и унизить"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Вокруг трагедии Бабьего Яра продолжаются попытки создать противостояние там, где его нет.
По сообщению ZN.ua, об этом говорится в открытом письме к общественности команды Мемориального центра Холокоста"Бабий Яр".
"Как проект, призванный достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества благодаря сохранению и изучению истории Холокоста, мы уже проделали ощутимую работу. Наработан исторический нарратив, который признан мировым научным сообществом. Проводятся исследования, которые позволили сделать целый ряд важных научных открытий. Идет колоссальная работа по диджитализации и обнародовании огромного массива исторических архивов периода Второй мировой, которые до сих пор были закрыты", – отмечается в письме.
По мнению авторов письма, сегодня вокруг трагедии Бабьего Яра, и самого этого места, происходят попытки создать противостояние, а на сам проект по созданию мемориала и музея навешивается много ярлыков.
"На наш проект навешивают много ярлыков. Но мы ни на кого не будем навешивать ярлыки. Нашу работу пытаются опорочить и унизить. Но мы не будем никого порочить и унижать. Цель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" – превратить Бабий Яр с места забвения трагедии в место достойной памяти каждого, кто там погиб, – евреев, украинцев, ромов, людей разных национальностей, – говорится в письме. – Мы понимаем, что делаем очень сложный проект по чрезвычайно чувствительной теме. Более того – мы делаем его в чрезвычайно сложное время, когда фактически идет война против нашей страны, когда очередной тоталитаризм, на этот раз кремлевский, пытается уничтожить независимую Украину. При этом мы твердо стоим на наших принципах и ценностях. Это – ценность каждого человека. Это – неприятие тоталитаризма в любых его проявлениях. Это – память о каждом, кто погиб. Это – любовь к людям. И наконец, это – открытость".
Команда Мемориального центра "Бабий Яр" отмечает, что несмотря на всю критику и любые нападки, она остается открытой для того, чтобы объединяться с другими людьми, которым эта трагедия болит и которые хотят достойно почтить память жертв.
"Такой подход поддерживается всем международным составом Наблюдательного Совета Мемориала. Уже осенью заработает Общественный Совет, в состав которого войдут несколько десятков лидеров из различных сред. Общественный Совет должен стать эффективным органом, который обеспечит качество и глубину необходимой дискуссии, а также общественный контроль за реализацией проекта. Мы также готовы создавать другие платформы и входить в состав других инициатив по тематике, над которой мы работаем", – говорится в письме.
Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.
Пожалуйста, подождите...
Т.е. те памятники (несколько штуок) что есть сейчас - чтят память жертв как-то недостойно?
Бабин Яр после реставрации в 15 м году выглядит уже ни как место для гулянья, а как полноценный мемориальный комплекс. Почти каждый день там бываю - реально уже не бухают в парке, атмосфера не располагает. Хотя детей с мамами гуляет немеренно, но это же и парк тоже. Кстати много раз слышал, что дети интересуются памятниками что ,зачем, почему? Евреев там увидишь крайне редко, наверно только по каким-то датам особым, а в последний год, ну точно, ни разу не видел еврейских групп (их как и москвичей определяешь за сто метров с первого взгляда). Что всем этим мутным деятелям еще нужно от комплекса непонятно. Не стоит забывать, что. Бабин Яр это прежде всего мемориальный комплекс Киева, это история про трагедию евреев Киева, а также тысяч военопленных всех наций, украинских подпольщиков и националистов, церковников, душевнобольных, ромов и т.д.
Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" - неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.Источник: https://censor.net/ru/n3217368. То-есть, отдали представителям еврейской национальности, забыв других убитых. Неправильно это.
Будут останки - изучаем, делаем экспертизу и обнародуем. Призовём международные экспертные организации. Если нет - забываем как циничную афёру.
"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проєкту був Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова, який вважає Вадима Рабіновича своїм учителем, нині - великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем".
Я йому прямо сказав, що щодо низки пунктів необхідно домовлятися до початку проєкту. По-перше, табу на будівництво на місці розстрілів ... І це другий - головний - пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще в 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільші російські підприємці, бізнес яких тією чи іншою мірою контролюється владою, ініціюють такий проєкт? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка? Минуло три роки, але відповіді на це запитання я так і не отримав.
Скажу більше, я спілкувався з Михайлом Фрідманом влітку 2015 року на предмет створення музею євреїв Галичини у Львові. Він чесно сказав, що музеї його не цікавлять. А через півроку очолив проєкт музею в Бабиному Яру", - сказав він
Зісельс зазначив, що це ж він питав у гендиректора проєкту Марека Сівця і члена Наглядової ради Натана Щаранського.
"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України і в яку вкладає $ 3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", - сказав Зісельс, відповідаючи на запитання про те, чому він не вірить у щирість намірів російських олігархів."
У 2018 році, після того як Зісельс виступив з заявою що саме Росія пролобіювала прийняття рішення 50 членів конгресу США про надуману "ґлорифікацію нацистських колаборантів", керівництво Євро-азійського єврейського конгресу (член Світового єврейського конгресу відповідальний за Росію та її колишні колонії) виключило ВААД України зі списку єврейських організацій з якими вони співпрацюють, замінивши ВААД України під керівництвом Зісельса та Адамовського на Всеукраїнський єврейський конгрес під керівництвом Вадима Рабіновіча. Сам Йосиф Зісельс заявив, що ВААД України вийшли зі складу Євро-азійського єврейського конгресу ще кількома місяцями раніше через порушення лідерством ЄАЄК "політичного нейтралітету".
У той же час відсоток фашистів серед населення Італії в цілому на 1938 становив 13%.
Тобто, євреї були більшими фашистами, ніж самі італійці.
https://censor.net/ua/news/3161515/try_roky_ya_zapytuyu_chomu_pid_chas_viyiny_try_nayibilshi_rosiyiski_biznesmeny_povyazani_z_kremlem_initsiyuyut