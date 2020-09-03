Суд разрешил принудительное списание средств и арест имущества "Приватбанка" при отказе выплат Суркисам. ДОКУМЕНТ

Решение суда в споре "Приватбанка" с Суркисами выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Ну вот мы и получили решение по делу "Привата". Читайте. Наслаждайтесь", - написал он.

Малюська напомнил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции:

- формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела);

- манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов);

- манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью);

- манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

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"Вчера суд рассматривал вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манупуляции: истцы просили установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов.

Заявление истцов было удовлетворено. В качестве обеспечения суд прописал взыскание нескольких миллиардов с "Приватбанка" в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI.

Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "Приватбанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскании средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - рассказал министр юстиции.

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В частности, следует отметить, что Печерский районный суд Киева также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.

"(Госисполнитель. - Ред.) принимает меры по принудительному исполнению решения, предусмотренные ст. 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве"... путем в том числе, но не исключая, выставления платежного требования о принудительном списании средств и (или) вынесения постановления об аресте имущества должника", - говорится в тексте постановления суда.









Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,334 млн.

Ранее Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

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