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Новости Политика Украины
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"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компания УПС, принадлежащая окружению главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, получает подряды в рамках программы "Большое строительство". Несмотря на то, что фирма уже была фигурантом скандалов с "распилом" средств, выделенных на строительство дорог в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов "24 канала".

В материале рассказывается о том, как скандальная строительная компания оказалась под контролем соратника олигарха Игоря Коломойского.

"В далеком ныне 2014 году, заняв пост заместителя Коломойского в Днепропетровской ОГА, Святослав Олейник эффектно разоблачил старую власть и царившие гнилые порядки, расписав и объяснив за "схемы и откаты". Не минула чаша сия и знаменитую Днепровскую фирму УПС, десятилетиями получавшую подряды на ремонт и строительство дорог, замеченную, к тому же, в махинациях с бюджетными средствами на сумму около 2 млрд грн. В итоге Тарас Палий, руководитель УПСа, попал в места заключения. Через год, по "счастливой случайности" господин Палий был освобожден, а ущерб государству от деятельности УПСа был занижен в разы", - говорится в материале.

По информации словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf, принадлежащая партнеру Святослава Олейника по партийной работе в Днепре Ирине Гуназе, стала обладательницей 50% УПСа.

"Именно такую долю в бизнесе уступил Тарас Палий, оказавшись на свободе. Уже в течение нескольких дней после осуществления сделки УПС очень кстати получил оплату давнего долга от областной власти в сумме 204 млн грн. И, надо полагать, половина этой суммы, согласно долям, уплыла в прекрасную и дружественную Словакию. Словакия в контексте описанного выше выбрана не случайно. В Братиславе, по данным Financne noviny, Святослав Олейник скрывался от возможных коррупционных расследований после скандальной отставки Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области в 2015 году. Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов

При этом, как отмечают журналисты, группа компаний во главе с компанией УПС является абсолютным лидером Днепропетровской области по получению госзаказов и освоению денег налогоплательщиков.

"Среди объектов, строительством которых занимались фирмы, связанные с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником: зал игровых видов спорта в Днепре, получивший из госбюджета 250 млн грн; парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой и детский сад в Илларионово. На данный момент все объекты стоят недостроенными", - отмечают журналисты, - Не утешительна и судьба участков трасс Днепр – Пятихатки и Днепр – Запорожье, к строительству которых также приложили руку фирмы нашего героя. Буквально через год дороги стали разрушаться, а дорожная экспертиза потребовала гарантийного ремонта. Освоено на этом предприятии было 600 млн грн налогоплательщиков".

Как отмечает издание, в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Святослава Олейника. "Предполагается, что №1 в избирательном списке на предстоящих местных выборах от "Слуги народа" (в Днепровский облсовет, - Ред) оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Тараса Палия, руководителя УПСа. Того самого Палия, который в 2015 году согласился отдать половину активов словацкому предприятию Arograf.

При всем этом, как отмечают журналисты, структуры Олейника и дальше получают подряды.

"Программа "Большое строительство", разработанная как имиджевая под президента Зеленского, также не прошла мимо  господина Олейника. В рамках этого проекта наш герой осваивает 500 млн грн на ремонте 25 км дороги на Никополь. Если не брать во внимание уголовные производства, расследования махинаций и злоупотреблений, то фирма УПС уверенно держится на плаву и при президенте Зеленском, продолжая осваивать сотни миллионов бюджетных гривен. Только вот деньги эти в Украине не задерживаются, а оседают на частных банковских счетах в Словацкой Республике. Другими словами, Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, хранящих деньги в этой стране", - резюмируют журналисты.
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Топ комментарии
+6
"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 2628
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03.09.2020 11:46
+3
Велике крадівництво !
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03.09.2020 11:25
+3
"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 1535
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03.09.2020 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Ні, він виправився і став поважним бізнесменом! То ж дайте йому ще 100 днів....
Якось так... Всі анології з найвеличнішим - випадкові! "Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 1106
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03.09.2020 11:27 Ответить
"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 2628
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03.09.2020 11:46 Ответить
Ну так не кумові ж призначив.
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03.09.2020 11:58 Ответить
Скажут, ШОто «однофамилец».......😁
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03.09.2020 12:19 Ответить
Це один з пунктів антиколомойського ззакону))))
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03.09.2020 11:24 Ответить
ПРодажна ПРорегіональна тушка , подарована свого часу Юлі Коломойським у її ряди ... Ну у ті самі де вирос й Портнов,,,
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03.09.2020 11:25 Ответить
А тепер слідкуємо , як патріоти з Юліних рядів чихвостять ЗЕленського уникаючи прізвищи Коломойський...
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03.09.2020 11:26 Ответить
Тобі щось не подобається, зебілятко?
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03.09.2020 11:28 Ответить
Кстате под Херсоном на билбордах последнее слово слогана "НАМ ТУТ ЖИТИ" позаклеивали "КРАСТИ"

Эпично выглядит "Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 3062
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03.09.2020 11:30 Ответить
Ой, нетуды..
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03.09.2020 11:30 Ответить
Велике крадівництво !
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03.09.2020 11:25 Ответить
Кстате под Херсоном на билбордах последнее слово слогана "НАМ ТУТ ЖИТИ" позаклеивали "КРАСТИ"

Эпично выглядит "Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 5319
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03.09.2020 11:31 Ответить
А вы думаете Гфолобородько на каком велике ездил ?..
Уже тогда на сп@зженом.
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03.09.2020 11:51 Ответить
"Велике будівництво" Зеленського на Дніпропетровщині доручили скандальній компанії, пов'язаній з головою облради Олійником, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8745
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03.09.2020 12:26 Ответить
neverlok lok
Дифицит кадров ...Куле ...Даже если ты казнокрад и коррупционер то дифицит кадров даёт им второй шанс
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03.09.2020 11:26 Ответить
А как расшифровать слова скандальные компании? Это на рынке бабушки скандалят
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03.09.2020 11:26 Ответить
В дискусії про виваженність подачі матеріалу журналістами, Вересень на Прямому продемонстрував , як можна журналісту подавати матеріал різносторонньо виважено -" Гітлер знищив 6 мільйонів євреїв , але ж іншого боку - він побудував стільки прекрасних доріг у Німеччині..."
Якось аналогія сама напросилась ( що значить не чіпай журналіста НЕлоше!) - коронавірусні гроші розЗЕдерибанили, дітям у школі навіть не забезчують елементарні засоби карантинної гігієни - але ЗЕте ж ДОРОГИ БУДУЮТЬ!!!
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03.09.2020 11:28 Ответить
"Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ - Цензор.НЕТ 1535
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03.09.2020 11:47 Ответить
Палий крыса та еще, но даже он говорит, что такого беспредельного воровства дорожных денег не было не при какой власти. Поэтому и строят дороги из оставшихся копеек, т.е. их гавна и веток. Всю эту клоунскую "большую стройку" через несколько лет придется капиталить. А, по-умному, качественно переделывать.
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03.09.2020 12:09 Ответить
чтобы коррупцию уничтожить, ее надо сначала возглавить... и я глыбоко сомневаюсь, что украинский неуважаемый президент настолько умен и имеет правильных советников, чтобы так сделать... а, значит, он просто стал во главе коррупции... вопрос - а Украине нужен такой президент и вообще руководители если они никто и звать их никак, но воруют как будто живут последний день...
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03.09.2020 13:33 Ответить
Во время приезда Зе в Днепр, нагнали строительной техники имитируя бодрое строительство окружной трассы в районе аэропорта. После отъезда естественно вся техника улетучилась. "Распил" продолжается.
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03.09.2020 17:09 Ответить
 
 