"По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко"

Как сообщил депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин, работавший заместителем генпрокурора во времена Виктора Януковича, Печерский суд принял решение об обязательстве Офиса Генпрокурора расследовать очередное дело против Турчинова и Порошенко.

"В помощь Кравчуку и Фокину публикую решение суда, обязывающее Генпрокуратуру начать расследование против Турчинова и Порошенко, которые отказались выполнять Минские договоренности", - написал Ренат Кузьмин в Facebook.

По словам депутата, он инициировал это дело "вместе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком".

Суть претензии депутатов ОПЗЖ заключается в том, что в 2014 году Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО, а президент Порошенко не настаивал на подписании этого закона.

По мнению Кузьмина, решение Печерского суда значительно усилит правильную позицию украинской делегации на минских переговорах.