По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Как сообщил депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин, работавший заместителем генпрокурора во времена Виктора Януковича, Печерский суд принял решение об обязательстве Офиса Генпрокурора расследовать очередное дело против Турчинова и Порошенко.
"В помощь Кравчуку и Фокину публикую решение суда, обязывающее Генпрокуратуру начать расследование против Турчинова и Порошенко, которые отказались выполнять Минские договоренности", - написал Ренат Кузьмин в Facebook.
По словам депутата, он инициировал это дело "вместе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком".
Суть претензии депутатов ОПЗЖ заключается в том, что в 2014 году Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО, а президент Порошенко не настаивал на подписании этого закона.
По мнению Кузьмина, решение Печерского суда значительно усилит правильную позицию украинской делегации на минских переговорах.
Пожалуйста, подождите...
Вони реально дістали не тільки Порошенка , а і всіх Українців !
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
наших хлопців !!
А Порошенко , для п'ятоі колони кремля , як був кісткою в горлі , так і залишається , тільки тому , що завжди відстоював
інтереси Украіни , а не інтереси кремлівського упиря !
Будете всі , тварюки , висіти на стовпах , бо втекти знову вам не вдастся !
Борьба идет - да. Присоединяйся.
Похоже, ты это уже сделал, респект.
Не така тобі армія - збираєш речі та до військомату!
Увижу ли я то время, когда ОПЗЖ будет запрещена в Украине, члены этой партии люстрированы, а особо рьяные представители - судимы за измену Украине.
Не можна їм дозволити повтікати ...
ренатка кузьмин - в топ.