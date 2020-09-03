Из 280 заболевших COVID-19 за сутки в Киеве 26 детей и 14 медиков, 34 человека госпитализированы, - Кличко. КАРТА

Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети, 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram.

По его словам, на сегодня в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12. Заболели, в том числе, и 14 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве увеличилось количество смертей из-за COVID-19. В основном это пожилые люди и больные с патологиями, - Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73, Соломенском - 35, в Деснянском районе - 34 случая.

"Угроза - не призрачная и предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - призвал Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксированы 2 430 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.







