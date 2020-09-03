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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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G7 (715) НАБУ (4026) САП (1948)

Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) призвали Украину сохранить независимость антикоррупционных органов и прозрачность при отборе их руководителей.

Об этом говорится в заявлении послов, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений - важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - подчеркивается в заявлении.

Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7 01

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Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касается ситуации с процедурой избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер - от безвиза до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.
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Топ комментарии
+11
знову членоголових зеленозадих під@рів мокнули в лайно їх тупими барижними мордами)
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03.09.2020 12:22
+6
Клоуны сняли маски, оттерли грим, - и оказались врагами.
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03.09.2020 12:26
+6
Ну не Тягнибок с Фарионшей, конечно же.
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03.09.2020 12:30
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Ну, это вряд ли теперь.

Следующая власть будет правительством националистов.
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03.09.2020 12:18 Ответить
Наступна влада буде - ОПЗдЖівська. Де націоналісти? Може ви знаєте?
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03.09.2020 12:21 Ответить
Ну не Тягнибок с Фарионшей, конечно же.
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03.09.2020 12:30 Ответить
Зависит от ситуации: если будет война значит генерал, если мир тогда певец.
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03.09.2020 12:46 Ответить
А может не певец, а комик.
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03.09.2020 13:22 Ответить
А зараз хто Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7 - Цензор.НЕТ 243
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03.09.2020 13:38 Ответить
Сейчас комик-малорос, а потом может стать комик-националист.
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03.09.2020 13:42 Ответить
Ви теж малорос. Або можливо москаль. Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7 - Цензор.НЕТ 350
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03.09.2020 14:21 Ответить
Гомік
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03.09.2020 14:07 Ответить
нет
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03.09.2020 12:21 Ответить
Мечты сбываются. Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7 - Цензор.НЕТ 2817
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03.09.2020 12:29 Ответить
Нифига они не рубят. Кому ж тогда бубочка будет звонить по поводу чертей?
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03.09.2020 12:19 Ответить
Будет так же, как с независимостью НБУ - красивые заявления и обещания от ЗЕ для иноземцев, а на деле руководство разогнать и поставить своих ручных клоунов.
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03.09.2020 12:21 Ответить
знову членоголових зеленозадих під@рів мокнули в лайно їх тупими барижними мордами)
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03.09.2020 12:22 Ответить
Можна сказати, що зелена шобла стоїть перед вибором. Незалежність антикирупційеиз органів гарантує доьюбробут рядовим громадянам, але не гарантує спокійного і ситого життя їхнім спонсора і керівництву. Залежність цих органів відвищого зеленого керівництва гарантує добробут, спокій і безкарність цьому керівництву, їхнім спонсора і посіпаками, але точно не гарантує правовий захист і добробут рядовим громадянам. 100 до одного, що "Слуги" рядових українців поставлять свої інтереси вище інтересів тих, кому начебто служать.
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03.09.2020 12:25 Ответить
Клоуны сняли маски, оттерли грим, - и оказались врагами.
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03.09.2020 12:26 Ответить
Т.е. наплодив "независимых" антикоррупционных органов по всяким соглашениям с G7 мы были вправе ожидать хоть какой-то борьбы с коррупцией. Но вместо этого наблюдали мышиную возню и откровенный дерибан именно в этих самых "независимых" органах. Мордастенький Сытник, краснощёкий с хорошим гемоглобином Холодниций исправно саботировали (видимо по просьбе G7) всякую борьбу с этой самой коррупцией. Более того сами, эпично вляпались в самые что ни на есть коррупционные деяния. Заявление G7 можно смело затолкать им же в жопу а они пусть вытащат и затолкают к примеру Сытнику в зад и подожгут. Ибо совершенно не понятно как пойманный на коррупции мудак, вина которого доказана d cуде, может возглавлять этот орган. То что Зеленский откровенная тварь - совершенно усугубляет дальнейшую ситуацию.
Ибо когда президент вручает пожизненную государственную стипендию своему папе - это даже уже не уровень коррупции это уровень деградации в последней стадии. Всё что делает этот персонаж - полнейший кокаиновый зашквар. То что Сытнику место на помойке - однозначно, как и этому деграданту в кресле президента.
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03.09.2020 12:28 Ответить
цікавий допис як і той факт, що ви для цього, майже вчора, тут зареєструвались?
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03.09.2020 12:54 Ответить
Бо лише на днях на чоловіка зійшло просвітлення.
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03.09.2020 12:58 Ответить
що в нього іспанський нік-нейм, але він у Бельгії? Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7 - Цензор.НЕТ 8895
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03.09.2020 13:17 Ответить
Підозрюю, що там, де він насправді, прапор має тіж три смуги, але інших кольорів і розміщені горизонтально.
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03.09.2020 14:14 Ответить
надіюсь ні, але проведемо дослідження методом спостереження.
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03.09.2020 18:38 Ответить
Еге ж, експерт детектед. Маже вчора - це коли?
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03.09.2020 13:06 Ответить
У осла такие перспективы воровать вагонами а тут САП и НАБУ на перешкоді
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03.09.2020 12:28 Ответить
Кому вони коли, були на перешкоді???? Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7 - Цензор.НЕТ 7111
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03.09.2020 13:07 Ответить
Теперь остается подождать,когда Ваван пошлет Джи-7 и МВФ под тры чорты у сраку.Потом возьмет автомат и покрошит на салат усех депутатов в Верховной раде.И .... заживет,як пры камунизьме.
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03.09.2020 12:29 Ответить
Oн почему-то не на лисапете ездит, а в кортеже из нескольких десятков машин.
Наверное, он просто 3,14здюк.
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03.09.2020 12:48 Ответить
Кожен український політик повинен сказати що Україна не буде віддавати гроші, які позичив Зеленський.
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03.09.2020 12:36 Ответить
Они тебя услышали. Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7 - Цензор.НЕТ 9683
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03.09.2020 12:45 Ответить
Поки Зеленський значно більше віддає борги, і 1 вересня віддав 2,1 млрд.доларів.
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03.09.2020 12:50 Ответить
Зеленський значно більше віддає борги??? Своєму батьку за наш рахунок, мали на увазі?
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03.09.2020 12:57 Ответить
Може хло мав на увазі "борги Коломойському"?
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03.09.2020 13:00 Ответить
"Міністерство фінансів України від 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в 2020 році, на $1,69 млрд і виплатило $0,4 млрд процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках."https://nv.ua/ukr
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03.09.2020 13:05 Ответить
В серпні евроолегацій запозичили на 2 млрд. по 6% річних у доларі. При тому що видаємо кредити по 6% річних у гривні. Що по программі 6-8-10 що під "рефінансування" банків. Збиток оборутки на рівні річної інфляціі гривні - 10%.
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03.09.2020 13:14 Ответить
Брехня. У червні державний борг України збільшився з 82 до 85 міліардів доларів.
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03.09.2020 13:14 Ответить
У лютому 2020 року Україна виплатила $768,8 мільйона на погашення державного валютного боргу. https://minfin.com.ua/ua/2020/03/06/41523070/

Протягом березня 2020 року Україна виплатила 409,3 мільйона доларів за кредити, надані Міжнародним валютним фондом. https://hromadske.ua/posts/u-berezni-********-viplatila-mvf-majzhe-dollar410-mln-nacbank
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03.09.2020 14:18 Ответить
Скільки Україна позичила за цей час?
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03.09.2020 22:56 Ответить
с "реформированным" украинским кривосудием о какой независимости вообще речь? любую независимость "судья" вовк одной простой подписью превращает в полную зависимость.
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03.09.2020 12:45 Ответить
Ни разу не внешнее управление.
Это типа: "Мы одолжим вам денег, но подселим нашего человека."
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03.09.2020 12:47 Ответить
Почему-то наши мафиози-олигархи Бени, Пинчуки, Ахметовы в разборках между собой предпочитают судиться во внешних Лондонских судах, а грабят Украину через свои ручные суды.
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03.09.2020 12:51 Ответить
внешнее управление у путинских шлюх в Украине.
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03.09.2020 13:16 Ответить
ну это нормально. смотрящий от братвы. а ты думал 92 млрд. дадут и не спросят когда отдашь? путин за 3 млрд. обеспечить внешнее управление пытался. ну там 3+1 но то такое.
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03.09.2020 13:16 Ответить
Какое, нафиг, "внешнее управление"? Не хочешь - не ешь и иди на поклон к московскому царю, где тебя ждет именно оно, настоящее внешнее управление (о чем, видимо, ты и мечтаешь как потомственный раб).
Так что выбор очень простой - или выполняйте условия G7, то есть будьте всего лишь цивилизованными людьми, или оставайтесь авторитарными, коррумпированными свиньями "русского мира".
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03.09.2020 14:09 Ответить
Привет порохоботы, зелень и все умняги. Вас приветствует Леха, уже согнувшийся от феодализма, независимый, от денег точно. А где их взять? Не спиз.......... , не проживешь. Честным долго не протяну, пойду на выборчу дильныцю, в комиссию. Главное определится, за какую партию.
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03.09.2020 12:49 Ответить
на работу пойти - вариант не рассматривал?
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03.09.2020 13:18 Ответить
Предлагай патриотам, те что митингуют, а мы как то без советов обойдемся, а ты где сейчас, на работе? Сомневаюсь, трудяга ты мой. Напиши еще, что по 16 часов в сутки пашешь. а остальные по кнопкам клацаешь.
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03.09.2020 13:24 Ответить
В понедельник было заявление посольства США по этому поводу. Зеленый шмок сделал вид, что не понимает. Поглядим, как будет принято заявление G7.
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03.09.2020 13:37 Ответить
Зелёная плесень ради своей собственной, родной коррупции и преследования патриотов пожертвует всем. Не задумываясь - для неё нет ничего святого.
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03.09.2020 14:04 Ответить
ПреЗедент допрыгается до народного бунта. Уже скоро куриные яйца в ход пойдут (где-то это уже было), а там и до камней не далеко...
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03.09.2020 14:29 Ответить
 
 