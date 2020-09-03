Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7
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Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) призвали Украину сохранить независимость антикоррупционных органов и прозрачность при отборе их руководителей.
Об этом говорится в заявлении послов, передает Цензор.НЕТ.
"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений - важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", - подчеркивается в заявлении.
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касается ситуации с процедурой избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер - от безвиза до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", - написал Маасикас.
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Следующая власть будет правительством националистов.
Ибо когда президент вручает пожизненную государственную стипендию своему папе - это даже уже не уровень коррупции это уровень деградации в последней стадии. Всё что делает этот персонаж - полнейший кокаиновый зашквар. То что Сытнику место на помойке - однозначно, как и этому деграданту в кресле президента.
Наверное, он просто 3,14здюк.
Протягом березня 2020 року Україна виплатила 409,3 мільйона доларів за кредити, надані Міжнародним валютним фондом. https://hromadske.ua/posts/u-berezni-********-viplatila-mvf-majzhe-dollar410-mln-nacbank
Это типа: "Мы одолжим вам денег, но подселим нашего человека."
Так что выбор очень простой - или выполняйте условия G7, то есть будьте всего лишь цивилизованными людьми, или оставайтесь авторитарными, коррумпированными свиньями "русского мира".