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Новости Политика Украины
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ВР (28825) Кабмин (13804) Минфин (1540) увольнение (2510) Марченко Оксана (108) Петрашко (84) Арахамия (957) Степанов Максим (2060)

Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтверждает информацию, что Верховная Рада якобы готовится уволить министров финансов Сергея Марченко, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал во время общения с журналистами в четверг, 3 сентября.

Комментируя вопрос о возможности увольнения с должности Марченко, Петрашко и Степанова, Арахамия сказал: "Неправда, не подтверждаю".

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" отрицает вероятность изменения должностей для действующих председателя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Тоже читал это в анонимных телеграмм-каналах. Никаких намеков на это не видел и разговоров нет", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о возможных кадровых перестановках в Кабмине: У монобольшинства есть вопросы к Минэкономики и Минфину

Политик добавил, что парламентарии будут оценивать работу членов правительства и силовиков в определенный законодательством срок и определенным законодательством способом.

Как сообщалось, ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов допустил вероятность кадровых изменений в экономическом блоке правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина
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Ара хаміє
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03.09.2020 12:49 Ответить
Кто к этим наперсточникам, нуворишам вседозволенности вообще в министры пойдёт?..
Разве тот, кому до морального дна осталось только пальцы ног вытянуть Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю - Цензор.НЕТ 2020
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03.09.2020 12:49 Ответить
Это неправда - еще уволим лысого шмыгаля, ну и всех остальных заодно...только малюська так останется стоять на голове...
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03.09.2020 12:50 Ответить
Шаурмой не поделились ?..
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03.09.2020 12:54 Ответить
Это узколобое чиполино завтра будет говорить все с точностью ло наоборот...и то что его не так поняли и вырвали из контекста..
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03.09.2020 12:57 Ответить
Цензор, не спи!
Тут супер новость: зеленский дал пожизненную пенсию... своему отцу

https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 12:58 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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03.09.2020 13:03 Ответить
Ну, АраХламидия обычный исполнитель. Сегодня он ничего не знает, а завтра, после приказа, начнет рассылать указания в чат "слуг урода". Собственно, здесь нет ничего нового или необычного.
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03.09.2020 13:04 Ответить
Они что есть, что нет, без разницы. Если уволят, то никто и не заметит.
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03.09.2020 13:06 Ответить
о Хамло пристоилось!!
назначает,увольняет,хамит-особо одаренній
Хорошо смотрелся бі висящим на каштане на Крещатике
вместе со своими подельниками
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03.09.2020 13:20 Ответить
Таварищь Охерамия, а може тобі вже пора додому в Обхезію?!

Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую - Цензор.НЕТ 4148
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03.09.2020 13:42 Ответить
отрицает, что готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю, а степанова, петрашко и марченко не исключаю их увольнение.
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03.09.2020 14:53 Ответить
Но слух по стране уже пошел.
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03.09.2020 18:32 Ответить
 
 