Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтверждает информацию, что Верховная Рада якобы готовится уволить министров финансов Сергея Марченко, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал во время общения с журналистами в четверг, 3 сентября.

Комментируя вопрос о возможности увольнения с должности Марченко, Петрашко и Степанова, Арахамия сказал: "Неправда, не подтверждаю".

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" отрицает вероятность изменения должностей для действующих председателя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Тоже читал это в анонимных телеграмм-каналах. Никаких намеков на это не видел и разговоров нет", - сказал Арахамия.

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Политик добавил, что парламентарии будут оценивать работу членов правительства и силовиков в определенный законодательством срок и определенным законодательством способом.

Как сообщалось, ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов допустил вероятность кадровых изменений в экономическом блоке правительства.

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