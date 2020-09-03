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Новости Политика УкраиныПроисшествия Пожары в Украине
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Аваков (3443) компенсации (468) пожар (5574) Харьковщина (4165) Лазебная Марина (140)

Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков

Люди, оставшиеся без домов в результате пожара на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, получат материальную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам в с. Горобьевка Харьковской области в четверг.

"Сегодня состоится заседание специальной комиссии. Сейчас через несколько минут, состоится онлайн-связь с премьер-министром и президентом. Будет принято решение о выделении средств", - сказал Аваков.

"Средства будут выделяться по тем стандартам, которые мы в последнее время применяли в такого рода случаях. Полностью сгоревшие домовладения будут получать примерно 300 тыс. грн, а там будет специальная комиссия, которая будет оценивать", - добавил министр.

Министр социальной политики Марина Лазебная, также участвовавшая в брифинге добавила, что уже сформированы списки домов, которые сгорели полностью или были повреждены огнем.

Вместе с тем, она отметила, что намерена пообщаться с представителями местной власти.

"У людей нет документов на дома, у людей сгорели документы, то, что они наживали годами, поэтому я хочу понять, как сегодня еще местная власть, которая должна заниматься людьми, как сегодня они планируют решать все вопросы", - сказала Лазебная.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар в Двуречанском лесничестве на Харьковщине: огнем уничтожены 22 дома, отселены 33 человека, один пострадавший, - ГСЧС. ВИДЕО

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+6
Только на днях преЗ заявил, что прекратилась незаконная вырубка лесов на Харьковщине.
И тут же масштабные пожары в лесничествах.
Совпадение?
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03.09.2020 13:03
+2
Пусть платит виновный - зелёный передвижной апокалипсис....
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03.09.2020 13:09
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типа милостыню кинут???
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03.09.2020 12:59 Ответить
А за такое домовладение тоже 300000? Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 1256
Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 1489
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03.09.2020 13:00 Ответить
хватит на коробку кирпичную а дальше **...сь как хотите....
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03.09.2020 13:01 Ответить
В не самом забитом селе на такие деньги можно пару хат купить.
А подалее от трассы - штуки 4-5
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03.09.2020 13:18 Ответить
Только на днях преЗ заявил, что прекратилась незаконная вырубка лесов на Харьковщине.
И тут же масштабные пожары в лесничествах.
Совпадение?
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03.09.2020 13:03 Ответить
Тут якраз питання: яким боком тут Аваков? Невже він вже і лісництвами керує?
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03.09.2020 17:33 Ответить
Ну, ни х........ 22 дома. Теперь на месте их вырастет максимум три, но трехэтажные.
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03.09.2020 13:04 Ответить
такое впечатление, что оно... с факелом ездит.. не успел уехать как полыхнуло..
совпадение?
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03.09.2020 13:05 Ответить
Пусть платит виновный - зелёный передвижной апокалипсис....
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03.09.2020 13:09 Ответить
Мабуть винний і платить.
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03.09.2020 17:32 Ответить
так же как новые квартиры "получили" жители взорванного дома?
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03.09.2020 13:09 Ответить
на всех....невиданная щедрость зеленых клоунов....сами крадут лярдами
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03.09.2020 13:25 Ответить
Це, Сабаков вже лісництвами керує чи він просто смотрящій?
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03.09.2020 17:31 Ответить
Касаемо суммы компенсаций от пожаров, наводнений ... Да, за 300 000 грн новый дом не построишь, но разве где-то есть закон, по которому государство должно компенсировать пострадавшим их имущество? Это должны делать страховые компании, если имущество соответствующим образом застраховано. "Подачки" от государства - это дополнительная помощь пострадавшим, а не полная компенсация потери.
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03.09.2020 18:16 Ответить
за 300к дом не построить. так, сарайчик
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03.09.2020 18:50 Ответить
 
 