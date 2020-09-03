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Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Президенту банка

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада", - сказано в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

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"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски", - указано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.
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Это максимум 50 квартир. А остальное?!
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03.09.2020 13:14 Ответить
Надеемся, что этого "святого человека" очередной судья "вовк" отпустит под личное обязательство....
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03.09.2020 13:21 Ответить
А куда делись выведенные несколько миллиардов инвесторов из ФФС?
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03.09.2020 13:24 Ответить
50 млн - это копейки в рамках ЗЕ-коррупции. К приверу, суркисы отжали себе 10 млрд, а зеленский с братвой украл 300 млрд из бюджета
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03.09.2020 13:39 Ответить
50 млн.это ни о чем!
Пусть КМДА вернёт по суду 360 млн. Аркаде!!
Схемами попахивает Там и возможно у тех, кто нашел теперь "козла отпущения". Если бы решение суда было бы выполнено в феврале 2020, вообще ничего этого не было! А пока Казначейство будет отвечать, что такую сумму 360 млн. Киевсовет должен платить добровольно, а потом появляется розпорядження, что конца этого года запрещается взыскивать средства с местных органов власти, доверия такой Власти также не будет!
т.е. Кличку можно не платить? Зачем нам тогда суды и их решения, если сама влада не виконує рішення суду?!
Это вопрос уже на прямую к Президенту, пусть разберётся какие схемы у этих органов и за одно пусть проверит, как на застройщиках Кличко поднимает свои рейтинги. Строят (садик и школу, парк и паркинг, электроподстанцию) одни, а потом в кадре появляется Кличко и говорит - Мы построили!
А дальше по схеме - запретили, отжали, не вернули, нашли расхищения в 50 млн., И снова в кадре Кличко и Тот кто нашел "козла отпущения") вот вся схема
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03.09.2020 19:52 Ответить
Я не оправдываю Аркаду, но смотреть нужно с разных сторон, Я тоже хочу получить свою квартиру, но показательное выступление - Мы нашли, гнилое старое не работающее больше внушение по решению проблемы.
Кличко и Аваков, пора меняться, это ваша система, честно, сыты - следущий. Надеемся на новую эру изменений и это не Вы
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03.09.2020 20:04 Ответить
 
 