Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн, - прокуратура
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Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.
"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада", - сказано в сообщении.
Так, по данным прокуратуры, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски", - указано в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.
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Пусть КМДА вернёт по суду 360 млн. Аркаде!!
Схемами попахивает Там и возможно у тех, кто нашел теперь "козла отпущения". Если бы решение суда было бы выполнено в феврале 2020, вообще ничего этого не было! А пока Казначейство будет отвечать, что такую сумму 360 млн. Киевсовет должен платить добровольно, а потом появляется розпорядження, что конца этого года запрещается взыскивать средства с местных органов власти, доверия такой Власти также не будет!
т.е. Кличку можно не платить? Зачем нам тогда суды и их решения, если сама влада не виконує рішення суду?!
Это вопрос уже на прямую к Президенту, пусть разберётся какие схемы у этих органов и за одно пусть проверит, как на застройщиках Кличко поднимает свои рейтинги. Строят (садик и школу, парк и паркинг, электроподстанцию) одни, а потом в кадре появляется Кличко и говорит - Мы построили!
А дальше по схеме - запретили, отжали, не вернули, нашли расхищения в 50 млн., И снова в кадре Кличко и Тот кто нашел "козла отпущения") вот вся схема
Кличко и Аваков, пора меняться, это ваша система, честно, сыты - следущий. Надеемся на новую эру изменений и это не Вы