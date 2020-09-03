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Киевская область (3540) Нацполиция (15762) стрельба (3159)

Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские Киевской области установили, что к совершению хулиганских действий в одном из кафе г.Украинка причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.

"Сейчас уже проведены 10 обысков по установленным адресам участников инцидента. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает", - сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления - по ч. 4 ст. 296, ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

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Как сообщалось ранее, в среду вечером группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдела полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.
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Топ комментарии
+13
И что, им дадут по 60 дней без права залога, как тем ребятам , что петушню Кивы отдубасили? Нееет...
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03.09.2020 13:21
+11
Стрельна на поражение из автомата - хулиганство, а самооборона,как у Стерненко - это убийство!
И не перепутай-те!
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03.09.2020 13:24
+6
"персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление"

Побачите, цей вертеп розбійників ніхто не закриватиме, як і халдеїв - працівників шалману. Як працювали, так і будуть працювати.
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03.09.2020 13:21
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И что, им дадут по 60 дней без права залога, как тем ребятам , что петушню Кивы отдубасили? Нееет...
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03.09.2020 13:21 Ответить
"персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление"

Побачите, цей вертеп розбійників ніхто не закриватиме, як і халдеїв - працівників шалману. Як працювали, так і будуть працювати.
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03.09.2020 13:21 Ответить
Раньше камни кидали, сейчас с автоматиков средь бела дня постреливают. Нормальная такая "хулиганочка" Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке - Цензор.НЕТ 9316
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03.09.2020 13:21 Ответить
Стрельна на поражение из автомата - хулиганство, а самооборона,как у Стерненко - это убийство!
И не перепутай-те!
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03.09.2020 13:24 Ответить
Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
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03.09.2020 13:26 Ответить
Провокатор Все це можна в мить закінчити.Послати 300 спецпризначинців і всіх би їх там положили,а інші будуть думати.Але за всі роки,влада ніфіга з бандюками не робила.
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03.09.2020 15:14 Ответить
Хорошая страна, с автоматом - хулиганка. А раньше с рогаткой считалась хулиганка. Как быстро все меняется.
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03.09.2020 13:29 Ответить
...к совершению хулиганских действий в одном из кафе г. Украинка причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.Источник: https://censor.net/ru/n3217406

Так стрельба из автомата в общественном месте это "хулиганские действия"?!
У вас, менты, мозгов совсем не осталось?
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03.09.2020 13:31 Ответить
А они у них были??? Там только "хватательный" рефлекс и - всё.
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03.09.2020 13:47 Ответить
""" ... были на месте происшествия уже через 20 минут."""" Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке - Цензор.НЕТ 2082 Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке - Цензор.НЕТ 7030 Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой возле ресторана на городском пляже в Украинке - Цензор.НЕТ 8923
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03.09.2020 14:09 Ответить
А где же говнорты вице-президента? Нужно же тушить волну не хорошую, а то люди опять начнут спрашивать, чем он занимается, кроме Маркива...
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03.09.2020 14:27 Ответить
Опять горные бараны! Куда Аваков смотрит? Так он же сам из горных баранов.
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03.09.2020 14:44 Ответить
Як виявилось без лиць кавказької національності не обійшлося.Всюди гадять,як москалі.Ви подивіться які в них машини.Де вони гроші беруть? Може чесно заробили? Вони синтетичною наркотою промишляють і не тільки синтетичною.А це фактично також війна.Де наші доблесні спецпризначенці? Коли з бандюками почнуть боротися.Бо без цього москаля також ніколи не перемогти.Вони всі тут гадять.хоча багато хто з цих бандюків лише тут в гостях.
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03.09.2020 15:10 Ответить
Нам не потрібно лівацької політики до бандюків і вбивць.Якщо би вони приїхали,чесно і пристойно себе вели,то нехай будуть.В нас і так своїх вилупків достатньо,навіщо ще нам інші?
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03.09.2020 15:12 Ответить
Так то були смотрящі від кацапської банди.
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03.09.2020 17:36 Ответить
Cтарий Кінь Це вже не важливо.Всі такі покидьки повинні бути під землею.Це буде ознака справжньої демократії.А в нас під демократією вважається вседозволеність і свавілля.
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03.09.2020 17:40 Ответить
и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.Источник: https://censor.net/ru/n3217406

это полный пи..дец...
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03.09.2020 16:07 Ответить
Кацапська орг злочинність давно стала міжнародною та прислужує ФСБ
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03.09.2020 17:37 Ответить
При всем отношении к Лукашенко он эту проблему решил радикально- в свое время собрали весь ОМОН , и вывели на улицы патрулировать - ВСЮ черножопую братию депортировали моментом из страны , но у нас это не пройдет - когда при барыге НАБУ поймало на горячем продажу паспортов Украины банабакам - Луценко и СБУ слило это дело ....
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03.09.2020 18:34 Ответить
авакян ну ШО ТАМ БИШОП ссаный? ЧТобы ты чмо ушло в отставку уже летит астероид
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03.09.2020 21:13 Ответить
 
 