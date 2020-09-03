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В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны "коронавирусные" койки заполнены на 100% и 81%, - глава ОГА Борзов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны

По состоянию на 2 сентября в Винницкой центральной районной клинической больнице койкоместа для пациентов с COVID-2019 заполнены на 100%

Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Виннице срочно нужно еще 200 "коронавирусных" коек. В городе критическая ситуация.

Я уже письменно обратился к Сергею Моргунову, чтобы власть Винницы наконец увеличила количество коек для госпитализации жителей с подтвержденным диагнозом COVID-2019", - написал он.

По словам Борзова, на 2 сентября Винницкая центральная районная клиническая больница загружена на 100%, Винницкая городская клиническая больницы №1 - на 81%.

"По уровню заболеваемости и постельному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 (!) - вдвое больше, чем есть. Существует определенный расчет.

Понимаю, что День города впереди, и всем хочется праздника. Но количество больных у нас растет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

Борзов напомнил, что Винница, город Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы области отнесены к "желтой зоне".

Согласно постановлению от 22 июля, "зеленая зона" предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая зона" (+ ограничения "зеленой"), запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны коронавирусные койки заполнены на 100% и 81%, - глава ОГА Борзов 01
В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны коронавирусные койки заполнены на 100% и 81%, - глава ОГА Борзов 02
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Топ комментарии
+6
Так вируса ж нет. Это ж миф. Как это пояснят местные скоморохи-противовирусники?
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03.09.2020 13:46
+3
Да не вопрос; всех больных гриппом, воспалением лёгких, простудой - всех записываем в ковид. Вот и статистика готова.
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03.09.2020 14:04
+3
Перевожу на язык цифр, - рейтинг осла и его партии в Виннице близок к 0!
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03.09.2020 14:20
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Спокійно. Все під контролем майстрів спорту.
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03.09.2020 13:36 Ответить
Господи, за что же Винницу так ...
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03.09.2020 13:38 Ответить
Ну почему не Кривой Рог???
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03.09.2020 13:47 Ответить
Там правят новомалороссы. У них с рождения иммунитет от ковида.
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03.09.2020 14:06 Ответить
За Рошен, конечно. Вы разве не видите что война идёт ?
Порошенко имеет реальные шансы взять власть в нескольких регионах.
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03.09.2020 14:05 Ответить
Хто хоче зняти відеосюжет, того не пускають на територію лікарні. А якщо прорватись і записати пусті коридори і палати, то у головного лікаря починається істерика.
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03.09.2020 13:38 Ответить
Я тут представил койку с больным в коридоре с уткой между ног, с ИВЛ и стойками с капельницами вокруг. Сначала посмеялся нафантазированному, а потом вдруг понял, что скоро ведь так и будет. Причем осенью-зимой. Причем этого уже никак не изменить ...
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03.09.2020 15:28 Ответить
Уже. Как раз оттуда и пишу.
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04.09.2020 03:04 Ответить
Миллиарду на борьбу с вирусом выделили, а про койки забыли..
Миллиарды "побороли" ловко, а вирус - слабо; гуляет и всех по койкам загоняет.
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03.09.2020 13:41 Ответить
Ну Винница сходила на выборы по-приколу, теперь пусть хохочут от короновируса.
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03.09.2020 13:41 Ответить
Так вируса ж нет. Это ж миф. Как это пояснят местные скоморохи-противовирусники?
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03.09.2020 13:46 Ответить
У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 2508 PVol 69

Хто хоче зняти відеосюжет, того не пускають на територію лікарні. А якщо прорватись і записати пусті коридори і палати, то у головного лікаря починається істерика.
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03.09.2020 13:58 Ответить
"А якщо прорватись"
А что, кто-то уже прорвался? И видео можно посмотреть? Или очередной трындёж как всегда?
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03.09.2020 14:08 Ответить
Это вообще то цитата комментатора выше, с указанием автора.
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03.09.2020 14:12 Ответить
Простите, не обратил внимание. Тогда всё выше написанное переадрессовывается автору цитаты
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03.09.2020 14:16 Ответить
а они скоро по-тихому собльются, как слились 90% здешних агитаторов за зелю.
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03.09.2020 14:00 Ответить
Увеличьте количество коек, развезите больных по другим областям. Общая по Украине заполненность коронавирусных коек составляет всего-лишь 18%.
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03.09.2020 14:00 Ответить
Не правда ли что винницкие "цыфры" выглядят в таком случае как художественный свист ?
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03.09.2020 14:06 Ответить
Правда тут не приветствуется.
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03.09.2020 14:09 Ответить
Конечно нет. Столько бабок вложено в ковидную афёру - авторам теперь только на виселицу, когда вся афёра окончательно вскроется.
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03.09.2020 14:10 Ответить
Сами себя они что-ли будут "вскрывать"?
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03.09.2020 14:16 Ответить
Дональд Фредович их потихоньку вытаскивает на свет Божий из щелей в которых они пытаются укрыться.
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03.09.2020 14:26 Ответить
И тут всплывает вопрос финансов, кто всё это будет оплачивать. Деньги на борьбу с COVID ушли на "ремонт дорог" для своих приближенных и тех, кому остались должны победой на выборах.
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03.09.2020 15:30 Ответить
Да не вопрос; всех больных гриппом, воспалением лёгких, простудой - всех записываем в ковид. Вот и статистика готова.
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03.09.2020 14:04 Ответить
Да не вопрос; По-вашему этой весной в Бергамо вот так же всех умерших от гриппа, воспаления лёгких, простуды - всех записали в ковид? И как получилась общая смертность в 8,5 раз выше обычной?
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03.09.2020 14:16 Ответить
Я никогда не был в Бергамо, и не знаю методов которыми они подделывают свою статистику.
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03.09.2020 14:26 Ответить
А Вы врач и объездили все больницы в Украине?
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03.09.2020 14:43 Ответить
Ониж там карантинили по полной программе, сидели дома и токо в крайнем случае в магазин в маске и перчатках.

Хотите сказать, что маски не помогают?
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03.09.2020 14:27 Ответить
Хочу сказать, что маски помогают, но не на 100% и их надо надевать вовремя.
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03.09.2020 14:40 Ответить
А наскоко? 1%? Вона врачи их небось все носят и правильно, и вовремя - а глядиж ты, немалый процент каждый день от заболевших.
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03.09.2020 15:00 Ответить
Хехехе, а когда в самом таймсе смотришь статью внизу написано, что другие учёные повергают сомнению сиё так полезное для продавцов масок исследование.

Читайте статьи в оригиналах У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 5916
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03.09.2020 15:25 Ответить
А когда в городе Йене не подвергли сомнению и все надели маски, то 14 дней у них не было новых случаев ковида.
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03.09.2020 15:42 Ответить
А в Херсоне всем пох на маски и меньше всех в Украине случаев. И шта?

Исследования есть? Нету? Допобачення.
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03.09.2020 16:10 Ответить
Если исследований нет - засуньте себе тот Херсон поглубже. До побачення.
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03.09.2020 16:15 Ответить
Якщо в Місті Херсоні просто мало інфікованих,то статистиках щодо масок не варта уваги....
Значить пощастило.
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03.09.2020 16:33 Ответить
Проблема только в том, что диагноз ставят только по результатам положительных анализов, сделанных лабораторией где-нибудь в Киеве. Тут скорее статистика сильно занижена, потому что никто не ждет неделю результатов из Киева, пишут ОРВИ - и лечат соответственно. Ну а помер - так ведь смерть наступила "от естественных причин", никто не станет признавать врачебную ошибку и садиться в тюрьму только ради того, чтобы изменить статистику.
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03.09.2020 15:34 Ответить
От гандон зелёный!!! Как будто в других городах жёлтой зонны ситуация лучше? Но нет!!! Эта шавка на выборы мэра Винницы замахнулась - вот и лаять начала.
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03.09.2020 14:11 Ответить
У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 72
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03.09.2020 14:14 Ответить
Перевожу на язык цифр, - рейтинг осла и его партии в Виннице близок к 0!
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03.09.2020 14:20 Ответить
Именно так.
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03.09.2020 14:27 Ответить
ох, хотел бы я вас поддержать, но.... поверьте не всё так однозначно: и в Виннице хватает дебилов У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 2075
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03.09.2020 16:47 Ответить
Поки не пізно, треба вводити карантин у школі.
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03.09.2020 14:26 Ответить
Караул, рятуйся хто може! Аж цілих 200 койко місць зайнято на всю Вінницю за пів-року карантину... Та всі під ІВЛ і в критичному стані напевно?
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03.09.2020 16:11 Ответить
А деньги на борьбу с дорогами с фонда борьбы с коронавирусом уже растрачены.
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03.09.2020 18:27 Ответить
Та яка ж вона там крітічєска, якщо Вінниці навіть у червону зону не пробтлася? У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 9908
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03.09.2020 18:39 Ответить
Звезли хворих зі всієї області в одну лікарню.а потім верещать "койкамістазаняте".От так на рівному місці можна роздути з мухи слона....
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03.09.2020 20:48 Ответить
 
 