Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 3 сентября Киев и 16 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.
Согласно данным Минздрава, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 17 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
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Согласно результатам кластерных рандомизированных контролируемых испытаний, применение масок лицами молодого возраста, проживающими в университетских общежитиях США, могло способствовать снижению частоты случаев гриппоподобного заболевания, но не влияло на риск возникновения лабораторно подтвержденных случаев гриппа (62, 63). В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.
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Это с саита ВОЗ. Ковидобесную филькину грамоту долго еще продвигать будешь?