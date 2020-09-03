РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11114 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 311 12
карантин (16725) Минздрав (4826) статистика (2307) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 сентября Киев и 16 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Виннице критическая ситуация. В двух больницах первой волны "коронавирусные" койки заполнены на 100% и 81%, - глава ОГА Борзов

Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 17 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєбубняві, не більше одної в руки! Не настачишся на вас іконок..... Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7380

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3341
показать весь комментарий
03.09.2020 13:40 Ответить
Сатана Степанов еще не в тюрьме? Еще сатанит? Еще охмуряет людей ложнокарантином и ложнопандемией? Ну-ну... долго ли тебя, тварь, будут люди терпеть. Ответишь, ****, за свое вранье, за то, что тестировал людей фальсификатами с сарая Харьковской области и ставил по ним диагнозы. Тюрьма по тебе плачет и Ад тебя ждет.
показать весь комментарий
03.09.2020 13:58 Ответить
Народ сдуру забил на все предупреждения и предостережения, маски под мордами у большинства, в маршрутках - как кильки в банке. А тут ещё школа началась - через полторы-две недели может вообще накрыть при таком подходе. Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1335
показать весь комментарий
03.09.2020 13:45 Ответить
Да, маска - это второе по значимости, после велосипеда, изобретение человечества. Какая-то сраная тряпочка, а спасает миллиарды жизней. Просто гениально.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:02 Ответить
Ладно, роль маски рассталковал, а роль велосипеда?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:12 Ответить
На велике можно с*бать от вируса не менее эффективно.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:15 Ответить
Во многих странах рекомендовано применение населением тканевых масок или средств для защиты лица. В настоящее время не имеется убедительных научных сведений или данных, непосредственно указывающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок здоровыми людьми, кроме того, необходимо принимать во внимание существующие риски и пользу (см. ниже).

---------------------------------------------------------------------------------------
Согласно результатам кластерных рандомизированных контролируемых испытаний, применение масок лицами молодого возраста, проживающими в университетских общежитиях США, могло способствовать снижению частоты случаев гриппоподобного заболевания, но не влияло на риск возникновения лабораторно подтвержденных случаев гриппа (62, 63). В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.

------------------------------------------------------------------------------------------
Это с саита ВОЗ. Ковидобесную филькину грамоту долго еще продвигать будешь?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:57 Ответить
Ровно до тех пор пока ты и твои близкие не попадут в статистику!) Судя по твоей агрессии - это неизбежно. Не считай себя умнее других, и - я ничего не "продвигаю", это мое частное мнение и если оно не совпадает с твоим - не смертельно, чеши дальше и умничай пока не надоест! Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1007
показать весь комментарий
03.09.2020 15:14 Ответить
Для тебе ВОЗ не авторитетная организация? Свои параноидальные "вангования" про попадание в статистику оставь при себе мракобес.
показать весь комментарий
03.09.2020 16:06 Ответить
Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5940 Ковидный "пророк", ВОЗ уже несколько раз "менял" свою точку зрения, так что - изыди, дуролом. Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
03.09.2020 18:48 Ответить
Дегенерат, я тебе скопипастил с сайта ВОЗ, то что у них на сегодняшний день. В отличии от ковидобесов, я ориентируюсь на научные доказательства.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:09 Ответить
 
 