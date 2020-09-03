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Новости Политика Украины
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суд (24707) судья (2574) Суркис (338) Вовк_Сергей (33) Приватбанк (820) Высший совет правосудия (543) Малюська Денис (293)

Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что подаст жалобу на судью Печерского районного суда Сергея Вовка за решение по иску компаний Суркисов против Приватбанка.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Жалобу подадут как только появится полный текст решения суда.

Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+11
Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 1833
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03.09.2020 13:45
+4
высший совет кривосудия продемонстрировал свою полную солидарность с системой украинского кривосудия в целом. подавать туда жалобу на "судью" все равно, что сходить к попу и пожаловаться богу на этого "судью".
ЗЕбеня достойно продолжает пэтину "реформу" кривосудия.
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03.09.2020 13:46
+4
Зацените цинизм очередного зашквара зеленой твари - тупорылое квартальное чмо дало пожизненную пенсию своему отцу. Это дно!
https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 13:53
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Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 1833
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03.09.2020 13:45 Ответить
Не дослівно, по пам'яті:"Шура, скоро ваші рижиє кудрі прімєлькчются і вас просто начнут біть!" Такі картинки надзвичайно корисні. Нарід повинен знати і бачити своїх "героїв", щоб в час "Х" миттєво ідентифікувати тих, хто вкрав у них зелену мрію.
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03.09.2020 14:10 Ответить
высший совет кривосудия продемонстрировал свою полную солидарность с системой украинского кривосудия в целом. подавать туда жалобу на "судью" все равно, что сходить к попу и пожаловаться богу на этого "судью".
ЗЕбеня достойно продолжает пэтину "реформу" кривосудия.
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03.09.2020 13:46 Ответить
Давай ссылочку на оф документ, где пэтя провел судебную реформу
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03.09.2020 13:50 Ответить
а шо, он и тут сп"здел?
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03.09.2020 13:54 Ответить
тебя в гугле забанили? какой тебе "оф документ" нужен?
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser

пэтя все уши за 5 лет прожужжал, как он отреформировал судебную систему.
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03.09.2020 13:59 Ответить
Ну да.
А потом п...асы выбрали клоуна, который ту реформу отменил...
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03.09.2020 14:01 Ответить
ну да. вот только одна проблема, нельзя отменить то, чего не было.
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03.09.2020 14:06 Ответить
Если "Петя" виноват (как всегда у зе-обосранцев), то чего ж при "Пете" ничего подобного не было в помине?
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03.09.2020 14:00 Ответить
кто на троне, на того кривосудие и работает. сейчас оно работает на ЗЕбеню, а пэтю щимит. и так будет до тех пор, пока плебс не перестанет выбирать всяких порошенок-зеленских.
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03.09.2020 14:08 Ответить
О бл.., прислушался к советам цнфорума, очнулся, - пожаловался.
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03.09.2020 13:47 Ответить
До сраки твоя жалоба ,кеша много суки в мантиях поделятся и все дела!!!
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03.09.2020 13:49 Ответить
Зацените цинизм очередного зашквара зеленой твари - тупорылое квартальное чмо дало пожизненную пенсию своему отцу. Это дно!
https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 13:53 Ответить
да, ладно, вон пэдра с овощем своих чад в Верховную Раду засунули, так, что дно они пробивали, а зеля уже по инерции туда валиться, для Рады его дети еще маленькие, а батя торчать в Раде не захотел, сошлись на пожизненной пенсии Мін'юст подасть до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка за рішення в спорі "Приватбанку" із Суркісами, - Малюська - Цензор.НЕТ 643 Мін'юст подасть до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка за рішення в спорі "Приватбанку" із Суркісами, - Малюська - Цензор.НЕТ 643
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03.09.2020 13:57 Ответить
Натурально как вы играете(с) Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 5372

Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 277
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03.09.2020 13:54 Ответить
Хммм,...опять и снова ...этот Вовк. Это что уже суперсепар? Или суперепарь????
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03.09.2020 13:54 Ответить
в лигу сексуальных реформ еще напиши
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03.09.2020 13:57 Ответить
Имитация деятельности.
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03.09.2020 13:58 Ответить
Одна Малюська, млять, что-то пытается сделать...
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03.09.2020 13:59 Ответить
ЖТОТ ВОВК - наверно уже миллиардер .
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03.09.2020 14:07 Ответить
"Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська..."

Вищу Раду Правосуддя спочатку потрібно фізично ліквідувати, а потім вже можна подавати скаргу.
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03.09.2020 14:10 Ответить
Подожди, это разве не тот Вовк, которого Венедиктова от НАБУ покрывает со всей дури? У них там в Минюсте сплошные диссонансы. Ну, или, что вероятнее, спектакль за спектаклем разыгрываются для лохов.
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03.09.2020 14:13 Ответить
Малюск лучше бы своими прямыми обязанностями занимался, а не туфли на столе фоткал. Клоун.
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03.09.2020 14:18 Ответить
Этот Вовк уже давно должен был быть отстранен, это по минимуму.
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03.09.2020 14:25 Ответить
он страшный старый серый вовк
и в приватбанках знает толк
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03.09.2020 14:29 Ответить
надо малюське премию посулить - сразу всех порвет в клочья
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03.09.2020 14:39 Ответить
а проверить суркисов на предмет законности возникновения капиталов, не пробовали...!? Или лейтенант бакланов сидит в засаде на очередном юбилее у суркисов..!?!?
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03.09.2020 15:37 Ответить
Против этого продажного судьи, возбудить дело, о заведомо незаконном решении..., а ещё лучше- повесить его на Майдані Незалежності !!!
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03.09.2020 15:41 Ответить
А що гауляйтер Украины Ермак-Козырь разрешил?
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03.09.2020 16:53 Ответить
Вовк напоминает несгораемый шкаф.
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03.09.2020 18:26 Ответить
 
 