Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что подаст жалобу на судью Печерского районного суда Сергея Вовка за решение по иску компаний Суркисов против Приватбанка.
Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
Жалобу подадут как только появится полный текст решения суда.
Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.
Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем рождения поздравлять"
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕбеня достойно продолжает пэтину "реформу" кривосудия.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
пэтя все уши за 5 лет прожужжал, как он отреформировал судебную систему.
А потом п...асы выбрали клоуна, который ту реформу отменил...
https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
Вищу Раду Правосуддя спочатку потрібно фізично ліквідувати, а потім вже можна подавати скаргу.
и в приватбанках знает толк