Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией.
Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Ред.), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
Бедный бацька. Держит фронт с 15-летним сыном с автоматами без магазинов против озверелых, вооружённых до зубов, НАТО-вских полчищ!!!
В каком неадеквате надо быть,чтоб придумать союзное гос-во Украина - Белорусь и он презом???
Потому что такого идиота и долбодятла,каким есть Лукашенко,могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.))
Кацапия не в счёт!)
Там таких 140% )))
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И ещё Цензоровские форумчане Джамал и литвин.
Лука...ты конечно колхозник ещё тот,но неужели ты смог подумать,что твои бредовые высеры кто нибудь посчитает за правду?
Ну разве что население уральских поселков,отрезанных от жизни!)))
Перестань пить таблетки!)))
Там по любому новичок)))
Там "Варшава разговаривает с Берлином"...
А вот смерть Политковской, Немцова, Литвиненко - это реальность или что, в голове у луки?
Можно сомневаться в том, что Навальный был отравлен именно "новичком". Но в том, что он был отравлен - сомнений быть не может.
ВНИМАНИЕ: "дам ПОЧИТАТЬ", т.е. разговор ни в каком виде не записывался, он - СТЕНОГРАФИРОВАЛСЯ.
Источник: https://censor.net/ru/n3217415
Западные спецслужбы и спланировали якобы отравление, чтобы вывезти в европу..
скорее всего, так было и с Ющем, да перестарались...
это у нас, трепло на трепле сидит и треплом погоняет и самое главное - никакой ответственности!
мож приведешь пример, где Бацька по Крыму трепался, или по Вагнеровцам или что-то другое?
Бацька правильно людей держит в узде, так и нужно...
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7 810
СССР: 157 593 (Это только трибуналы, без учёта расстрелов загрядотрядами, СМЕРШем, и т.п.) Как вам такое,.....хотите в СССР? А почему нет, Отечество от ...Бреста до Владивостока???
Ой ***** ліл. (с)