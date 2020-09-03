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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) Лукашенко (3499) отравление (1572) ФСБ (1866) Навальный (823)

Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией.

Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Ред.), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+83
совсем плох стал...
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03.09.2020 13:48
+58
Ну с колхозником всё понятно. Окончательно лёг под путяна...
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03.09.2020 13:48
+49
він і не вставав. хіба що на перекури.
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03.09.2020 13:49
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Говорит то, что Путин велел... Можно подумать, что кто ему поверит, а не Меркель . Страх потерять власть совсем ему мозги повредила.
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03.09.2020 14:24 Ответить
Вывод один -курят все Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 7814
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03.09.2020 14:25 Ответить
Так вон оно чё!!!
Бедный бацька. Держит фронт с 15-летним сыном с автоматами без магазинов против озверелых, вооружённых до зубов, НАТО-вских полчищ!!!
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03.09.2020 14:30 Ответить
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 1806
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03.09.2020 19:34 Ответить
Да, маразм крепчает.
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03.09.2020 14:30 Ответить
так скоро таракан и переговоры инопланетян научится перехватывать ...
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03.09.2020 14:30 Ответить
Это очередной анекдот какой то))))
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03.09.2020 14:36 Ответить
Zalko smotret kogda takoj bezgramotni pridurok upravliajet stranoj
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03.09.2020 14:36 Ответить
выходит, не только фуйло ********, чтобы вы понимали
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03.09.2020 14:43 Ответить
просто лука выполняет поручение фуйла.чтоб выслужиться,в обмен на помощь
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03.09.2020 16:47 Ответить
эта прЕдурошная бульба все больше скатывается в небытие.
В каком неадеквате надо быть,чтоб придумать союзное гос-во Украина - Белорусь и он презом???
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03.09.2020 14:47 Ответить
а Берлин с Варшавой поди на морзянке общались... и такого коварства бульбашей не ожидали... Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 8961
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03.09.2020 14:48 Ответить
нет, по обычному проводному телефону - кусачками перекусил , соединил проводки со своей трубкой и слушал...
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03.09.2020 16:34 Ответить
Это как Украина продала ракетные двигатели северной Корее из вскукареков ботоксной тимашонки.....один нарот...одно подразделение фесебеее однако Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 1731
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03.09.2020 14:48 Ответить
Как глубоко лижет ***** сраку Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 8466
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03.09.2020 14:50 Ответить
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 6896
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03.09.2020 14:50 Ответить
ИдиЕт .. полный.., блаженный.... Это ж нужно так прогнуться перед Пу... Германия - которая незаинтересованна в осложнении отношений с РФ, специально фальсифицирует результаты по Новальному и еще ДОКЛАДЫВАЕТ об этом Польше Лука собирается при РФ стать новым министром пропаганды им . Геббельса и стать первым " пехотинцем" Путина ( правда это место занято уже джигитом из Грозного)
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03.09.2020 14:52 Ответить
До выборов в этом году в Баларусии у меня бвло другое мнение про Лукашенка....теперь понимаю как я ошибался...он долбо..об ..
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03.09.2020 14:52 Ответить
Мерзкое , жалкое и убогое существо, поехавшее "кукухой".Больше о данной мразоте сказать нечего.
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03.09.2020 14:53 Ответить
что-то лукошенка како-то неадекватный... то он кацапов гнал, то стал в рот заглядывать...
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03.09.2020 14:56 Ответить
заглатывать
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03.09.2020 15:55 Ответить
Слушал унитаз?
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03.09.2020 14:58 Ответить
Насколько я понимаю Лукашенко в Беларуси могут поддерживать только либо те дауны,которых отпустили на прогулку из дурдома,либо те олигофрены которых из больнички не выпускают.
Потому что такого идиота и долбодятла,каким есть Лукашенко,могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.))
Кацапия не в счёт!)
Там таких 140% )))
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03.09.2020 15:00 Ответить
... Лукашенко в Беларуси могут поддерживать только либо... дауны,...либо... олигофрены...
----------------------
И ещё Цензоровские форумчане Джамал и литвин. Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 3313
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03.09.2020 23:48 Ответить
ух ты ж перахопнік какой
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03.09.2020 15:02 Ответить
Президент Польши разговаривал с канцлером Германии о том что Наваленого отравили,?)
Лука...ты конечно колхозник ещё тот,но неужели ты смог подумать,что твои бредовые высеры кто нибудь посчитает за правду?
Ну разве что население уральских поселков,отрезанных от жизни!)))
Перестань пить таблетки!)))
Там по любому новичок)))
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03.09.2020 15:05 Ответить
С чего вы взяли, что президенты разговаривали?
Там "Варшава разговаривает с Берлином"...
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03.09.2020 20:40 Ответить
"говорит москва, говорит москва, работают все радиостанции советского союза" (торжественно-заунывным голосом). Высоцкий пел, что и руины говорят
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03.09.2020 22:59 Ответить
Вводит нахер санкции против этого хутинского пуесоса и закрывать границу с его кемской волостью
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03.09.2020 15:06 Ответить
Сказати, що у пацієнта маразм -не сказати нічого..
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03.09.2020 15:06 Ответить
И чего это я больше немцам верю, чем русским и белорусам ?
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03.09.2020 15:07 Ответить
************ не знает как еще лизнуть зад *****.
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03.09.2020 15:13 Ответить
Зовсім дах поїхав. Так недалеко і до суїциду.
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03.09.2020 15:13 Ответить
потому в автомат и не вставили крамныцю
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03.09.2020 23:02 Ответить
А чего не в НАТО, долбодятел картофельный.
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03.09.2020 15:14 Ответить
не, ну если и и это "постановка" то тогда и выборы луки в 1994 тоже из той же корзины фальсификации.
А вот смерть Политковской, Немцова, Литвиненко - это реальность или что, в голове у луки?
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03.09.2020 15:15 Ответить
Я фигею... "Никакого отравления Навального не было" - это что он хотел сказать? Что Навальный симулировал кому? Что самолет зря экстренно приземляли? Что в Германию Навального вывозили "для картинки", а сам он сейчас гуляет по улицам Берлина?
Можно сомневаться в том, что Навальный был отравлен именно "новичком". Но в том, что он был отравлен - сомнений быть не может.
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03.09.2020 15:20 Ответить
Гениальный ход... Отравить, а потом отдать тело в Германию... Я бы сразу закопал и концы в воду...
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04.09.2020 11:16 Ответить
-"вчера или позавчера я точно не помню "🤣🤣🤣
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03.09.2020 15:32 Ответить
Роль путинского тампона ему как раз к лицу.
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03.09.2020 15:33 Ответить
"И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ)"
ВНИМАНИЕ: "дам ПОЧИТАТЬ", т.е. разговор ни в каком виде не записывался, он - СТЕНОГРАФИРОВАЛСЯ.
Источник: https://censor.net/ru/n3217415
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03.09.2020 15:45 Ответить
Цікаво, що до цього дня ніхто ще не робив жадних офіційних заяв і політичних висновків по випадку можливого отруєння Навального. Отже, заява Луки про "фальсифікацію" можливого отруєння російського політика є офіційним політичним проколом диктатора, який занадто рано прореагував на подію, якій ніхто не давав в офційній формі ні медичної, ні політичної оцінки. А от Лука вже дав свої оцінки і навіть зробив офіційну заяву. І чого б це фальсифікатор результатів виборів, так поспішав з "доказами" про фальсифікацію того, що ще не має офіційного оголошення? Можливо Лука зовсім з глузду з"їхав?
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03.09.2020 15:46 Ответить
совсем от слова абсолютно
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03.09.2020 23:04 Ответить
Бацька просто так трепаться не будет...
Западные спецслужбы и спланировали якобы отравление, чтобы вывезти в европу..
скорее всего, так было и с Ющем, да перестарались...
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03.09.2020 15:50 Ответить
Воруватого трепаля, який, як смерті боїться росказати білорусам правду про результати виборів в країні, ви називаєте "бацьком"? Ви колись бачили при перевазі у 81% на виборах, такий грандіозний протест? Хіба це "бацько"? Це якийсь сцикун у дитячих памперсах. І воно ще щось там базікає про "фальсифікації". Мерзота!
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03.09.2020 16:01 Ответить
Просто интересно... ты на самом деле в бред бульбофюрера поверил, или по долгу службы вот это настрочил?
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03.09.2020 17:06 Ответить
пройдет время, и надеюсь ты извинишься...
это у нас, трепло на трепле сидит и треплом погоняет и самое главное - никакой ответственности!
мож приведешь пример, где Бацька по Крыму трепался, или по Вагнеровцам или что-то другое?
Бацька правильно людей держит в узде, так и нужно...
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04.09.2020 08:57 Ответить
бялоруский такой же пистабол ,как и его мацковский шеф...
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03.09.2020 15:51 Ответить
русский, вашего фюрерка зовут ***** Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 8790
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03.09.2020 17:04 Ответить
Зачем немцы опять начали тулить этот Новичок. Сказали бы просто что не смогли установить яд. Даже немцы не могут нормально организовать подставу.
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03.09.2020 16:04 Ответить
"Радиоэлектронная борьба в башке у 3%-го"
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03.09.2020 16:08 Ответить
Благодаря отважным действиям "проснувшейся" оппозиции, Лука превратился в говорящую жопу *****.
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03.09.2020 16:16 Ответить
Римминг кацапского очка уровень-Бог Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 5360
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03.09.2020 16:41 Ответить
Долбаный шызоид Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 7361 Ведет он в "радиосфере" противоборство с натовцами Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 7644
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03.09.2020 16:47 Ответить
та он что бы не потерять власть готов лизать ***** подошву , стрелять в своих же людей и думать что его сыночек так же сядет на тронец и будет править вечно
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03.09.2020 17:05 Ответить
Грибков объелись сударь вот вам враги и видятся во всех углах, Ну а раз пошла такая пьянка придётся самому принять Новичка от старшего братана.
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03.09.2020 17:05 Ответить
"Вот дантист-надомник Рудик, у него приемник" грюндиг".Он его ночами крутит, ловит, контра,ФРГ. Он там был купцом по шмуткам,и подвинулся рассудком.К нам попал в волнении жутком,с номерочком на ноге"...
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03.09.2020 17:08 Ответить
Слышать от фальсификатора о фальсификациях-это так естественно Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 3997
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03.09.2020 17:16 Ответить
да он по жизни дурак.у ***** нет друзей есть только жертвы ты бы **** колхозная хотя бы пацана пожалел судьба индейка уже приготовила тот же новичок идиот
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03.09.2020 17:26 Ответить
Ключевое словосочетание в заявлении луки: "Мы так понимаем ..."
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03.09.2020 17:29 Ответить
Короче , отравленный Навальный есть . Яд " новичок " немцы обнаружили и официально об этом заявили . Но отравления , по заявам пескова и лукашенка - нет . ( Ну прям как в комедии " неуловимые мстители " , - васильевка есть , а мстителей -- нет ) . Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 3564
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03.09.2020 18:07 Ответить
лука замінив очільників КГБ, КГК і Совбєза Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 6925 цікаво, кацапи не пропонували таргану попити чайку?
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03.09.2020 18:09 Ответить
Картофельное ***** совсем в альтернативную реальность ушло.
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03.09.2020 18:18 Ответить
Радистка Кэт выходит на связь.
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03.09.2020 18:51 Ответить
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 1425
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03.09.2020 19:04 Ответить
білоруси знають,що їхнього ********* президента ще з армії комісували по дуркі?а з роками хвороба прогресує.
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03.09.2020 19:04 Ответить
Зараз осіннє загострення буде і він об'явить Третю світову враждєбной НАТє. Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 7379
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04.09.2020 01:30 Ответить
Старому таракану уже не стыдно, сосать так сосать.
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03.09.2020 19:46 Ответить
Сухие цифры статистики случаев применения смертной казни к своим солдатам во время Второй Мировой.
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7 810
СССР: 157 593 (Это только трибуналы, без учёта расстрелов загрядотрядами, СМЕРШем, и т.п.) Как вам такое,.....хотите в СССР? А почему нет, Отечество от ...Бреста до Владивостока???
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03.09.2020 19:54 Ответить
Виявляється, що він веде протівоборство з натовцями. 😂
Ой ***** ліл. (с)
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04.09.2020 01:28 Ответить
Лука - деградант и мудак. Разновидность Луки существует в Украине. Правда, у нас проживает ещё более тупое существо по фамилии - КИВА.
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04.09.2020 05:39 Ответить
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